غضب‭ ‬كردي‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬أمريكية‭ ‬ومباحثات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬حول‭ ‬إيقاف‭ ‬النفط

اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬يحدد‭ ‬موعد‭ ‬انتخاباته‭ ‬البرلمانية

بغداد‭ – ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬

حدّد‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬والواقع‭ ‬في‭ ‬اربع‭ ‬محافظات‭ ‬هي‭ ‬السليمانية‭ ‬واربيل‭ ‬ودهوك‭ ‬وحلبجة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬موعداً‭ ‬لانتخاباته‭ ‬البرلمانية‭ ‬بعد‭ ‬تمديد‭ ‬دورة‭ ‬البرلمان‭ ‬لعام‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توتر‭ ‬سياسي‭ ‬وأزمة‭ ‬سياسية‭.‬‮ ‬

وتفيد‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬ان‭ ‬الخارطة‭ ‬السياسية‭ ‬لن‭ ‬تتغير‭ ‬بين‭ ‬الثنائية‭ ‬الحزبية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬وبافل‭ ‬طالباني‭. ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يصعد‭ ‬بعض‭ ‬الشباب‭ ‬الى‭ ‬الواجهة‭.‬

فيما‭ ‬أبدت‭ ‬الفعاليات‭ ‬السياسية‭ ‬والرسمية‭ ‬انزعاجا‭ ‬واضحا‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬وصفت‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بالكيان‭ ‬الكارتوني‭ .‬

قلل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الكوردستاني،‭ ‬محمد‭ ‬الحاج‭ ‬محمود،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬وتأثير‭ ‬تصريحات‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬حول‭ ‬كيان‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان،‭ ‬فيما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬تسليم‭ ‬مصير‭ ‬الإقليم‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ . ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬التي‭ ‬وصف‭ ‬بها‭ ‬كيان‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬بـ»الكارتوني‮»‬‭. ‬ورد‭ ‬أيضا‭ ‬المرشد‭ ‬العام‭ ‬للحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الكوردستانية‭ ‬عرفان‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬في‭ ‬موتمر‭ ‬صحفي‭ ‬امس‭ ‬،‭ ‬بالقول‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كيان‭ ‬الإقليم‭ ‬محفوظ‭ ‬دستورياً‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬أحد‭ ‬المساس‭ ‬به‭ ‬كون‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬دستوري‭ ‬يتطلب‭ ‬عدم‭ ‬اعتراض‭ ‬ثلاث‭ ‬محافظات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬حاجي‭ ‬محمود،‮ ‬‭ ‬المعروف‭ ‬لدى‭ ‬الاوساط‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بـ»كاكه‭ ‬حمه‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬امس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬الكرد‭ ‬كان‭ ‬نتيجة‭ ‬التضحيات‭ ‬ودماء‭ ‬أبنائه‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإقليم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حرا‭ ‬في‭ ‬تصرفاته‭ ‬وتعاملاته‭ ‬كيفما‭ ‬يشاء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬محمود،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬شيء‭ ‬جيد‭ ‬ومهم‮»‬،‭ ‬مردفاً‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬لست‭ ‬مع‭ ‬تسليم‭ ‬عائداتنا‭ ‬لبغداد‭ ‬كون‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬الإقليم‭ ‬جاء‭ ‬بتضحيات‭ ‬أبنائه‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬والحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬أشار‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الكردستاني،

‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬علاقة‭ ‬الحزبين‭ ‬جيدة‭ ‬الآن،‭ ‬وهي‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل‭ ‬والمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬تتطلب‭ ‬اتفاق‭ ‬الجميع‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تصريحات‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬بحق‭ ‬كيان‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان،‭ ‬نوه‭ ‬محمود،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬لم‭ ‬تبق‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬التأثير‭ ‬المطلق‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬فالآن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬مثل‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬وإيران‭ ‬والسعودية‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وجاءت‭ ‬بمقاتليها‭ ‬لأربيل‭ ‬لمعالجتهم‭.. ‬نحن‭ ‬لن‭ ‬ننتظر‭ ‬أن‭ ‬تدافع‭ ‬عنا‭ ‬أمريكا‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬يحاول‭ ‬وفد‭ ‬كردستاني‭ ‬تدارك‭ ‬ازمة‭ ‬نفطية‭ ‬جديدة‭ ‬قديمة‭ ‬مع‭ ‬بغداد،‭ ‬و‭ ‬توقعت‭ ‬رئاسة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬إستئناف‭ ‬تصدير‭ ‬نفط‭ ‬الإقليم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬عبر‭ ‬الأنبوب‭ ‬الممتد‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬جيهان‭ ‬التركي‭ ‬وذلك‭ ‬تعقيبا‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬كسبته‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والذي‭ ‬تسبب‭ ‬بإيقاف‭ ‬التصدير‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الأنبوب‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬دلشاد‭ ‬شهاب‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬الاحد،‭ ‬‮«‬لغاية‭ ‬الان‭ ‬لا‭ ‬نعلم‭ ‬بصدور‭ ‬قرار‭ ‬رسمي‭ ‬بشأن‭ ‬إيقاف‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ذهاب‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬للتباحث‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭. ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اتفاقا‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬تركيا‭ ‬وحكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬بشأن‭ ‬تصدير‭ ‬النفط،‭ ‬مثلما‭ ‬هناك‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا‭. ‬وتابع‭ ‬شهاب‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬توقف‭ ‬مؤقت‭ ‬لتصدير‭ ‬النفط،‭ ‬فنحن‭ ‬مطمئنون‭ ‬باستئناف‭ ‬واستمرار‭ ‬عملية‭ ‬تصدير‭ ‬نفط‭ ‬كوردستان‮»‬‭.‬

و‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬العراقية،‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬كسب‭ ‬دعوى‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولية‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العراق‭ ‬ضد‭ ‬تركيا‭ ‬بشأن‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬جيهان‭ ‬التركي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬صرّحت‭ ‬بأنها‭ ‬ستقوم‭ ‬ببحث‭ ‬آلية‭ ‬التصدير‭ ‬عبر‭ ‬الميناء‭ ‬نفسه‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬والسلطات‭ ‬بأنقرة‭ ‬وفقا‭ ‬للمعطيات‭ ‬الجديدة‭. ‬ومدّد‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬111‭ ‬مقعداً‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬مدة‭ ‬دورته‭ ‬لعام‭ ‬إضافي‭ ‬مرجئاً‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬نزاعات‭ ‬سياسية‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكبيرين‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تقسيم‭ ‬الدوائر‭ ‬الانتخابية‭. ‬وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬دلشاد‭ ‬شهاب‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬أربيل،‭ ‬عاصمة‭ ‬الإقليم،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬موعداً‭ ‬لاجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭…‬وجميعها‭ ‬أبدت‭ ‬استعدادها‭ ‬ولم‭ ‬يمانع‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬بهذا‭ ‬التوقيت‮»‬‭.‬‮ ‬

ويهيمن‭ ‬الحزبان‭ ‬الكبيران‭ ‬المتنافسان،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬والحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬‮ ‬

ويهيمن‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬ويتولّى‭ ‬رئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬ورئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬فيه‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬ومنذ‭ ‬سقوط‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬رؤساء‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬توافق‭ ‬غير‭ ‬مكتوب‭.‬

‮ ‬ويلعب‭ ‬البرلمان‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬فهو‭ ‬يمنح‭ ‬الثقة‭ ‬للحكومة‭ ‬ورئيسها‭ ‬كما‭ ‬يقرّ‭ ‬القوانين‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬أيضاً‭ ‬قواته‭ ‬الأمنية‭ ‬الخاصة‭.‬‮ ‬

في‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي،‭ ‬يملك‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الأغلبية‭ ‬مع‭ ‬45‭ ‬مقعداً،‭ ‬يليه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬مع‭ ‬21‭ ‬مقعداً‭.‬‮ ‬

يقدم‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬نفسه‭ ‬كملاذ‭ ‬للاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬مزقته‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭. ‬لكن‭ ‬ناشطين‭ ‬ومعارضين‭ ‬ينددون‭ ‬أحياناً‭ ‬بالفساد‭ ‬والتوقيفات‭ ‬التعسفية‭ ‬وبترهيب‭ ‬متظاهرين‭.‬

ومدّد‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ولايته،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬خصومات‭ ‬سياسية‭ ‬داخلية‭ ‬بلغت‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬التسعينات،‭ ‬مع‭ ‬تقاتل‭ ‬داخلي‭ ‬بين‭ ‬عائلتي‭ ‬بارزاني‭ ‬وطالباني‭.‬

ويختلف‭ ‬الحزبان‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتوزيع‭ ‬تخصيصات‭ ‬الموازنة‭.‬‮ ‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تختلف‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بشأن‭ ‬حصة‭ ‬أربيل‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬وكذلك‭ ‬إدارة‭ ‬صادرات‭ ‬الموارد‭ ‬النفطية‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬ليست‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬تصفية‭ ‬حسابات‭ ‬إقليمية‭. ‬حيث‭ ‬تشن‭ ‬ايران‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬معارضين‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬الإقليم‭ ‬،‭ ‬وتشنّ‭ ‬تركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬مراراً‭ ‬هجمات‭ ‬عسكرية‭ ‬تستهدف‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬جبال‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬قواعد‭ ‬خلفية‭ ‬له‭ ‬وتصنّفه‭ ‬أنقرة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬بأنه‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭.‬‮ ‬