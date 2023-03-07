تحذيرات من تهديد السلم المجتمعي وإرباك الأوضاع في ديالى

غضب وحزن يخيّمان على مشيّعي ضحايا الإعتداء المزدوج بالمقدادية

بغداد – ابتهال العربي

ديالى – سلام الشمري

شيع اهالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى 8 مواطنين قضوا في اعتداء مزدوج بعبوة ناسفة واشتباك مسلح وسط غضب وحزن كبيرين يخيمان على المحافظة التي تشهد اعمال اجرامية متكررة ،فيما حذر نواب وشيؤخ العشائر ورجال دين من ان تكرار الحوادث في المحافظة يدق ناقوس خطر. ودعا النائب عن المحافظة رعد الدهلكي،مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة تخصص لمناقشة الوضع الامني بالمحافظة وانقاذها من كارثة انسانية بعد تكرار الخروقات الامنية فيها.وقال في بيان تلقته (الزمان) امس (في الوقت الذي نستنكر فيه استهداف الابرياء في المقدادية بعبوة ناسفة اعقبها اطلاق نار على المجتمعين في مكان الحادث ،ادى الى استشهاد واصابة عدد من المدنيين، فإننا نؤكد ما حذرنا منه في مرات عديدة من خطورة الوضع الامني في ديالى ما ينذر بحالة رعب وعدم استقرار في المحافظة وخشية العوائل من عودة نشاط الجماعات الاجرامية تحت عناوين مختلفة والخاسر الاكبر في تلك المعادلة اهلنا ودماء شبابنا بانهيار امني واضح) . من جانبه ،قال النائب عن المحافظة محمد قتيبة البياتي في تصريح امس ان (السلاح المنفلت عاد ليضرب المحافظة مرة اخرى دون رادع، حيث قامت مجاميع مسلحة بارتكاب جريمة ارهابية في قضاء المقدادية راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى)، ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى (تحمل مسؤولياته في حماية الشعب ، وزيارة ديالى للاشراف على عمليات ردع هذه المجاميع الخارجة عن القانون التي انتهكت حرمة الدم ، وحماية المواطنين الابرياء)، مشددا على (ضرورة المعالجة العاجلة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال الاجرامية التي تهدد الامن والسلم المجتمعي). من جانبه ،أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ، أن تكرار الحوادث في ديالى يدق ناقوس الخطر، داعياً القوات الأمنية إلى الحذر والاهتمام بالعمل الاستخباري للتصدي للاعتداءات قبل وقوعها.وقال في بيان تابعته (الزمان) امس (فُجعنا بنبأ استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين جراء اعتداء مزدوج في قرية الهزينية جنوب المقدادية في ديالى)، واشار الى ان (تكرار هذه الحوادث يدق ناقوس الخطر ويتطلب خططاً أمنية استباقية للحد منها)، وطالب الحكيم القوات الأمنية بـ (الحذر ومزيد من الجهود للتصدي لهذا الاستهداف والاهتمام بشكلٍ أكبر بالعمل الاستخباري لغرض معالجة هذه العمليات قبل وقوعها). وكان مصدر امني قد اعلن عن استشهاد 8 مدنيين وجرج اثنين اخرين في اعتداء مزدوج على قرية باطراف المقدادية اعقبه انفجار عبوة ناسفة على مركبة مدنية. الى ذلك ، شدد رئيس الوزراء ، لوفد من اهالي ديالى على أنّ دماء المواطنين أمرٌ لا يقبل المساومة ولا التساهل. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني إستقبل وفداً من أهالي ديالى، يضمّ شيوخ العشائر فيها، واستمع إلى عرض عن الأوضاع المعاشية والخدمية في المحافظة، بأقضيتها ونواحيها وأهم التحدّيات التي تواجهها جهود الاستقرار وعملية تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين)، وأكد السوداني (حتمية إنفاذ القانون، وألّا خطوط حمراء أمام تأدية الدولة مسؤولياتها وواجباتها)، مجددا تأكيد (متابعة الجريمة الغادرة التي شهدتها المحافظة وراح ضحيتها الطبيب أحمد طلال المدفعي، وأن من ارتكبها سيكون تحت طائلة القانون عاجلاً)، ولفت الى ان (دماء المواطنين أمرٌ لا يقبل المساومة ولا التساهل)، وأعرب السوداني عن (ثقته بالدور الإيجابي الذي تضطلع به عشائرنا ووجهاء المجتمع في ترسيخ السلم الاجتماعي، وإصلاح ذات البَين، وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة). في غضون ذلك ،أعلنت وزير الهجرة إيفان فائق جابرو، عودة 95 نازحاً إلى قريتي العكيدات وفارس الطعان بالمقدادية. وقالت جابرو في بيان تلقته (الزمان) امس إن (95 نازحاً عادوا طوعيا من مناطق متفرقة في ديالى الى مناطق سكنهم الأصلية بقريتي العكيدات وفارس الطعان في المقدادية)،واضافت أن (العودة جاءت بعد أخذ جميع الإجراءات اللوجستية والأمنية لتسهيل عودتهم بالتعاون مع القوات الأمنية ومنظمة الهجرة الدولية بتوفير البنى التحتية المناسبة من الماء والكهرباء وترميم الدور السكنية لهم ومنحة مالية). وفي البصرة ، اغتال مجهولان يستقلان دراجة نارية ،المواطن حسين علي اثر محاولته منع السراق من سرقة حقيبة إمرأة في شارع الأطباء وسط منطقة بريهة بالمحافظة. وقال شهود عيان ان (المغدور وصديقه هرعا لمنع السارقين من اخذ حقيبة المراة ، فقام أحدهم بسحب مسدس واطلاق النار على حسين الذي فارق الحياة أثر مضاعفات الرصاصة ، ولاذ المجرمان بالفرار الى جهة مجهولة).