غادرت وبقي المكان مملوءاً بك – فوزي الاتروشي

صحيح… لقد غادرت الشقة ولكن سنابل شعرك ما زالت تلوح لي .. وثمة ابتسامات على المقاعد يستحيل انتزاعها اما باقة الورد ولاسيما الوردة الحمراء فقد سألت عنك بعد لحظة قلت انها ستعود إلى المكان لان المكان تعطر بها اليوم وسيبقى كذلك حتى مرة أخرى مع رشة عطر أخرى .. بعد لحظات من مغادرتك سألتني احجار الزينة وقطع التحفيات متى تعود التي لامستنا اليوم فحركت في جمودنا النطق والحركة ..

قلت صبرا أن صبرها كصبري قليل و شوقها كشوقي حريق وجراحاتها مثل جراحاتي لا تطيب الا بالحب… لذلك فهي ستعود غدا أو بعد غد أو بعد أن يفيض بها الشوق فهي مثل نوارس دجلة لا تحب النوم على ضفاف اي نهر اخر وستعود حتما لتلعب فوق عشب صدري وأعود انا قطعا لاكتب عنها مدائح ما نطق بها الشعراء فهي مكتوبة مني وفق قياسات قلبها الذي لا يشبه أي قلب آخر طيبا وصلاحا وخيرا وأناقة ?اليوم إذ خرجت من البيت أدركت كم انت يا انثى حياتي خبيرة ببث روحك في كل التفاصيل والثنايا لتظل مسكونة بك ، حتى آنية الزيت التي اهديتني ذات يوم في لحظة وهج استفاقت من سكونها وردت اليك التحية وباقة الورد في يديك اكتنزت بالندى حتى قبل أن تضعيها في المزهرية لتستحم في الماء ،وعلى الجدران تراقصت اللوحات وهي تصفق لأنك ويوم زيارتك التاريخية بعد غياب طويل ستكونين اجمل لوحة معلقة في الذاكرة والوجدان قبل الجدران .بعد مغادرتك مباشرة راجعت توصيفات بعض الشعراء لحبيباتهم ، فثمة من شبهها مزرعة للريحان واخر نعتها بملكة الناس والجان وثالث ورابع وخامس خلدوا حبيباتهم بكل ما في اللغة من إعجاز وسجع وبيان والرائع نزار قباني قال عنها : ولي في الاعظمية وجه. لو رأته تغارمنه السماء. انا السندباد يمضغني البحر. وعينا حبيبتي الميناء في في لحظات بعد تسللك من أمام عيني راجعت بيدرا من دواوين الغزل فكنت اجمل من كلها ومن كل نعوت واوصاف الشعراء لأنك ببساطة خير ولطف ونعمة وخبز وفير و عشب كثير وماء غزير يغري دجلة الخير بالفيضان عاما إثر عام لكي تجف شرايين بغداد وتبقى عامرة . إذن تنازلت عن الشعر في وصفك و عن الكلام في مدحك وعن استعارة البلاغة والبيان في وصفك فأنت والحق يقال بكلمة واحدة انثى اخترعت في حياتي فن الغزل قبل أن اصبح شاعرا و علمتني أن كل دواوين الشعر لا تعادل حفاوة فمها إذ يشتعل شهوة إلى القبل ورشاقة رخام أصابعها إذ تستعد لمصافحتي و بريق عينيها إذ تنفرجان للترحيب به كلما كنت ادخل ذلك المكان العريق في قلب بغداد.بعد خمس دقائق فقط من خروجك من الدار توجهت إليه تعالى أن يلهمني الصبر في غيابك وقلت ” اللهم اعني فلا مفر منها منها فحينما كنت تكون وحيثما يمكن وجهي تلتحق بي وتصر على احتلالي بالكامل ومصادرة قلبي بالكامل ” وصليت لأجلك كي تصلي بالبيت بسلامة فإذا برسالتك عبر الواتساب تقول انك وصلت و غرد قلبي اغنية فيروز ” حبيتك تأ نسيت النوم ” وفعلا لم انم الليلة وها منذ الفجر اكتب لك هذه الرسالة على وقع الشاعر البغدادي الذي كتب إلى قمره في بغداد من ارض الأندلس:لا تعذليه فإن العذل يولعه. قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. فلا تعذليني إذ أحزن واكتب قصائد شجن واحترق مثل الشموع المعطرة التي اهديها اليك فلكي أضيف ديوان الفرح إلى بيدر دواويني عليك ان تحلي ضيفا لا على بيتي بل على أوردتي وشراييني وتصبحي داخل مسامات جلدي مقيمة ومشتبكة معي في حالة حب لا فكاك منها … واليوم أيقنت أن حبك تجاوز الغليان إلى درجة الذوبان في اعماقي فمرحبا بهذا الحلول و اهلا وسهلا بك يا سيدة المزارع وبساتين العطاء.

{ كاتب وشاعر ووكيل وزارة الثقافة والسياحة والأثار رحل آمس الى دار الاخرة