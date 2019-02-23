غدير تصوّر جديدها في اللاذقية

دمشق – الزمان

كشفت ملكة جمال العرب في أوروبا 2018 الفلسطينية غدير عمر أنها تقيم حالياً في اللاذقية غرب سورية في زيارة قصيرة تصور فيها مشاهدها في مسلسل كرم منجل مع المخرج عمار تميم وإلى جانب غادة بشور وجرجس جبارة وميرنا معلولي وعهد ديب وعلا بدر.وأكدت في تصريح (أنها تجسد شخصية زوجة المختار الرابعة أبو منجل جرجس جبارة).وقالت (إنها ستطل خلال رمضان المقبل في عملين)، إذ سبق لها وأن شاركت في مسلسل نبض من إخراج تميم أيضاً وإلى جانب عبد المنعم عمايري ووفاء موصللي وروعة ياسين وجرجس جبارة وبيير داغر.

من ناحية ثانية، تستعد عمر للسفر إلى مصر للمشاركة في فيلم سينمائي هناك في أولى تجاربها في عالم الفن السابع.