غروسي في إيران ومدير الاستخبارات الأمريكية يعول على قرار خامنئي عدم صناعة سلاح نووي

طهران‭ – ‬فيينا‭ – ‬واشنطن‭ -‬الزمان

وسط‭ ‬قلق‭ ‬دولي‭ ‬متسارع‭ ‬من‭ ‬اندفاع‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬تصنيع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي،‭ ‬

‭ ‬يجري‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رفايل‭ ‬غروسي‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬مناقشات‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬جزئيات‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بمستوى‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬قنبلة‭ ‬ذرية‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬غروسي‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬طهران،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بهروز‭ ‬كمالوندي‭. ‬و‭ ‬يلتقي‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تستغرق‭ ‬يومين،‭ ‬مدير‭ ‬المنظمة‭ ‬محمد‭ ‬إسلامي،‭ ‬ومسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬آخرين،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الرئيس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭.‬

وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬غير‭ ‬معد‭ ‬للنشر‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬فقد‭ ‬تمّ‭ ‬اكتشاف‭ ‬جزئيات‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بنسبة‭ ‬83‭,‬7‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنتاج‭ ‬قنبلة‭ ‬ذرية،‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬فوردو‭ ‬الواقع‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭.‬

وبرّرت‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تنفي‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬حيازة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي،‭ ‬الأمر‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تقلّبات‭ ‬لا‭ ‬إرادية‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬التخصيب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬قيامها‭ ‬بأي‭ ‬محاولة‭ ‬للتخصيب‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‮»‬‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬فرنسا‭ ‬قد‭ ‬وصفت‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬التطورات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‮»‬‭ ‬بأنّها‭ ‬‮«‬مقلقة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وسيسعى‭ ‬رفايل‭ ‬غروسي‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬أقوى‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬ورفع‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬التحقّق‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬فيينا‭. ‬وأوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬أنّ‭ ‬غروسي‭ ‬سيتحدّث‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الصحافة‭ ‬لدى‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬فيينا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬القصيرة‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الزيارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للدبلوماسي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لاستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬وطهران‭ ‬بشأن‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭.‬

ولكن‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬جيوسياسي‭ ‬متقلّب‭ ‬بفعل‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ضاعت‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تتزايد‭ ‬المخاوف‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬وبعض‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مثل‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بشأن‭ ‬تقدّم‭ ‬إيران‭ ‬باتجاه‭ ‬إنتاج‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭.‬

بالتالي،‭ ‬يتمثّل‭ ‬طموح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬الحوار‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬توقفه،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتراجع‭ ‬إيران‭ ‬تدريجيًا‭ ‬عن‭ ‬موجبات‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬وصل‭ ‬الاتفاق‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭ ‬منذ‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬‮ ‬

وتأمل‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬القاسية،‭ ‬ولو‭ ‬جزئياً،‭ ‬إلى‭ ‬انتعاش‭ ‬اقتصادها‭ ‬المنهك‭ ‬خصوصاً‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭.‬

في‭ ‬سباقها‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬تضاعف‭ ‬طهران‭ ‬عدد‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬مواقعها‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬كما‭ ‬تواصل‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بمستويات‭ ‬عالية‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬قد‭ ‬ندد‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬بعدم‭ ‬تعاون‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بآثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬مخصب‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ (‬سي‭ ‬آي‭ ‬ايه‭) ‬وليام‭ ‬بيرنز‭ ‬أخيراً،‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬حيال‭ ‬التقدّم‭ ‬المفاجئ‭ ‬للبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬الايرانيين‭ ‬لا‭ ‬يحتاجون‭ ‬سوى‭ ‬إلى‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬لبلوغ‭ ‬نسبة‭ ‬تسعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬التخصيب،‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬قرّروا‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬السقف‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬قرّر‭ ‬‮«‬استئناف‭ ‬برنامج‭ ‬التسلّح‭ ‬الذي‭ ‬نقدّر‭ ‬أنه‭ ‬علّق‭ ‬أو‭ ‬أوقف‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2003‮»‬‭.‬

غير‭ ‬أنّه‭ ‬أبدى‭ ‬قلقاً‭ ‬مماثلاً‭ ‬إزاء‭ ‬التطوّر‭ ‬‮«‬الخطير‮»‬‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وموسكو‭.‬

ويرى‭ ‬البعض‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تزوّد‭ ‬موسكو‭ ‬طهران‭ ‬بمعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬متطوّرة،‭ ‬ممّا‭ ‬يمكّن‭ ‬الأخيرة‭ ‬بحسب‭ ‬ظنهم‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مع‭ ‬التهديدات‭.‬

‭ ‬لكن‭ ‬موسكو‭ ‬غارقة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وباتت‭ ‬تتلقى‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬ايران‭ ‬خلال‭ ‬اية‭ ‬مواجهة‭ ‬مقبلة‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭. ‬