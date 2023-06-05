غزارة في الإتفاقيات وندرة بالمخرجات – خليل ابراهيم العبيدي

كل يوم والإعلام الحكومي يخرج علينا بنبأ توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع هذه الدولة أو تلك الشركة ، أو أن العراق وقع مذكرة تفاهم مع الجانب (س أو الشركة ص ) لإقامة مشاريع البنى التحتية ، أو أن المحافظة الفلانية وقعت مذكرة التأخي مع ولاية أمريكية أو مدينة أوربية لتبادل الخبرات وأعادة بناء المحافظة وفق تجربة الولاية أو المدينة ، حتى خرج احدهم يوما علينا قائلا بغداد احسن من نيويورك ، ولو عد أي منا تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتخيل أن العراق صار جنة عدن التي وعد الله بها المؤمنين ، والغريب أن شركات معتبرة ذات سمعة دولية مثل سيمنس أو جنرال اليكتريك خاضتا التجربة منذ أعوام ولم ترفع التجربة سلكا متدليا يكاد يصعق المارة أو دفنت كابلات الكهرباء تحت الارض ،بل صار ما هو مدفون تحت الذاكرة كل تلك الغزارة في المذكرات والاتفاقيات ، أعان الله من تابع هذه الادعاءات وحسن من صورة الحكومات.