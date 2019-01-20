غزل المغتربين – حسن النواب

كلام صريح
حروف اسمكِ يا أميرة المدن؛ التي نردَّدهُا متغزلينَ بسحركِ؛ يوم أصبحنا مجانين بكِ في مهاجرنا البعيدة، تتساقطُ من أفواهنا رطباً جَنيًّا؛ وتسيلُ من عيوننا دمعاً؛ كعرق جبين الفقراء وحليب الأمهات، باءٌ؛ غينٌ؛ دالٌ؛ ألفٌ؛ دالٌ؛ بغداد.. أيتها الفاتنة المجبولة من نفحات نور الله؛ وغبار سومري مضيء؛ تلوذ تحت جناحيه جميع المدن الأنثوية، لا أطيار أجمل فضة من نوارسك؛ التي تحلق من عينيك الماسيتين فوق جسر دجلة، ولا عنادل تشدو أعذب من بلابلك على شجرة تين ترضعُ عسلاً من الفرات، أيتها الأنثى التي شغف في رقَّتها وعذوبتها أمراء وشعراء وسلاطين وفرسان صعاليك وعتالون وعابرو سبيل، في بحَّة صوتك يذوب صوت الكمان؛ وفي شدوك تصدح مقامات عراقية؛ حتى تفيق الموتى من سباتهم العميق، أيتها المزدانة بالشظايا والنخيل والشمع الملكي والرماد المقدس؛ الذي هو الكحل المثير لأجفان الحلوات، ما من مدينة في أصقاع الدنيا تشبه رونقك وسحرك وهدوئك وغضبك وجنونك ورقتك وحربك وشعرك؛ الذي يعرش كغابات من السندس على ضفاف دجلة، وهذا الغنج لا يليق إلاّ بك؛ أيتها الحلوة كشمس تستحمُّ بالسحاب، من تحت خطاك تتدفَّقُ قصائد الشعراء والجنود الراحلين؛ بحثاً عن الحرية في حروبك؛ التي ما خبتْ نيرانها في مراجل حقد الحُسَّاد والغزاة، احتارَ السحرة والعرافين في مفاتن خدودك؛ التي تشبه بساتين من التفاح، ويا لرنين خلاخلك البغدادية وأنت ترقصين الهجع في السهوب المشتعلة بالغناء والحنين، على جبينك ركع الأتقياء للصلاة، وبين أحضانك يلوذ الملوك، ومن مجاهيل صدرك شهقت قباب الذهب ومنائر الأولياء، أيتها المنسوجة من حرير الفردوس والمرصعة بثمار شجرة الطوبى، حين تفتحين ذراعيك تنهمر الأنهار والحقول والبساتين والخيول وحور العين، وكلما شدَّتْ النار أوزارها على جسدك البتول، أمطرت السماوات جرار العبرات من عيون الملائكة، فاتنة أنت مثل جنَّة الصالحين، وباسلة مثل فرس لم يتعبها الصهيل والقتال ومن الجري بدروب الجمر والنبال، حزنك الشفيف يشبه نايات عذارى لم تدشن الشفاه نفخ ريح الخماسين في جوفها، ولم تتراقص أصابع السماء على ثقوبها الوامضة بالنجوم، أيتها الأغنية الثائرة في مهجة الروح، كل فجر تستيقظ مفاتن روحك ملتاعة بحب الحياة، مفاتنك تغازل نصب الحرية، وجدارية لفائق حسن، وشارع الرشيد، وقصيدة للجواهري، ونصب السياب على العشار، وشناشيل مقهى البرلمان، وحمام الحضرة في مرقد مقدس، أيتها المدينة البتول التي تاهت عربات الغزاة عند قدميك المخضبتين بالحناء والمعفَّرة برائحة البخور، ضفائرك سرب شموع متوهجة في غدير، وعبراتك ليرات ذهب في غابات مظلمة، أيتها الطاهرة مثل كفن نبي، والناصعة كقمر في سماوات صيف، لا غير حضنك الذي يسع الأرض بمشارقها ومغاربها؛ مَنْ يأوينا، نحن الذين شردَّتنا الخطوب والحروب والمجاعات وأولاد الحرام، مشتاقون يا بغداد جدا لعناقك؛ حدَّ أنَّ الوجد الذي يتلظى في مجاهيل صدورنا؛ صار يغلي منه الأسى؛ كما ينضج الرغيف في تنور، أيتها الأميرة الرابضة في هودج من الإستبرق وعلى أكتاف أبنائك السومريين لما يزل محمولاً منذ آلاف السنين، أبناؤك الذين يجوبونَ دروب العوسج بخطاهم ولا يأبهون، ويستنشقون رائحة البارود ويغنون، بغداد لن يتعبنا حبك، ولن نكلّ أو نملّ من الجنون فيكِ؛ وتبقى عروقنا وشهقاتنا تعشقك حتى يوم يبعثون؛ نحنُ المنفيون والمبعدون والمهاجرون؛ إنَّا للبلاد وإنَّا إليه راجعون.