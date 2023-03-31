غبار يخيم على بغداد وموجة ثلوج تجتاح الإقليم

بغداد – فائز جواد

اجتاحت عاصفة ترابية امس، على بغداد وعدداً من المحافظات مما تسببت بانعدام الرؤية في الطرق الخارجية. فيما حذر متنبىء جوي من انخفاض درجات الحرارة وعودة الاجواء الشتوية في شمال وغرب البلاد ابتداء من اليوم السبت وغدا الاحد ،بعد تأثر الطقس بمنخفض جوي اسفر عن تساقط ثلوج على مدن اقليم كردستان. وكتب صادق عطية على صفحته في فيسبوك امس ان (هطولا ثلجيا فوق قمم جبال كردستان بدءا من فجر امس ، سيشمل كذلك المناطق المنخفضة في السليمانية)، محذرا (من انخفاض درجات الحرارة وعودة الاجواء الشتوية في شمال وغرب البلاد ابتداء من اليوم السبت وغدا الاحد، كما ان الانخفاض سيشمل باقي المناطق لكن اقل شدة في باقي المناطق). فيما اظهرت صور تساقط الثلوج في ناحية كاني ماسي بقضاء العمادية في دهوك ، أثر دخول المنخفض الجوي القطبي على مناطق العراق. بدورها ، اعلنت الهيئة العامخة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم السبت صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية . وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، في ما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً ويتحول تدريجياً الى صحو، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الشمالية والجنوبية من البلاد).