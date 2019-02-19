إنتخاب محمد قتيبة نائباً للمحافظ وسط حالة من الفوضى

عودة 1200نازح لديارهم في ناحية السعدية

ديالى – سلام عبد الشمري

أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة 1200 نازح من مخيمات النزوح في قضاء خانقين إلى مناطق ديارهم في ناحية السعدية بمحافظة ديالى. وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان امس ان (هناك تسارع حثيث ومساعي مشتركة لاكمال عودة كافة النازحين الراغبين بالعودة لمناطقهم الاصلية). وأضاف نوروز ان (آخر احصائية للعائدين لمناطق سكناهم في ناحية السعدية بلغت 2700 نازح).

وصوت مجلس محافظة ديالى على انتخاب محمد قتيبة نائباً للمحافظ بعد حالة من الفوضى وتوتر واتهامات بتقاضي الاعضاء للرشى . وقال مصدر في تصريح امس ان (مجلس ديالى صوت على انتخاب قتيبة لمنصب نائب المحافظ للشؤون الفنية)،لافتا الى ان (قتيبة حاز على 20 صوتاً من اعضاء المجلس). ووصلت قوة أمنية الى مجلس المحافظة بعد حالة فوضى شهدتها جلسة انتخاب نائب المحافظ حيث أعترض عضو المجلس عن تيار الحكمة قاسم المعموري على انتخاب نائب المحافظ كونه متهماً بالفساد بعدها تحولت الجلسة الى مغلقة.

وأكدت دائرة صحة محافظة ديالى ،ان فرق الرقابة الصحية بقطاع بعقوبة الثاني قامت بأكثر من 14حملة صحية منفردة ومشتركة مع الفرق الساندة شملت مختلف المناطق والأصناف من الأسواق والمحلات ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع خلال شهر كانون الثاني الماضي من عام 2019.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (الزمان ) ،إن ( الحملات شملت تدقيق الإجازات والشهادات الصحية والمواد الغذائية الموجودة في الأسواق والمحلات من حيث تاريخ الإنتاج والنفاذ وصلاحيتها للاستهلاك البشري ) .

تدقيق اماكن

واضاف العزاوي ،ان (الحملة شملت ايضا تدقيق أماكن وطريقة الخزن وسحب نماذج وعينات وارسالها الى المختبرات المعتمدة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981 وتعديلاته حيث تم اتلاف 1453كغم من المواد الصلبة و1717 لتر من المواد السائلة ).

من جانب اخر اكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى ،حسم ملف إغلاق مقرات الحشد الشعبي غير الرسمية منذ 15 ً شهرا . وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني،لـ (الزمان )،إن (ملف اغلاق مقرات الفصائل الغير تابعة للحشد الشعبي بشكل رسمي،تم انهائه منذ 15 شهرا ) ،مؤكدا أن (ديالى كانت اولى المحافظات التي حسمت الملف خلال ايام قليلة ) .

واضاف الحسيني،أن (محافظة ديالى حسمت كذلك تواجد مقرات الحشد وحددت أماكنها خارج المدن وضمن إطار محدد بالتنسيق مع عمليات ديالى ) ،مشيرا الى أن (بعقوبة تـــــضم مقر لممثلية الحشد الشعــــــبي ولا تضم اي مقر اخر) .

فيما دعت عضو مجلس محافظة ديالى ايمان عبد الوهاب ،القوات الامنية الى تفعيل الدور الاســـــــتخباري لملاحقة خلايا داعش النائمة في عموم المحـــــــافظة.

خروقات أمنية

واضافت عبد الوهاب لـ ( الزمان ) ،ان (المحافظة تشهد استقرارا امنيا جديا،الا ان القوات الامنية بحاجة الى تفعيل الدور الاستخباري لمنع تنفيذ الخلايا الداعشية المتبقية هجمات ارهابية ) . وبينت عبد الوهاب ،ان (المناطق بأطراف ديالى، ولا سيما مناطق العظيم وشمالي قضاء المقدادية واطراف قضاء خانقين تشهد بعض الخروق وعلى القوات الامنية ملاحقة تلك التحركات لمنع تزايد تلك الظاهرة ) .

من جهته رئس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ،قال لــ ( الزمان ) ،إن (نزوح اي عائلة في المحافظة غير مقبول وفي اي منطقة ،حيث ان المحافظة تمتلك قدرات امنية كبيرة واي نزوح يحصل نعتبره خرقا خطيرا من وجه نظرنا،مؤكدا انه ( اوعز بفتح تحقيق موسع في ملف نـــــــزوح عـــــــوائل مؤخرا من حوض الوقف لمعرفة حقيقة الامر ) .

واضاف الدايني ،ان ( الحقائق الموجودة على الارض بان داعش يشكل خطر حقيقي وجاد في الوقف وهو سبب في معاناة الاف الاسر وقطع مصادر رزقها من خلال تحويل البساتين الى مضافات لخلاياه الاجرامية ) .

واشار رئيس مجلس ديالى الى ان (الوضع الامني في المحافظة جيد لكن وجود بؤر في بعض المناطق وتكرار الخروقات يثير الراي العام ويسبب قلق وهذا ما نحاول الاسراع بمعالجته من خلال الدعوة لشن عمليات عسكرية حاسمة ضد فلول المتطرفين في مناطق نشاطهم ).

من جهة اخرى اعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ،ان تجميد عمل مجالس المحافظات اصبح ضرورة جماهيرية ملحه ينادي به اغلب ابناء الشعب العراقي .

وقال الدهلكي لــ (الزمان ) ،انه ( من خلال متابعتنا لعمل اغلب مجالس المحافظات في الآونة الاخيرة تبين ان العديد منها بدأت بشخصنة العمل لمكاسب ذاتية والابتعاد كل البعد من العمل لخدمة المواطن كما حصل في محافظة البصرة وبغداد وبابل وغيرها وما تشهده محافظة ديـــــالى اليوم خير دليل على ذلك ) .

واضاف الدهلكي ،(فما بالك عما سيحدث عند قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات والذي من المؤمل إقامتها نهاية العام الحالي ) .

تجميد عمل

مشيرا الى انه (سيتبنى جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب على استحصال موافقــــــــة المجلس لتجـــــــميد عمل مجالس المحافظات لان لا يــــــوجد غطاء قانوني باستمرار عملهم لانتهاء الدورة التشريعــــــية والرقابــــــية لهـــذه المجالس ) .

واوضح الدهكي ،انه ( لم يسن قانون بتمديد عملهم ولا يحق لهم اتخاذ اَي قرارات أو إصدار تشريعات خلال فترة ما بعد انتهاء الدورة التشريعية على اعتبار كل ما بــــــني على باطل فهو باطل ) .

واكد النائب عن محافظة ديالى ،انه (اصبح اليوم تجميد عمل مجالس المحافظات اصبح مطلب جماهيري ينادي به اغلب ابناء الشعب العراقي ) .