غضب‭ ‬المعلمين‭ ‬يتعاظم‭ ‬في‭ ‬تونس‭.. ‬إضراب‭ ‬وتظاهرات

صفاقس‭ ‬‭(‬تونس‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬اساتذة‭ ‬التعليم‭ ‬الثانوي‭ ‬الذين‭ ‬يقاطعون‭ ‬الامتحانات‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ولايات‭ ‬تونس‭ ‬لمطالبة‭ ‬الحكومة‭ ‬بزيادات‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬والمنح‭ ‬المالية‭. ‬ونظم‭ ‬آلاف‭ ‬الاساتذة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬صفاقس‭ ‬‭(‬وسط‭)‬‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬التونسية،‭ ‬إحتجاجات‭ ‬استجابة‭ ‬لدعوة‭ ‬النقابة‭ ‬العامة‭ ‬للتعليم‭ ‬الثانوي‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل‭. ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬ولايات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الكاف‭ ‬‭(‬غرب‭)‬‭ ‬ومدنين‭ ‬‭(‬جنوب‭)‬‭ ‬وسيدي‭ ‬بوزيد‭ ‬‭(‬وسط‭)‬‭ ‬احتجاجات‭ ‬مماثلة‭. ‬وتظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬الأساتذة‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬ولاية‭ ‬صفاقس‭ ‬ورددوا‭ ‬هتافات‭ ‬تنتقد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬حاتم‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬مثل‭ ‬“يا‭ ‬وزير‭ ‬الفشل،‭ ‬الاستقالة‭ ‬هي‭ ‬الحل”‭ ‬و”ارحل”،‭ ‬وفقا‭ ‬لمراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ويطالب‭ ‬الأساتذة‭ ‬بتحسين‭ ‬وضعهم‭ ‬المالي‭ ‬وتنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬سابقا‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الترقيات‭ ‬والمنح‭ ‬المالية‭. ‬ويقاطع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬منذ‭ ‬الإثنين‭ ‬الامتحانات‭ ‬المقررة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬واستجابة‭ ‬لطلب‭ ‬النقابة‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الخميس‭ ‬بأنه‭ ‬قرر‭ ‬الاقتطاع‭ ‬من‭ ‬رواتبهم‭ ‬بطريقة‭ ‬“غير‭ ‬مشروعة”‭. ‬وشارك‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬الدروس،‭ ‬وفقا‭ ‬للنقابة‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لاذاعة‭ ‬جوهرة‭ ‬إف‭ ‬إم‭ ‬الخاصة‭ ‬أن‭ ‬“هذه‭ ‬أكاذيب‭ ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬وهي‭ ‬اشاعات‭ ‬مغرضة‭ ‬لتأجيج‭ ‬الأساتذة”‭ ‬ضد‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مرشد‭ ‬ادريس،‭ ‬المسؤول‭ ‬بالنقابة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬“الحكومة‭ ‬تحاول‭ ‬تأليب‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬ضد‭ ‬احتجاجات‭ ‬الأساتذة‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بردود‭ ‬على‭ ‬مطالبهم‭ ‬المشروعة”‭. ‬وعبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬التلاميذ‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭ ‬وعبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬عن‭ ‬انزعاجهم‭ ‬ورفضهم‭ ‬لمقاطعة‭ ‬الأساتذة‭ ‬كونها‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬التلميذ‭. ‬ويشهد‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬اضرابات‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭ ‬انتهت‭ ‬بوقف‭ ‬الدروس‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭.‬

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬نجاح‭ ‬كل‭ ‬تلامذة‭ ‬التعليم‭ ‬الابتدائي‭ ‬اثر‭ ‬اضراب‭ ‬نفذه‭ ‬المعلمون‭ ‬خلال‭ ‬فترة ‬الامتحانات‭.‬وتصاعدت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭ ‬بسبب‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وغلاء‭ ‬المعيشة‭.‬