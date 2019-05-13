غادة‭ ‬عبدالرازق‭ ‬أعلى‭ ‬أجراً‭ ‬من‭ ‬فيفي‭ ‬وشهيرة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬رامز‭ ‬في‭ ‬الشلال

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

يقع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬المصريين‭ ‬ضحايا‭ ‬لبرنامج‭ ‬الفنان‭ ‬رامز‭ ‬جلال،‭ ‬والذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬«رامز‭ ‬في‭ ‬الشلال»،‭ ‬ويتم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭.‬

ويستعين‭ ‬رامز‭ ‬جلال،‭ ‬بالمخرج‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬شويري،‭ ‬والإعلامية‭ ‬الإماراتية‭ ‬مهيرة‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬للإيقاع‭ ‬بضيوف‭ ‬البرنامج‭.‬

ونرصد‭ ‬لكم‭ ‬بعض‭ ‬أجور‭ ‬ضيوف‭ ‬رامز‭ ‬جلال‭ ‬هذا‭ ‬العام

الفنان‭ ‬المصري‭ ‬خالد‭ ‬الصاوي‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

الفنان‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬رزق‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬حلا‭ ‬شيحة‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

الفنان‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬رجب‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

الفنان‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬فهمي‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

الفنان‭ ‬المصري‭ ‬أكرم‭ ‬حسني‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬فيفي‭ ‬عبده‭ ‬175‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬شهيرة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

السيناريست‭ ‬المصري‭ ‬تامر‭ ‬حبيب‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬شيماء‭ ‬سيف‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬غادة‭ ‬عبدالرازق‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

الفنان‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬فتحي‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

ويتراوح‭ ‬أجر‭ ‬الإعلامية‭ ‬ياسمين‭ ‬الخطيب،‭ ‬ومصطفى‭ ‬حجاج،‭ ‬وسلوى‭ ‬خطاب‭ ‬ورضا‭ ‬عبدالعال،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬150‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

وكان‭ ‬رامز‭ ‬جلال‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬سبل‭ ‬الإيقاع‭ ‬بالضيوف،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إقناعهم‭ ‬أنهم‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬مسابقات‭ ‬أو‭ ‬إنهم‭ ‬مطلوبين‭ ‬لتصوير‭ ‬إعلان‭ ‬وتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمخرج‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬شويري،‭ ‬والإعلامية‭ ‬الإماراتية‭ ‬مهيرة‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬ليساعدا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإيقاع‭ ‬بالضيف‭.‬

ويقدم‭ ‬رامز‭ ‬جلال‭ ‬خلال‭ ‬الحلقة‭ ‬دور‭ ‬مساعد‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬متخفيًا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الضيف،‭ ‬في‭ ‬فقرة‭ ‬ويتخفى‭ ‬بزي‭ ‬الغوريلا‭ ‬في‭ ‬أخرى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬شخصيته‭ ‬الحقيقية‭ ‬للضيف‭.‬