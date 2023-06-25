غضب‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬مصافحة‭ ‬السيسي‭ ‬لأبي‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬باريس

الملء‭ ‬الرابع‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬يثير‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬الخبراء

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

‭ ‬سادت‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬لدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬مصافحة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬للرئيس‭ ‬الأثيوبي‭ ‬أبي‭ ‬احمد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬القمة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬بباريس‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬أثيوبيا‭ ‬بدء‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬دون‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬دفعت‭ ‬موجة‭ ‬الغضب‭ ‬العارمة‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬المصري‭ ‬والتي‭ ‬عبروا‭ ‬عنها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬حذف‭ ‬صورة‭ ‬المصافحة‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬هو‭ ‬مصافحة‭ ‬وليس‭ ‬مقابلة‭ ‬فرضتها‭ ‬ظروف‭ ‬المؤتمر‭ ‬وأن‭ ‬دبلوماسية‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ثبات‭ ‬انفعالي‭ ‬دفعته‭ ‬إلى‭ ‬مصافحة‭ ‬رئيس‭ ‬أثيوبيا‭ ‬بحرارة‭ ‬رغم‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وأن‭ ‬اللقاء‭ ‬البروتوكولي‭ ‬لم‭ ‬يتطرق‭ ‬إلى‭ ‬سبل‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

‭ ‬ورغم‭ ‬تأكيد‭ ‬الإثيوبيين‭ ‬في‭ ‬اتصالات‭ ‬اجريناها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬الاثيوبيين‭ ‬أن‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬لن‭ ‬يلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬خلال‭ ‬المرات‭ ‬السابقة‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬حوض‭ ‬النيل‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬جديد‭ ‬يحدد‭ ‬حصة‭ ‬دول‭ ‬حوض‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬خبراء‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬سوف‭ ‬يلحق‭ ‬أضرارا‭ ‬جسيمة‭ ‬بدول‭ ‬المصب،‭ ‬وأنه‭ ‬لولا‭ ‬وجود‭ ‬مخزون‭ ‬كاف‭ ‬خلف‭ ‬السد‭ ‬العالي‭ ‬لعانت‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬مائية‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬عباس‭ ‬شراقي‭ ‬أستاذ‭ ‬المياه‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬والخبير‭ ‬المائي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأثيوبي‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تأثر‭ ‬دول‭ ‬المصب‭ ‬بالملء‭ ‬الرابع‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬فمن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬كمية‭ ‬المخزون‭ ‬في‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬25مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬وهو‭ ‬مخزون‭ ‬ضخم‭ ‬سوف‭ ‬يلحق‭ ‬اضرارا‭ ‬بالغة‭ ‬بدول‭ ‬المصب‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الملء‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬أخرج‭ ‬سدود‭ ‬سودانية‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الملء‭ ‬كان‭ ‬محدود‭ ‬فكيف‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لمصر‭ ‬فلقد‭ ‬خفضنا‭ ‬مساحة‭ ‬زراعة‭ ‬الأرز‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬فدان‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خسائر‭ ‬تقدر‭ ‬ب6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬كما‭ ‬دفعنا‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مشروعات‭ ‬لتحلية‭ ‬المياه‭ ‬وإعادة‭ ‬تكرار‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كلفنا‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬مشروعات‭ ‬التنمية‭ ‬ويكفي‭ ‬إننا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬رسم‭ ‬سياستنا‭ ‬الزراعية‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬عن‭ ‬كمية‭ ‬المياه‭ ‬المخزنة‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أصدر‭ ‬مركز‭ ‬ماعت‭ ‬الدولي‭ ‬للسلام‭ ‬والتنمية‭ ‬تقريرا‭ ‬كشف‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تعاني‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬جفاف‭ ‬بشري‭ ‬بسبب‭ ‬بوار‭ ‬الأرض‭ ‬الزراعية‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فقد‭ ‬ملايين‭ ‬العمال‭ ‬الزراعيين‭ ‬لمورد‭ ‬رزقهم‭ ‬كما‭ ‬سوف‭ ‬تؤدي‭ ‬البطالة‭ ‬إلى‭ ‬تداعيات‭ ‬اجتماعية‭ ‬خطيرة‭ ‬وانتشار‭ ‬الجرائم‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أكد‭ ‬الباحث‭ ‬الأثيوبي‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الشئون‭ ‬الأفريقية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬مشروع‭ ‬قومي‭ ‬لاثيوبيا‭ ‬يستحيل‭ ‬التراجع‭ ‬فيه‭ ‬نظرا‭ ‬لحاجة‭ ‬أثيوبيا‭ ‬الماسة‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬وإمكانية‭ ‬تصديرها‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬القاهرة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬لإنجاز‭ ‬اتفاقات‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬حوض‭ ‬النيل‭ .‬