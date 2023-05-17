غـرفـة تـجـارة الـمـوصـل تطلق دليلها التجاري
الـمـوصـل – حمدية الراشدي
أطلقت غرفة تجارة الموصل حفل ومهرجان دليلها التجاري في غابات الموصل وعلى ضفاف نهر دجلة والذي استمر أربعة ايام.
وفي كلمة له عند إفتتاح المعرض والمهرجان قال رئيس غرفة تجارة الموصل مقبل صديـق الدبـاغ (بمشاركة واسعة واستعدادات مبكرة قبل حوالي شهرين باشرت غرفة تجارة الموصل بالإعداد لإصدار دليلها التجاري بطبعته الرابعة كثمرة يانعة ) ، مشيرا الى (رعاية بصمـة كروب لهذا الانجاز وتحقيق جزء كبير من طموحنا وحسب ما رسمنا لقطاع التجارة في محافظة نينوى).
وأكد محافظ نينوى نجـم الجبوري لدى إستلامه نسخة من الدليل التجاري على ان (المحافظة تشهد حركة تجارية وإقبال كبير ليس من أبناء المحافظة فقط بل الكثير من المتبضعين من خارج المحافظة.. وان الحكومة المحلية داعمة لهذا القطاع ).
وساهمت بالمعرض والمهرجان شركات عديدة مختلفة الاحجام انشأت أجنحتها الخاصة بمعروضاتها وهي تشاركت بالمهرجان التجاري الواسع لتحقق أهداف عديدة منــــــــها تسويق منتجاتها وتعريِف المواطن على الشركات المتواجدة في مدينـــــــته وما تــــقدمه من خدمات ، وكذلك تعرِّف أصحاب الشركات على اولوية المواطن وما ينتظره من سلع وبضائع ..