غزة‭: ‬حكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬تجسسوا‭ ‬على‭ ‬القسّام

غزة‭ -‬‭ ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬العسكرية‭ ‬أصدرت‭ ‬أحكاما‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة‭ ‬بتهمة‭ ‬“التخابر”‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬العميد‭ ‬ناصر‭ ‬سليمان‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬“أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬العسكرية‭ ‬التابعة‭ ‬لهيئة‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬أحكاماً‭ ‬قضائية‭ ‬متفاوتة‭ ‬بحق‭ ‬14‭ ‬متخابرا‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‭ ‬تضمنت‭ ‬6‭ ‬أحكام‭ ‬بـالإعدام”‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المحكومين‭ ‬“المتهمة‭ ‬‭(‬آمال،‭ ‬م،م‭)‬‭ ‬55‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬‭(‬إسرائيل‭)‬”‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬“قدموا‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬رجال‭ ‬المقاومة‭ … ‬وأنفاقهم‭ ‬العسكرية‭ ‬وأماكن‭ ‬رباطهم‭ ‬وأماكن‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ”‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬إياد‭ ‬البزم‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬أن‭ ‬“هذه‭ ‬الأحكام‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬لعملاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬نهايتهم”‭.‬

وأشار‭ ‬البزم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“هؤلاء‭ ‬العملاء‭ ‬لهم‭ ‬علاقة‭ ‬بجهاز‭ ‬اتصالات‭ ‬للتنصت‭ ‬والتجسس‭ ‬زرعه‭ ‬الاحتلال‭ ‬وعملاؤه‭ ‬وانفجر‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬اكتشافه‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الزوايدة”‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقتل‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬نشطاء‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬عندما‭ ‬انفجرت‭ ‬العبوة‭ ‬بعد‭ ‬اكتشافها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مايو‭/‬أيار،‭ ‬وفق‭ ‬البزم‭.‬

وقال‭ ‬البزم‭ ‬“يجب‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬العملاء‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬‭(‬الاسرائيلي‭)‬‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬حمايتهم”‭.‬

وأثارت‭ ‬الأحكام‭ ‬الاثنين‭ ‬إدانة‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عمر‭ ‬شاكر‭ ‬إن‭ ‬“الإسراع‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬بالاعدام‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬المليشيات‭ ‬وليس‭ ‬حكم‭ ‬القانون”‭.‬

وأضاف‭ ‬“عقوبة‭ ‬الاعدام‭ ‬هي‭ ‬ممارسة‭ ‬همجية‭ ‬وخاطئة‭ ‬دائما‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الظروف”‭.‬