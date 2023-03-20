سمفونية الإبداع تنطلق من العزاوي لتستقر عند الجيل الجديد

عيون تطلق مسابقتها الشبابية للإبداع الموسيقي

بغداد – ياسين ياس

اقامت مؤسسة عيون للثقافة والفنون في قاعة نصر بكلية التراث الجامعة،مسابقة عيون للابداع الموسيقي للشباب مساء الجمعة الماضية، بهدف إشاعة روح التنافس والاحتفاء بالرواد والمواهب الشابة الموسيقية . وعن ذلك تحدث لـ(الزمان) رئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان عباس الخفاجي قائلا (يقول الفيلسوف افلاطون :الموسيقى تعطي روحا للكون واجنحة للعقل ومخيلة وجمال لكل شيء،كلمات بسيطة تحمل معاني عميقة تلخص وظيفة الموسيقى في حياة الانسان بصرف النظر عن السنوات لان الموسيقى لاتفرق بين الاعمار،تجذب الصغير والكبير اليها وتنفد الى قلب المستمع بكل قوة وتؤثر فيه وتتفاعل معه وتحرك عواطفه واحاسيسه ،لقد ادركت مؤسسة عيون اهمية استثمار هذه المواهب والمهارات والطاقات بوصفها كنزا وطنيا، من خلال اكتشاف المواهب الشبابية في بغداد والمحافظات لمن لم تسلط الاضواء عليه ، هذا الجهد تبنته عيون وشكلت من خلاله لجنة تضم اساتذه اكفاء في هذا المجال منهم المايسترو علي خصاف، والفنان سامي نسيم، والموسيقار وليد غازي فرمان ، ومحمد العطار، وعملنا لمدة ستة اشهر تحضيرا للمهرجان بدون دعم مادي من اية جهة).

وشهد حفل الافتتاح عزف النشيد الوطني العراقي ، وقراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق ،وكلمة ادارة المسابقة القاها الفنان حيدر عبد الكريم قائلا(نريد بناء اجيال موسيقية تعشق الموسيقى المستواحات من الارث الفني العراقي لحمله الى المنصات العالمية)..

بعدها قدمت سيرة عن حياة المايسترو عبد الرزاق العزاوي الذي تحمل هذه الدورة اسمه، وتشير السيرة انه من مواليد الحلة بابل خريج معهد الفنون الجميلة والمدرسة الملكية البريطانية بلندن ، وزميل الكلية الملكية البريطانية للموسيقى، واول من قاد السمفونية الوطنية العراقية) ، وقال المحتفى به المايسترو عبد الرزاق العزاوي في كلمة له (تحية لكل من ساهم في انجاح هذه الفعالية ،وصيتي لهؤلاء الشباب اقول الموسيقى بحر لاينضب لكن تحتاج الى تمارين مستمرة حتى يحافظ على مستواه الموسيقي، وعلى الجهات المعنية الاهتمام بالموسيقى ودعم الشباب الموهوبين).

جهود ذاتية

اما كلمة اللجنة المختصة فالقاها المايستروعلي خصاف قائلا (الموسيقى هي النموذج الاكثر وضوحا، لذلك سعت مؤسسة عيون وبجهود ذاتية لاقامة مسابقة الابداع الموسيقي،والتي حملت اسم كبيرالمايسترو عبد الرزاق العزاوي تكريما له ولمنجزه الابداعي) واضاف (اعتمدت اللجنة وضع معايير تفعيل دور الشباب في العزف والمشاركة في المهرجانات، وتسليط الضوء على الموهبين، واستقطاب المواهب الشابة في بغداد والمحافظات)..

وأقيمت الفعاليات بحضور المستشار الثقافي لرئيس مجلس الوزراء عارف الساعدي وسفير اليونسكو للسلام الموسيقار نصير شمه و وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم. وجمع من لاعلاميين والمثقفين.

والتقت (الزمان )عدد من المشاركين منهم عازف العود رحمن الماجد،احد طلاب بيت العود الذي قال(قدمنا فقرة موسيقية بعنوان (كابرس) للشريف محي الدين حيدر)، وقال عازف العود رعد رياض من سوريا (انا اكمل دراستي في بيت العود،باشراف نصير شمة).

وعن هذه الفعالية تحدث مدير بيت العود محمد العطار قائلا(اليوم مميز ومهم وخطوة اولى لدعم الشباب من محافظات العراق كافة،ونحن كلجنة منظمة اجرينا الاختبارات لهذه المواهب لفتح افاق جديدة للموسيقى العراقية ودعم هذه الطاقات وتقديمهم في الحفلات والمهرجانات،في داخل وخارج العراق،وانا سعيد بهذه التجربة كوني احد اعضاء لجنة التحكيم).

وتحدث نقيب الفنانين في الانبار فاروق نواف العيساوي قائلا(محافظة الانبار تشارك بفعاليات مركزية عن تراث الانبارمنها العزف على الربابة، والمطبك، والطبل، ولدينا مشاركة عزف على الة القانون ومعزوفة ام العباية،ومشاركين بحضور ممثل محافظة الانبار المستشار الثقافي علي سليمان الدليمي).

والبصرة كان لها حضور،عن ذلك تحدث المايسترو علي قاسم قائلا(شاركنا بتوليفة من الاعمال العالمية منها ماجك سمايل ،عبد الحليم حافظ ،وفور سيزن،والفصول الاربعة دي فالدي اوركسترا البصرة).. وكان من ضمن الفرقة عازف الكلارنيت الطفل الموهوب ياسر حيدر عباس من المواهب الثقافية الموجودة في فريق شبعاد الثقافي.

كما تم تقديم مقطوعات موسيقية بالة العود لمجموعة من الشباب الموهبين منهم (محمد دريد،مرتضى البرنس،محمد امجد،هاجر ماجد،رعد رياض من سوريا)، كما تم تقديم مقطوعات موسيقية لفرقة كروب كركوك، وفرقة ناي نوى، واورنينا الحمدانية من الموصل، ، بعدها تم ثقديم عزف جماعي لجميع المشتركين في هذا المهرجان، وفي الختام تم توزيع الجوائز على المشاركين في هذه الفعالية.