

غـرفـة تـجـارة الـمـوصـل تطلق دليلها التجاري

الـمـوصـل‮ – ‬حمدية الراشدي‮ ‬

أطلقت‮ ‬غرفة تجارة الموصل حفل ومهرجان دليلها التجاري‮ ‬في‮ ‬غابات الموصل وعلى ضفاف نهر دجلة والذي‮ ‬استمر أربعة ايام‮.‬

وفي‮ ‬كلمة له عند إفتتاح المعرض والمهرجان قال رئيس‮ ‬غرفة تجارة الموصل مقبل صديـق الدبـاغ‮ (‬بمشاركة واسعة واستعدادات مبكرة قبل حوالي‮ ‬شهرين باشرت‮ ‬غرفة تجارة الموصل بالإعداد لإصدار دليلها التجاري‮ ‬بطبعته الرابعة كثمرة‮ ‬يانعة‮ ) ‬،‮ ‬مشيرا الى‮ (‬رعاية بصمـة كروب لهذا الانجاز وتحقيق جزء كبير من طموحنا وحسب ما رسمنا لقطاع التجارة في‮ ‬محافظة نينوى‮).‬

‮ ‬وأكد محافظ نينوى نجـم الجبوري‮ ‬لدى إستلامه نسخة من الدليل التجاري‮ ‬على ان‮ (‬المحافظة تشهد حركة تجارية وإقبال كبير ليس من أبناء المحافظة فقط بل الكثير من المتبضعين من خارج المحافظة‮.. ‬وان الحكومة المحلية داعمة لهذا القطاع‮ ).‬

وساهمت بالمعرض والمهرجان شركات عديدة مختلفة الاحجام انشأت أجنحتها الخاصة بمعروضاتها وهي‮ ‬تشاركت بالمهرجان التجاري‮ ‬الواسع لتحقق أهداف عديدة منــــــــها تسويق منتجاتها وتعريِف المواطن على الشركات المتواجدة في‮ ‬مدينـــــــته وما تــــقدمه من خدمات‮ ‬،‮ ‬وكذلك تعرِّف أصحاب الشركات على اولوية المواطن وما‮ ‬ينتظره من سلع وبضائع‮ ..‬