غارات‭ ‬جوية‭ ‬لقوات‭ ‬حفتر‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬تشادية‭ ‬داخل‭ ‬ليبيا

بنغازي‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للمشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا،‭ ‬أنها‭ ‬شنت‭ ‬الجمعة‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬تشادية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ليبيا‭. ‬وقال‭ ‬«الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي»‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬حفتر،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬أن‭ ‬«مقاتلات‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬العربي‭ ‬الليبي‭ ‬تناوبت‭ ‬على‭ ‬دك‭ ‬ثلاثة‭ ‬تجمعات‭ ‬للعصابات‭ ‬التشادية‭ ‬وحلفائها‭ ‬في‭ ‬جنوبنا‭ ‬الحبيب»‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬«مدينة‭ ‬مرزق‭ ‬وكانت‭ ‬(‭…‬)‭ ‬قاسية‭ ‬وموجعة‭ ‬للجماعات‭ ‬التي‭ ‬عاثت‭ ‬في‭ ‬أرضنا‭ ‬فساداً»‭. ‬وكان‭ ‬«الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي»‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬شن‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬«للمعارضة‭ ‬التشادية»‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نفسها‭. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬فورا‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬قصفها‭ ‬«الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي»‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬مجموعة‭ ‬المتمردين‭ ‬التشاديين‭ ‬الذين‭ ‬أعلنت‭ ‬فرنسا‭ ‬أنها‭ ‬قصفتهم‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويشن‭ ‬«الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي»‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬ينشط‭ ‬فيها‭ ‬الجهاديون‭ ‬والمهربون،‭ ‬بهدف‭ ‬«تطهيرها‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬والإجرامية»،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ليبيا‭ ‬منقسمة‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬توافق‭ ‬وطني‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬وتحظى‭ ‬بدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬وحكومة‭ ‬موازية‭ ‬يدعمها‭ ‬«الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي»‭ ‬بقيادة‭ ‬حفتر‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