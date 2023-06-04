عيسى: بطولة كأس العرب ستكشف شخصيتنا الحقيقية

بغداد- الزمان

وصلَ إلى مدينةِ جدة السعوديّة، وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات للمُشاركةِ في بطولةِ كأس العرب.وقال مديرُ المنتخب، علي عيسى في بيان لاتحاد الكرة إن المشاركةَ في هذه البطولةِ تعدُّ محطةً مفيدةً وتجربةً جيدةً لجميع اللاعبين، خصوصاً أنها ستمنحهم مزيداً من الثقةِ والخبرة بالاحتكاكِ مع منتخباتٍ قويةٍ تنتمي للمدرسةِ الأفريقيّة كمنتخبي مصر وموريتانيا.

وأشار عيسى إلى إن جميع اللاعبين عاقدون العزم على تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ في هذه البطولة، مبيناً إن مباريات المنتخبِ في البطولةِ ستكشفُ الشخصيةَ الحقيقيّة لمنتخبنا الوطني، بعد أن تم التعاقدُ مع المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو.

ونوه إلى قُدرةِ لاعبينا على الوصول إلى مراحل متقدمةٍ في هذه المنافسات.

ووضعت القرعةُ منتخبنا في المجموعةِ الثالثة بجانب منتخبات مصر وموريتانيا وفلسطين، حيث سيواجه نظيره الفلسطيني في السابع من الشهر الحالي، قبل أن يواجهَ المنتخبَ المصريّ في التاسع من الشهر نفسه، ويختتم مبارياته بملاقاةِ منتخب موريتانيا في الحادي عشر من الشهر نفسه.