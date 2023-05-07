غروسي:أوكرانيا قريبة من حادث نووي خطير

كييف‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

حذّرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬حادث‭ ‬نووي‭ ‬خطير‮»‬‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إخلاء‭ ‬بلدة‭ ‬قريبة‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬معظم‭ ‬موظفي‭ ‬المحطة‭.‬

وأعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬صدت‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬غارات‭ ‬شنتها‭ ‬عشر‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬على‭ ‬سيفاستوبول،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تستعد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬حاكم‭ ‬المدينة‭ ‬ميخائيل‭ ‬رازوجاييف‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬صدت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬ووحدات‭ ‬الحرب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬هجوماً‭ ‬جديداً‭ ‬على‭ ‬سيفاستوبول‮»‬،‭ ‬الميناء‭ ‬الرئيسي‭ ‬للأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭.‬‮ ‬‭ ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬تلغرام،‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬اثنتين‭ ‬منها‭ ‬أُسقطتا‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬وأن‭ ‬أخرى‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬فقدان‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬رازوجاييف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تتضرر‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬أنها‭ ‬أسقطت‭ ‬صاروخًا‭ ‬بالستيًا‭ ‬أوكرانيًا‭ ‬فوق‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم،‭ ‬ونادرًا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أحداث‭ ‬مماثلة‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬الروسية‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬‮«‬وعداً‮»‬‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخائر،‭ ‬بعدما‭ ‬هدد‭ ‬بسحب‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الذخيرة‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬بريغوجين‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬صوتية‭ ‬نشرها‭ ‬مكتبه‭ ‬الإعلامي‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الليلة‭ ‬تلقينا‭ ‬أمراً‭ ‬بالقتال‭ (…). ‬تعهدوا‭ ‬بمنحنا‭ ‬كل‭ ‬الذخيرة‭ ‬والأسلحة‭ ‬التي‭ ‬نحتاج‭ ‬إليها‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمليات‮»‬‭. ‬وأثار‭ ‬إجلاء‭ ‬روسيا‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬جوار‭ ‬المحطة‭ ‬‮«‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬محتملة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬التكهن‭ ‬بتطور‭ ‬الوضع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬النووية‭ ‬يزداد‭ ‬صعوبة،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬خطيرا‮»‬‭. ‬وزابوريجيا‭ ‬هي‭ ‬المحطة‭ ‬النووية‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وتعرّضت‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭.‬‮ ‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬الخبراء‭ ‬التابعين‭ ‬للوكالة‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬يسمعون‭ ‬باستمرار‭ ‬دوي‭ ‬قصف‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتعود‭ ‬آخر‭ ‬عملية‭ ‬قصف‭ ‬إلى‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭.‬

وأضاف‭ ‬غروسي‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخبراء‭ ‬يراقبون‭ ‬الوضع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬‮«‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬محتمل‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬النوويين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬حماية‭ ‬هذه‭ ‬المنشأة‭ ‬النووية‭ ‬الكبيرة‭. ‬سأواصل‭ ‬الضغط‭ ‬بهدف‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بهذا‭ ‬الهدف‭ ‬الحيوي،‭ ‬وستواصل‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬السلامة‭ ‬والأمان‭ ‬النووي‭ ‬للمحطة‮»‬‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬المسؤول‭ ‬المحلي‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬يفغيني‭ ‬باليتسكي‭ ‬المعيّن‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬أعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬إخلاء‭ ‬جزئي‭ ‬لـ18‭ ‬بلدة‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬إنرغودار‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬إيفان‭ ‬فيدوروف‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ميليتوبول،‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإخلاء‮»‬‭ ‬يسير‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬تشكلت‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬التفتيش‭ ‬في‭ ‬تشونغار‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدية‭ ‬من‭ ‬ميليتوبول‭ ‬إلى‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬توكماك،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬لشراء‭ ‬الخبز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نفد‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المحطات‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬باليتسكي‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬موقتة‮»‬‭ ‬وتتعلق‭ ‬‮«‬بالأطفال‭ ‬مع‭ ‬ذويهم‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬المسنين‭ ‬والمعوقين‭ ‬ومرضى‭ ‬المستشفيات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تكثيف‭ ‬القصف‭ ‬الأوكراني‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭. ‬وتخطط‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬لإجلاء‭ ‬نحو‭ ‬سبعين‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬بلدات‭ ‬المنطقة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬الروسية‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬آخر‭ ‬عيّنته‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬هو‭ ‬أندريه‭ ‬كوزينكو‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التخطيط‭ ‬لإجلاء‭ ‬موظفي‭ ‬المحطة‭ ‬النووية،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬السبت‭ ‬مدير‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬عيّنته‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬يوري‭ ‬تشيرنيتشوك‭.‬‮ ‬

وأُغلقت‭ ‬مفاعلات‭ ‬المحطة‭ ‬الستة‭.‬

وتراجعت‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬تدريجياً‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭. ‬وتؤكد‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬أنّ‭ ‬عدداً‭ ‬كافياً‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬يتولى‭ ‬إدارة‭ ‬الموقع‭ ‬لضمان‭ ‬أمنه‭.‬‮ ‬

وتقع‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬دنيبر‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬المتنازعين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المفاعلات‭ ‬لا‭ ‬تعمل،‭ ‬لكن‭ ‬خطاً‭ ‬للطوارئ‭ ‬تعتمد‭ ‬عليه‭ ‬المفاعلات‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قيد‭ ‬التشغيل،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬خطرًا‭ ‬كبيرًا‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬غروسي‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الخط‭ ‬تضرر‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬إصلاحه‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭.‬