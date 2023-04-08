غزو العراق ودخول الحرب في أتون الفوضى – شاكر كريم عبد

بعد عقدين على الحرب التي راح ضحيتها مئات الالاف من العراقيين وحياة الالاف من الامريكيين واطلاق العنان لصراع طائفي مروع وانهيار مؤسسات الدولة وظهور جماعات ارهابية هددت العالم باسره. ووسط هذا الدمار المهول، تتضح اكثر من اي وقت مضى، طبيعة المخططات الاطلسية الصهيونية، التي تستهدف العرب والمسلمين، لتمزيق صفهم، ومن خلال الحرب على العراق، التي تجاوزت حد التدمير والسحق، الى التدجين المميت، تحاول امريكا قتل امة تصر على الحياة، نتيجة ادعاءات زائفة افتعلها المجرمين جورج بوش والذيل توني بلير. الكل يدرك الان حتى في الغرب، ان الذرائع التي سيقت لشن الحرب على العراق كلها زائفة، من اسلحة الدمار الشامل التي لم يعثر لها على أثر، او شراء العراق لليورانيوم من النيجر، او علاقة العراق بالقاعدة، وتتهاوى أكاذيب واشنطن بشأن نيتها إقامة نظام ديمقراطي في العراق.

اية ديمقراطية تلك التي تأتي من واشنطن؟ وامريكا تساند اكثر النظم دكتاتورية وبوليسية وعدوانية في العالم، تمارس قرصنة حقيقية مستهترة بطموحات الشعوب؟

امريكا التي قامت على جثث عشرات الملايين من الهنود الحمر، قضوا في حرب إبادة شنها الامريكيون الاوائل من اجل الذهب.

امريكا اول من استخدم السلاح البيولوجي في التاريخ الانساني، ضد مواطنيها من الهنود الحمر والزنوج.

امريكا اول من استخدم السلاح الذري في هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين، محدثة مأساة انسانية غير مسبوقة، لا تزال اثارها المميتة باقية بعد عشرات السنين.

غزت امريكا فيتنام ودعمت الانقلابيين العسكريين في تشيلي، كما غزت بنما واعتقلت رئيسها، وتواصل حصارها على كوبا، وغزت جزيرة غرينادا، والكل يعلم ان واشنطن تعتبر دول امريكا اللاتينية حديقة خلفية للبيت الابيض. وتعمل من أجل تمزيق السودان وتفتيته، وتستبيح جل بلداننا العربية والاسلامية.

سجل حافل

هذا غيض من فيض، ومسلسل الارهاب الامريكي لا ينتهي، انها امريكا صاحبة السجل الحافل بالخراب والدمار على طول الارض وعرضها، امريكا التي ليس لها اصدقاء، بل اعداء وتابعين.

عشرون عاما من عمر الاحتلال البغيض ما هدأ العراقيون ولا نامت اعينهم وايديهم على الزناد ، حتى فرضوا على الامريكان حمل حقائب مرتزقتهم وولوا مدبرين تحت ذريعة الاتفاقية الامنية الاستراتيجية. في عام 2011 بعد ان فقد العراق كل مقومات ارادته وحريته ومقومات وجوده التي سطت عليها قوة خارجية اوصلته الى قاع الهاوية التي لازال يعيش الامها وماسيها التي تعصف بالعراق لحد اليوم يسقط الجميع في حبائل الشر بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية الدولة التي احتلت العراق ومعها بريطانيا وحكومة اسبانيا حيث تنكشف يوما بعد يوم النوايا العدوانية القائمة على الاطماع وخدمة مشروع الهيمنة الامريكية على المنطقة والعالم لضمان تفوق الكيان الصهيوني. وكما هو معروف فان افتقار الولايات الامريكية لمبررات صادقة ومقنعة قد كشف النوايا الخبيثة وسلط الاضواء على المخططات القديمة الهادفة لاحتلال العراق وهو مايعني ان احتلال العراق استند الى اكاذيب هو احتلال يوقع اللعنة بملفقي المبررات الوهمية وكان رئيس وزراء اسبانيا هو اول من دفع الثمن لكن حال الذيل توني بلير رئيس وزراء بريطانيا لن يكون افضل وكذا حال المجرم المعتوه جورج بوش الذي واجه غضب وسخط الشعب الامريكي وجميع شعوب العالم خاصة بعد ان اعترف بعدم وجود ايه اسلحة دمار شامل وبعد ان اقر بان لاعلاقة للعراق بتنظيم القاعدة. تلك الاسلحة الوهمية التي لم يعثر المفتشون الدوليون على شيئ منها والتي اضطر الغزاة اخيرا بعدم وجودها. مما جعل محكمة جرائم الحرب الدولية التي انعقدت في كوالالمبورعاصمة ماليزيا في 5 تموز 2012 ان تصدر حكمها على كل من جورج بوش وتوني بلير ورامسفيلد ومن معهم بانهم مجرمي حرب يجب مثولهم امام المحاكم الدولية الخاصة بمجرمي الحرب والابادة الجماعية لافراد الجيش العراقي والمدنيين العزل في مدنهم وقراهم. ثم جاء بعد ذلك تقرير جون شيلكوت البريطاني الذي اوكل اليه التحقيق في قانونية الحرب على العراق الذي ادان المجرم توني بلير لزج بلاده في حرب مبنية على اكاذيب مضللة .لقد ستعملت القسوة البربرية الغادرة والاعمال الاجرامية البشعة من قتل وسجن وتعذيب وامتهان للانسانية كما حصل في سجن ابي غريب وبلاك ووتر في ساحة النسور من قبل مرتزقة امريكا واعتداء على الحقوق والحريات والممتلكات الشخصية للمواطنين العزل التي راح ضحيتها الملايين من المواطنين الابرياء اضافة الى تهجير وترويع الملايين الاخرى من ابناء شعبنا المغلوب على امره. وانقلب شعار التحرير والديمقراطية وحقوق الانسان الذي رفعته امريكا الى ما هو مخطط له اصلا من غزو واحتلال ودمار شامل وخراب كامل فقد استعملت فيه احدث الاسلحة الفتاكة التي امطرت المدن الامنة المكتضة بالسكان الابرياء بالقنابل المحرمة دوليا والصواريخ قريبة المدى التي اطلقت من الطائرات والبعيدة المدى التي ارسلت عبر مئات الكيلومترات من السفن الحربية المنتشرة في عرض البحار او من القواعد العسكرية في بعض البلدان العربية لتفتك بالاطفال والنساء والرجال الامنين في منازلهم.

ان غزو واحتلال العراق تجاوز جميع قواعد وقوانين الشرعية الدولية كما انه لم يصدر قرار من مجلس الامن يجيز استخدام القوة العسكرية وبهذا التصرف اثبت قوة الولايات الامريكية وعدم اكتراثها لقرارات الامم المتحدة وفرضت بذلك هيمنتها العالمية بحجة الدفاع الشرعي بحجة ان العراق يهدد امن وسلامة الولايات المتحدة الامريكية لامتلاكه اسلحة الدمار الشامل وعلاقته بالارهاب خلافا لاعلان الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم (3075) الفقرة 4 لعام 1949م التي شكلت جريمة ضد السلم العالمي كما عرفها ميثاق نورمبرغ عام1945م وهذه الذريعة استخدمت ضد سوريا وايران وكوريا الشمالية ودول اخرى مناوئة لسياستها الرعناء.

