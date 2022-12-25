متنبىء: موجة أمطار جديدة وإنخفاض الحرارة دون الصفر خلال أيام

عيوب البنى التحتيّة تفاقم معاناة العراقيين في مواجهة الفيضانات والسيول

المحافظات – مراسلو (الزمان)

يعاني العراق منذ سنوات من تهالك بنيته التحتية في استيعاب كميات الامطار المتساقطة ،والتي يستبشر فيها المواطنون خيرا، بعد ما تجلى القلق من استمرار تداعيات الجفاف الذي بدأ يفتك باهوار البلاد ،الا ان ضعف الامكانيات في تصريف المياه الراكدة ،اثار موجة غضب غير مسبوقة ،بسبب الخسائر المادية والبشرية التي خلفتها الفيضانات العارمة .ودعا الخبير مازن الحيدري الى اعادة العمل بشبكات تصريف الامطار بمعزل عن مجاري الصرف الصحي. وقال العبودي في بيان تابعته (الزمان) امس ان ( مشكلة تصريف مياه الامطار ستظل قائمة في كل فصل مطير لأسباب كثيرة ، فمشاهد غرق الشوارع والبيوت مستمرة ،كون بغداد وبقية المحافظات لا يوجد فيها بنى تحتية لتصريف مياه الفيضانات بصورة مستقلة، وأنما تصب في مجاري المياه الثقيلة التي لم تصمم لتحمل هكذا كميات من المياه)، واشار الى انه (غياب عمليات الصيانة المبكرة على معظم المنهولات الرئيسة والفرعية والزيادة المضطردة للسكان وبقاء البنى التحتية على وضعها الاستيعابي منذ عقود ،فضلا عن انتشار العشوائيات في كل المحلات السكنية المستحدثة، وكذلك ضعف القدرات والاداء الحكومي ،وراء تكرار المشكلة)، مؤكدا (غياب التخطيط والمراقبة الفعلية لدى الدوائر البلدية ،التي لازالت تعمل بطرق بدائية تتناسب مع ظروف القرون الوسطى). وتسبّبت الأمطار في تقطيع أوصال بغداد والمحافظات، جراء المياه الكثيفة التي غمرت الشوارع ودخلت الكثير من المنازل، حيث تم تسجيل ضحايا بسبب انهيار منازل جنوبي البلاد، وشهدت بغداد ومحافظات الأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين والنجف وكربلاء وذي قار وواسط والبصرة وغيرها، موجة أمطار غزيرة.وتوقع متنبئ جوي ،موجة امطار جديدة يصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة الى دون الصفر خلال الايام المقبلة. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (موجة امطار يصاحبها انخفاض درجات الحرارة في بداية العام الجديد). واجتاحت السيول ،ناحية جلولاء في محافظ ديالى .واظهرت مقاطع فيديو ، سيولا جارفة تجتاح شوارع ناحية جلولاء في محافظة ديالى. وكانت الأرصاد الجوية ، قد حذرت الجمعة الماضية ،من موجة سيول ستجتاح عددا من المحافظات ،إثر توقعات بأمطار غزيرة في الساعات المقبلة، في وسط وجنوب البلاد، وأن الأمطار ستسبب غرق الأماكن المنخفضة، والطرق. وتعرضت منازل سكنية للانهيار، ووقوع ضحايا، إذ لقيت طفلة مصرعها وأصيب ثلاثة من إخوتها من جراء انهيار منزلهم في محافظة البصرة.كما لقي رجل مصرعه وأصيبت والدته بجروح خطرة، بانهيار منزلهم في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار. وتطاير سقف المجسر الرئيس بناحية الغراف بالمحافظة نفسها، نتيجة شدة الأمطار التي رافقتها رياح عاتية، ادى الى حدوث أضرار بعدد من المركبات القريبة من المجسر.وفي بابل ، أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال، بفعل مياه الأمطار التي تسببت بانهيار منزلهم في الشوملي. ولم تسلم مخيمات النازحين من الاثار التي خلفتها الموجة،ففي الانبار ،تفاقمت معاناة النازحين، بعدما اجتاحت المياه خيمهم، ولم تحمهم سقوفها من شدة المطر، و أطلقوا مناشدات للحكومة والجهات المسؤولة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل، وإيجاد حل لأزمة النزوح المستمرة. واوصت وزارة الكهرباء في وقت سابق ، المواطنين بالابتعاد عن مكونات الشبكة الكهربائية ،وعدم ملامسة اعمدة الكهرباء اطلاقاً. ودعت في بيان الى (التبليغ عن اي حالة طارئة من خلال الارقام الساخنة ومواقع الوزارة)،

مشددا على (مراعاة المحددات الأمنة ،والابتعاد عن الخطوط الناقلة للطاقة للضغط الفائق والعالي). ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتكريم منتسب في توزيع كهرباء شمال الناصرية ،لقي مصرعه أثناء أداء الواجب. وتعرض المنتسب قاسم حسن عجيل، الى صعقة كهربائية اثناء صيانة الشبكة الكهربائية في محافظة ذي قار يوم . وقدّم السوداني (التعازي لأهله وذويه ومحبّيه، مُكبِراً في الشهيد روح الالتزام والعطاء والتفاني في أداء الواجب خلال أسوأ الأحوال الجوية). وكان أمين بغداد عمار موسى كاظم، قد اشرف على ملاكات الأمانة ،بعد دخولها حالة إنذار قصوى واستنفار الجهود لتصريف مياه الأمطار. وشاركت ملاكات واليات محافظة بغداد وقيـــــــادة عمليات بغداد والجهات الساندة الاخرى، بحملة خدمية كبرى لتصريف مياه الامطار التي غمرت الاحياء والازقة.