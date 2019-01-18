غارة‭ ‬أمريكية‭ ‬تدمر‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬

أنقرة تعارض أي وجود سوري في منبج
واشنطن – بيروت – انقرة – الزمان
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش انه قام بتدمير مركز قيادة داخل مسجد في شرق سوريا الخميس. وتعتبر الضربة مؤشرا آخر الى أن التنظيم الجهادي لم “يهزم” في سوريا كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي عندما أمر بسحب جنوده من هناك. وقال بيان للتحالف إن طائرات مقاتلة “دمرت مركز قيادة وتحكم لتنظيم داعش في العراق وسوريا داخل مسجد في الصفافية”. واضاف البيان “يستمر تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا بخرق قواعد الاشتباك وإساءة استخدام المنشآت الخاضعة للحماية مثل المستشفيات والمساجد، مما يؤدي الى خسارة المنشآت لهذه الصفة”. ويتمركز تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا بشكل رئيسي في مناطق من محافظة دير الزور شرق البلاد. وتسبّب تفجير انتحاري تبناه التنظيم الأربعاء بمقتل 16 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة أميركيين، وسط مدينة منبج في شمال سوريا التي يسيطر عليها مقاتلون عرب وأكراد قرب الحدود التركية. وجاء التفجير بعد أقل من شهر على إعلان ترامب سحب قواته من سوريا بعدما حققت هدفها بـ”الحاق الهزيمة” بالتنظيم. من جهتها، عبرت تركيا الجمعة عن معارضتها لأي وجود للنظام السوري في مدينة منبج الأساسية التي دعت وحدات حماية الشعب الكردية الجيش السوري المناهضة لأنقرة إلى الانتشار فيها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية هامي أكسوي لصحافيين إن “جهود وحدات حماية الشعب الكردية لإدخال النظام إلى منبج لا يمكن السماح بها”.
وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية وهي تحالف عربي كردي تهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية ومدعوم من التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين، حاليا على مدينة منبج الواقعة في شمال سوريا. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية مجموعة “إرهابية” بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي يشن حركة تمرد على الأراضي التركية منذ 1984.
وتشكل منبج أيضا موقعا للقوات الأميركية التي استهدفها الأربعاء هجوم تبناه تنظيم داعش وأسفر عن سقوط 19 قتيلا بينهم أربعة أميركيين.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 كانون الأول/ديسمبر أن الولايات المتحدة قد ألحقت مع حلفائها “الهزيمة” بتنظيم الدولة الإسلامية، وأمر بسحب القوات الأميركية من البلاد.
وبعد هذا الإعلان، دعا المقاتلون الأكراد الذين يخشون هجوما تركيا، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الجيش السوري إلى نشر قواته في المنطقة.
وشكلت منبج موضوع اتفاق توصلت إليه أنقرة وواشنطن في أيار/مايو لتهدئة التوتر، ينص على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وإنشاء دوريات مشتركة أميركية تركية بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأكد أكسوي أن “هدف خارطة طريق منبج واضح”، مشيرا إلى انها تنص على أن “تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج وتتسلم الولايات المتحدة الأسلحة، ومنبج يحكمها المقيمون فيها”.
ويزور السناتور الأميركي النافذ ليندسي غراهام أنقرة الجمعة ويفترض أن يلتقي الرئيس رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو.
وأعلن أكسوي أن تشاوش اوغلو سيتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في السادس من شباط/فبراير.