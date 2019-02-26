غاغا ترتدي ماسة وزنها 128 قيراطاً

{ لوس انجلوس – وكالات – تحرص النجمة العالمية ليدي غاغا على إثارة البلبلة بين المتابعين بشأن إطلالاتها، وخصوصا تلك المتعلقة بأضخم المهرجانات العالمية مثل حفل توزيع جوائز الاوسكار الذي أقيم الاحد على مسرح دولبي فى هوليوود.ارتدت غاغا في إطلالتها مجوهرات وصل ثمنها إلى الـ 30 مليون دولار أمريكي، حيث احتوت مجوهراتها على ماسة صفراء وهي 128 قيراطا بحسب إحدى الصحف العالمية. الى ذلك فاجأت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس الجمهور مؤخراً بإعلان خطوبتها على صديقها كوك ماروني الذي يعمل مديراً فنياً لمعرض جلادستون بنيويورك، بعد مرور أشهر على مواعدتهما.وأطلت لورانس بعد إعلان خطوبتها برفقة خطيبها، حيث إلتقطت لها عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً تظهر خاتم الخطوبة في يدها والذي بحسب بعض التقارير الصحافيّة فإنّ الخاتم الماسي يحمل توقيع دار مجوهرات عريقة، ويزن نحو 4 قيراط، ويصل سعره إلى 85 ألف دولار.