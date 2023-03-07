عيد المرأة العالمي..الأوربي يعاقب كيانات إيرانية وسورية تنتهك حقوق النساء

بروكسل‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

فرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬وكيانات‭ ‬اعتبرها‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬عنف‭ ‬جنسي‭ ‬وانتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬أفغانستان‭ ‬وإيران‭ ‬وروسيا‭ ‬وسوريا‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭ ‬وبورما،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬رمزية‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬عشية‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬العالمي‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الهولندي‭ ‬فوبكه‭ ‬هوكسترا‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات،‭ ‬نوجه‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬الجناة‭ ‬مفادها‭ ‬أنهم‭ ‬سيعاقَبون‭ ‬على‭ ‬جرائمهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لهذه‭ ‬الجرائم‭ ‬المروعة‭ ‬واللاإنسانية‭ ‬عواقب‭. ‬وإنها‭ ‬أيضًا‭ ‬رسالة‭ ‬للضحايا‭: ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيدعمكن‭ ‬أينما‭ ‬كنتنّ‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أنّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتردّد‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬قائمة‮»‬‭ ‬المستهدفين‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬عشية‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬العالمي‭.‬

وبموجب‭ ‬العقوبات،‭ ‬سيخضع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬والكيانات‭ ‬لتجميد‭ ‬أصول‭ ‬وحظر‭ ‬دخول‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وبينهم‭ ‬وزيران‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬هما‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ندا‭ ‬محمد‭ ‬نديم‭ ‬‮«‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬انتهاك‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬لحق‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬التعليم‮»‬‭ ‬والقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬وزير‭ ‬الدعوة‭ ‬والإرشاد‭ ‬والأمر‭ ‬بالمعروف‭ ‬والنهي‭ ‬عن‭ ‬المنكر‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬حنفي‭. ‬وشملت‭ ‬القائمة‭ ‬أيضاً‭ ‬سجن‭ ‬قرتشك‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬حيث‭ ‬تتعرّض‭ ‬المحتجزات‭ ‬لـ»الاعتداءات‭ ‬جنسية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحراس‮»‬‭ ‬و‮»‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تهديدهن‭ ‬بالاغتصاب‭ ‬لانتزاع‭ ‬اعترافات‭ ‬منهن‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وكذلك‭ ‬الحرس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬ينفّذ‭ ‬تعليمات‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬باستخدام‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬والقائم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬نوع‭ ‬الجنس‭ ‬لقمع‭ ‬وترهيب‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬أُدرج‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬موسكو‭ ‬ألكسندر‭ ‬فيدورينوف،‭ ‬وأحد‭ ‬أعوانه‭ ‬إيفان‭ ‬ريابوف‭ ‬بتهمة‭ ‬الاحتجاز‭ ‬التعسفي‭ ‬وتعذيب‭ ‬متظاهرات‭ ‬مناهضات‭ ‬للحرب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولَين‭ ‬روسيَين‭ ‬عسكريَين‭ ‬كبيرين‭ ‬هما‭ ‬نيكولاي‭ ‬كوزنيتسوف‭ ‬وراميل‭ ‬إباتولين‭ ‬المتّهمَين‭ ‬بممارسة‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬وبجرائم‭ ‬اغتصاب‭ ‬ارتكبها‭ ‬رجال‭ ‬يخضعون‭ ‬لأوامرهما‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬ونيسان‭/‬أبريل‭ ‬2022‭. ‬وشملت‭ ‬العقوبات‭ ‬الأوروبية‭ ‬أيضا‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬ميليشيات‭ ‬موالية‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬هما‭ ‬غاتلواك‭ ‬نيانغ‭ ‬هوث،‭ ‬وغوردن‭ ‬كوانغ‭ ‬بييل‭ ‬بعد‭ ‬اتهامهما‭ ‬ب»الاستخدام‭ ‬المنهجي‭ ‬للعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬كأسلوب‭ ‬من‭ ‬أساليب‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬وشملت‭ ‬قائمة‭ ‬العقوبات‭ ‬أيضاً‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬البورمي‭ ‬توي‭ ‬وي،‭ ‬لدوره‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬مسؤولا‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مراكز‭ ‬الاحتجاز‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الكيانات‭ ‬الثلاث‭ ‬المشمولة‭ ‬بالعقوبات‭ ‬أيضاً‭. ‬وتوي‭ ‬وي‭ ‬متهم‭ ‬بالسماح‭ ‬لأفراد‭ ‬الأمن‭ ‬الخاضعين‭ ‬لسلطته‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬العري‭ ‬القسري،‭ ‬والاغتصاب،‭ ‬والصدمات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وحرق‭ ‬أعضاء‭ ‬تناسلية،‭ ‬والعنف‭ ‬المفرط‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬احتجاز‭ ‬تعسفي‭ ‬واستجواب‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‮»‬،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬‮«‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مجتمع‭ ‬الميم،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬متصلة‭ ‬بالنساء‭ ‬،‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬اعدتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬برايس‭ ‬ووترهاوس‭ ‬كوبر‮»‬‭ ‬أن‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الرواتب‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬طفيف‭ ‬لأن‭ ‬النساء‭ ‬يعانين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬‮«‬عقوبة‭ ‬الأمومة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬الحضانات‭ ‬وتباطؤ‭ ‬مسيرتهن‭ ‬المهنية‭ ‬بسبب‭ ‬الولادة‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‮»‬‭ ‬تظهر‭ ‬ان‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬كان‭ ‬‮«‬ضعيفا‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬فارق‭ ‬في‭ ‬الراتب‭ ‬استقر‭ ‬على‭ ‬14‭% ‬ولم‭ ‬يتراجع‭ ‬سوى‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭,‬5‭ ‬نقاط‭ ‬منذ‭ ‬2011‭. ‬بهذه‭ ‬الوتيرة،‭ ‬سيستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬لبلوغ‭ ‬المساواة‭ ‬بحسب‭ ‬الشركة‭. ‬وأوضحت‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬خصوصا‭ ‬وان‭ ‬التحسينات‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مصدرها‭ ‬الانتعاش‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬كوفيد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬التقدم‭ ‬الفعلي‮»‬‭. ‬وترى‭ ‬شركة‭ ‬الاستشارات‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عقوبة‭ ‬الأمومة‮»‬‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭ ‬الدخل‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يربين‭ ‬أطفالهن‭ ‬هو‭ ‬العامل‭ ‬الأبرز‭ ‬الذي‭ ‬يفسر‭ ‬هذا‭ ‬الفارق‭.‬

ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تباطؤ‭ ‬التقدم‭ ‬الوظيفي‭ ‬عند‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭ ‬والى‭ ‬‮«‬المساهمة‭ ‬الضعيفة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬عادل‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬وتعليمهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الآباء‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬توقفت‭ ‬الدراسة‭ ‬عند‭ ‬حالة‭ ‬بريطانيا‭ ‬خصوصا‭ ‬متحدثة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬حضانة‭ ‬أصبحت‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‭ ‬ونسبة‭ ‬ضئيلة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يأخذون‭ ‬عطلة‭ ‬أبوة‮»‬‭ ‬ما‭ ‬يرغم‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬متزايدا‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

ضمن‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬التنمية‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬فقدت‭ ‬بريطانيا‭ ‬خمس‭ ‬مراتب‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬برايس‭ ‬ووترهاوس‭ ‬كوبر‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الرواتب‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والرجل‭ ‬وانتقلت‭ ‬من‭ ‬المرتبة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬اوج‭ ‬سنة‭ ‬الوباء‭ ‬الى‭ ‬المرتبة‭ ‬14‭ ‬بعد‭ ‬سنة،‭ ‬وهي‭ ‬آخر‭ ‬سنة‭ ‬سجلت‭ ‬فيها‭ ‬بيانات‭.‬

لكن‭ ‬بريطانيا‭ ‬تبقى‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬كندا‭ (‬المرتبة‭ ‬18‭) ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬25‭) ‬وفرنسا‭ (‬23‭) ‬والمانيا‭ (‬21‭) ‬واليابان‭ (‬28‭) ‬وايطاليا‭ (‬30‭).‬

تحتل‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬المراتب‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المؤشر‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬للمجر‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬13‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬أقوى‭ ‬تراجع‭ ‬لسويسرا‭ (‬20‭).‬