من هنا يؤكد الغزو الامريكي للعراق ان هناك برامج وخطط استراتيجية اقتصادية بالدرجة الاولى لدى اليمين المتطرف في الادارة الامريكية والشركات الاحتكارية فمجرد السيطرة على العراق واسقاط نظامه استولت القوات العسكرية على جميع ابار النفط من ام قصر والفاو وجنوب البصرة حتى كركوك والموصل شمالا وامتدت حراستها كما سمحت بأعمال النهب والسرقة في كل الوزارات والمنشات الحكومية في العاصمة بغداد ما عدا وزارة النفط . كما قامت باغلاق العديد من المصانع والمعامل والهدف الاهم في الغزو والاحتلال هو السيطرة الأمريكية على ثروة العراق النفطية واحتكارعملية اعادة الاعمار . فقد ترك احتلال العراق اثارا بالغلة على المجتمع العراقي فتحت المجال للترويج لمفهوم الانقسام المذهبي والعرقي والاثني وتفشت الطائفية التي باتت تمثل خطرا يهدد مستقبل الوطن العربي كافة والعراق بشكل خاص اضافة الى الدمار والسرقة والابتزاز ، و خراب وجوع وملايين العاطلين وتزايد عدد الاميين والمرضى في ظل ديمقراطية امريكا المسلفنة.

اكمال انسحاب

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2011 أعلنت الولايات المتحدة أن جيشها أكمل انسحابه من العراق ذلك اليوم، تطبيقا للاتفاقية الأمنية الموقعة مع حكومة بغداد عام 2011. وأفادت صحيفة ذي ديلي تلغراف البريطانية يوم 16 مارس/آذار 2013 -في دراسة لتكاليف الغزو نشرت حصيلتها بمناسبة ذكرى الغزو- أنه كلف الولايات المتحدة وحدها ما يزيد على 801 مليار دولار، وقالت إن الدراسة لو أضافت الفوائد المرتفعة المترتبة على الديون الأميركية بسبب الحرب فإن فاتورة الغزو قد تزيد على 3 تريليونات دولاروفقدت الولايات المتحدة -وفقا لأرقام البنتاغون- 4487 عنصرا بالعراق منذ الغزو حتى الانسحاب، بينما تجاوز عدد الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية 32 ألف عنصر من مرتزقتهم..

أما بريطانيا، الشريك الرئيس لواشنطن في الغزو، فقد فقدت 179 عنصرا من عسكرييها، ووصل عدد قتلى بقية دول التحالف مجتمعين إلى 139 عنصرا، هذا غير الخسائر المادية التي تحملتها واشنطن عام 2008.

. وبالامس نشرت ” اخبار الان” مقابلة اجرها الصحفي سلام مسافر حول اعتراف مدير مكتب كولن باول بقوله : ” انا من اعد التقرير الملفق لاحتلال العراق” وقبله اعترف الرئيس الامريكي السابق ترامب “ان احتلال العراق قام على معلومات مضللة”. وبالامس وبمناسبة الذكرى العشرين لغزو واحتلال العراق اعلن النائب الاول لمندوب روسيا لدى الامم المتحدة ” ديفيري بوليا نسكي” على قناته ” تيلغرام” حيث قال 🙁 يوم عشرين مارس هو الذكرى العشرون للغزو الامريكي للعراق بناء على كذبة شنيعة تمت في مجلس الامن عندما هز وزير الخارجية كولن باول انبوب اختبار امام الجميع زاعما ان في داخله عينة من سلاح فتاك تم العثورعليها في العراق) واضاف ديفيري الامر يتعلق بالعواقب الوخيمة لغزو العراق ومنطقة الشرق الاوسط باسره لم يتعاف حتى اليوم ولم يستجب لها احد. فهل بإمكان حكومة العراق الحالية للعمل مع الهيئات الدولية المختصة بجرائم الحرب لمقاضاة الولايات المتحدة الامريكية وتضمينها تعويضات جراء عملياتها العسكرية عن الضحايا والمعاقين ولاستعادة نحو 17 مليار دولار من اموال النفط قد نقلت من الولايات المتحدة الى العراق للمساعدة في اعادة اعمار البلاد وإنها سرقت في عهد الحاكم المدني الامريكي البول بريمر وعن البنية التحتية المخربة التي استندت على تقارير ملفقة اتضح فيما بعد لاصحة لها وانها اتخذت ذريعة للغزو الهمجي واغراضه الخبيثة. ارادت منه اعادة بلورة الشرق الاوسط من جديد وفقا للمعايير التي تصب في خدمة مصالحها ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والامني وحماية ربيبتها اسرائيل وابقائها القوة المتنفذه في المنطقة العربية.