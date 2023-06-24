عودة 108 نازحين من مخيمات دهوك إلى سنجار

بغداد – ابتهال العربي

اعادت وزارة الهجرة والمهجرين، 108 نازحين من مخيمات دهوك إلى مناطقهم في قضاء سنجار. التابع لمحافظة نينوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العودة جاءت تنفيذاً للبرنامج الحكومي، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات نينوى لتأمين عودتهم). وجددت الوزارة تأكيد عدم تسجيل حالات انتحار في المخيمات منذ سنوات.وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح امس إن (ظاهرة الانتحار بشكل عام قدمت عليها دراسات ،وهناك لجان تحدد أسباب الانتحار بين الشباب وتضع معالجات خاصة للحد من هذه الظاهرة)، واشار الى ان (حالات الانتحار بين النازحين نادرة،و تمت دراسة أسبابها ودوافعها وقدمت إلى اللجان المعنية)، وتابع ان (الوزارة لم تسجل في السنوات الأخيرة حالات انتحار بين محيمات النازحين).