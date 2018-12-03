غزة‭: ‬حكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬تجسسوا‭ ‬على‭ ‬القسّام

غزة - الزمان
اعلن رئيس هيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الإثنين أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام على ستة أشخاص بينهم امرأة بتهمة “التخابر” مع إسرائيل.
وقال العميد ناصر سليمان رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي “أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم أحكاماً قضائية متفاوتة بحق 14 متخابرا مع الاحتلال تضمنت 6 أحكام بـالإعدام”. وأضاف أن من بين المحكومين “المتهمة (آمال، م،م) 55 عاما من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)”. وتابع أن هؤلاء الأشخاص “قدموا معلومات عن رجال المقاومة … وأنفاقهم العسكرية وأماكن رباطهم وأماكن إطلاق الصواريخ”. من جانبه قال إياد البزم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في المؤتمر الصحافي أن “هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم”.
وأشار البزم إلى أن “هؤلاء العملاء لهم علاقة بجهاز اتصالات للتنصت والتجسس زرعه الاحتلال وعملاؤه وانفجر عندما تم اكتشافه في بلدة الزوايدة” جنوب قطاع غزة.
وقتل ستة من نشطاء كتائب القسام الجناح العسكري لحماس عندما انفجرت العبوة بعد اكتشافها بالقرب من دير البلح في وسط قطاع غزة في مايو/أيار، وفق البزم.
وقال البزم “يجب أن يدرك العملاء أن الاحتلال (الاسرائيلي) لن يكون قادرا على حمايتهم”.
وأثارت الأحكام الاثنين إدانة من منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقال مدير المنظمة في اسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر إن “الإسراع إلى الحكم على الناس بالاعدام يدل على حكم المليشيات وليس حكم القانون”.
وأضاف “عقوبة الاعدام هي ممارسة همجية وخاطئة دائما مهما كانت الظروف”.