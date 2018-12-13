عيد الصوم للطائفة الايزيدية وسط دعوات للحكومة للبحث عن السبايا

، تحل غدا مناسبة عيد الصوم للطائفة الايزيدية في العراق ، فيما لاتزال الطائفة التي تعرضت للتنكيل والاضطهاد على يد تنظيم داعش الارهابي تنتظر اجراءات فعلية وجادة من الحكومة العراقية لاعادة أكثر من ألفي فتاة مختطفة كسبايا لدى داعش الذي اندحر في العراق فيما لا تزال فلوله تتحرك في سوريا المجاورة بكل حرية .

الامير الايزيدي تحسين سعيد علي اعلن تهنئته لابناء طائفته في برقية ننشر نصها :

لمناسبة حلول عيد صوم ئيزى ،لأبناء الديانة الايزيدية اتقدم إلى أبنائي وبناتي الأيزيديين في العراق والعالم جميعا بأجمل التهاني وأزكى التبريكات متمنين للجميع السعادة والسؤدد ، واتمنى ان يكون هذا العيد عيد للمحبة والسلام بين جميع مكونات الشعب الكوردستاني خاصة والعراقي عامة ، وعاملاً لترسيخ ثقافة التعايش المشترك والتاخي بين مكونات مجتمعنا .

مرة أخرى نتقدم بتهانينا الى جميع ايزيدي العالم بمناسبة هذا العيد ، مع دعائنا ان ينعاد هذا العيد على الجميع باليمن والبركات وان يعيش أبناء ديانتنا بخير وسلام واستقرار على أرضهم ووطنهم .

الامير تحسين سعيد علي امير الايزيدية في العراق والعالم