غادة‭ ‬عبدالرازق‭ ‬كانت‭ ‬تحلم‭ ‬بمقابلة‭ ‬رشدي‭ ‬أباظة‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬غادة‭ ‬عبدالرازق،‭ ‬عن‭ ‬مسلسلها‭ ‬الجديد‭ ‬«حدوتة‭ ‬مرة»،‭ ‬والذي‭ ‬تشارك‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرمضاني‭ ‬الحالي‭.‬

وقالت‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬«رسايل»،‭ ‬مع‭ ‬المذيعة‭ ‬جيهان‭ ‬عبدالله،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬«نجوم‭ ‬إف‭ ‬إم»:‭ ‬«يعتبر‭ ‬المسلسل‭ ‬شكل‭ ‬جديد‭ ‬ونوعية‭ ‬جديدة‭ ‬حيث‭ ‬أقدم‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬الشر‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬مرت‭ ‬به‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬خلال‭ ‬المسلسل،‭ ‬فضلَا‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬غيرت‭ ‬من‭ ‬شكلها‭ ‬وقدمته‭ ‬مع‭ ‬طاقم‭ ‬عمل‭ ‬جديد،‭ ‬كما‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬تمنيها‭ ‬بأن‭ ‬يلقى‭ ‬إعجاب‭ ‬الجمهور»‭. ‬كما‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬أحفادها‭ ‬قائلة:‭ ‬«حياتي‭ ‬اتغيرت‭ ‬بأحفادي،‭ ‬بحس‭ ‬إنهم‭ ‬حتة‭ ‬مني،‭ ‬ويفكروني‭ ‬بنفسي‭ ‬لما‭ ‬بشوفهم‭ ‬يقفوا‭ ‬قدام‭ ‬المرايا‭ ‬و‭ ‬يرقصوا‭ ‬ويغنوا»‭. ‬وعن‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬تتمنى‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬رغبتها‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬دور‭ ‬حتشبسوت‭ ‬أو‭ ‬شجرة‭ ‬الدر‭ ‬ولكنهما‭ ‬قد‭ ‬يحتاجا‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬ضخم‭. ‬غادة‭ ‬عبدالرازق،‭ ‬نفت‭ ‬خلال‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬خلافات‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الفنان‭ ‬مجدي‭ ‬كامل،‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬لى‭ ‬بذلك‭ ‬وجوده‭ ‬بجانبها‭ ‬في‭ ‬مسلسلها‭ ‬الحالي،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬علي‭ ‬أنها‭ ‬باركت‭ ‬للمخرج‭ ‬محمد‭ ‬سامي،‭ ‬على‭ ‬مسلسله‭ ‬الجديد‭ ‬«ولد‭ ‬الغلابة»‭.‬

وصرحت‭ ‬بأن‭ ‬الشخصية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تود‭ ‬مقابلتها‭ ‬هو‭ ‬الفنان‭ ‬رشدي‭ ‬أباظة،‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تتمنى‭ ‬الوقوف‭ ‬أمامه‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬وجهت‭ ‬رسالة‭ ‬لنفسها‭ ‬تقول‭ ‬فيها:‭ ‬«خلي‭ ‬بالك‭ ‬من‭ ‬نفسك‭ ‬ومتلتفتيش‭ ‬للأحقاد‭ ‬من‭ ‬حواليكي‭ ‬وبصي‭ ‬لقدّام»‭.‬