عودة فالنتينو إلى عروض أزياء الرجال في ايطاليا

ميلانو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استهلت‭ ‬دار‭ “‬فالنتينو‭” ‬الإيطالية‭ ‬للأزياء‭ ‬الراقية‭ (‬هوت‭ ‬كوتور‭) ‬الجمعة‭ ‬أسبوع‭ ‬ميلانو‭ ‬للموضة‭ ‬الرجالية‭ ‬بعد‭ ‬تقديمها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬تشكيلات‭ ‬مختلطة‭ ‬للجنسين،‭ ‬مسجلة‭ ‬بذلك‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬لومبارديا‭ ‬التي‭ ‬أحجمت‭ ‬طويلاً‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عروضها‭ ‬مفضّلة‭ ‬عليها‭ ‬المنصات‭ ‬الباريسية‭.‬‮ ‬

وتشكّل‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬أيضاً‭ ‬عودة‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬الإيطالي‭ ‬الشهير‭ ‬ومؤسس‭ ‬الدار‭ ‬فالنتينو‭ ‬غارافاني‭ (‬91‭ ‬عاماً‭) ‬إلى‭ ‬جذوره،‭ ‬إذ‭ ‬قدّم‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬1985‭ ‬أول‭ ‬عرض‭ ‬أزياء‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً‭ ‬ويتقاعد‭ ‬عام‭ ‬2008‭. ‬واختار‭ ‬فالنتينو‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬تشكيلته‭ ‬الرجالية‭ ‬الجمعة‭ ‬الفناء‭ ‬الداخلي‭ ‬لجامعة‭ ‬ميلانو‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1923،‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬كانت‭ ‬تعجّ‭ ‬فيه‭ ‬بالطلاب،‭ ‬وحظيَ‭ ‬بعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬بفرصة‭ ‬حضور‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬شاءت‭ ‬الدار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬الأجيال‭ ‬الشابة‭.‬

وفي‭ ‬موازاة‭ ‬خروج‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لـ‭”‬فالنتينو‭” ‬منذ‭ ‬2008‭ ‬بييرباولي‭ ‬بيتشيولي‭ ‬‮ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬المألوفة‭ ‬لأزياء‭ ‬الرجل‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬جعلها‭ ‬أكثر‭ ‬حداثةً،‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تحية‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬الدار‭ ‬العريق‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬نهلت‭ ‬التشكيلة‭ ‬من‭ ‬المخزون‭ ‬التقليدي،‭ ‬فتضمنت‭ ‬أزياء‭ ‬أنيقة‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬سروال‭ ‬برمودا‭ ‬قصير‭ ‬وسترات‭ ‬ضيقة‭ ‬بالأبيض‭ ‬أو‭ ‬الرمادي‭ ‬أو‭ ‬الأسود،‭ ‬لكنها‭ ‬شملت‭ ‬أيضاً‭ ‬قطعاً‭ ‬أقلّ‭ ‬رسميةً،‭ ‬ومنها‭ ‬بلوزات‭ ‬وسراويل‭ ‬فضفاضة‭ ‬مرفَقة‭ ‬بمعاطف‭ ‬طويلة‭. ‬وتواكب‭ ‬هذه‭ ‬الأزياء‭ ‬أكسسوارات‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنها‭ ‬لرجل‭ ‬فالنتينو،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ربطة‭ ‬عنق‭ ‬رفيعة‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬موضة‭ ‬خمسينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬وحقائب‭ ‬يد‭ ‬بألوان‭ ‬براقة،‭ ‬كالأصفر‭ ‬والأحمر‭ ‬والفوشيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أقراط‭ ‬أذن‭ ‬لمّاعة‭.‬‮ ‬‭ ‬وباتت‭ ‬أزياء‭ ‬الرجال‭ ‬تحظى‭ ‬بتقدير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ “‬فالنتينو‭” ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أحدثه‭ ‬بيتشيولي‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬قواعدها،‭ ‬وإلى‭ “‬أهميتها‭ ‬المتزايدة‭” ‬في‭ ‬مبيعات‭ ‬الدار،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬صندوق الاستثمار‮ ‬‭ ‬القطري‮ ‬‭”‬مايهولا‭”.‬

ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭ ‬

وشهدت‭ ‬صناعة‭ ‬الملابس‭ ‬الرجالية‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬مبيعاتها‭ ‬بلغت‭ ‬نسبته‭ ‬20‭,‬3‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬فوصل‭ ‬إلى‭ ‬11‭,‬3‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬بذلك‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭.‬

وتوقع‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬الموضة‭ ‬الإيطالية‭ ‬كارلو‭ ‬كاباسا‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عن‭ ‬أسبوع‭ ‬ميلانو‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ “‬وضع‭ ‬القطاع‭ ‬جيداً‭ ‬سنة‭ ‬2023‭”‬‭.‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإيرادات‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭,‬3‭%‬‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول،‭ ‬أمل‭ ‬كاباسا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬القطاع‭ ‬برمّته،‭ ‬بشقيّه‭ ‬النسائي‭ ‬والرجّالي،‭ ‬نمواً‭ ‬قدره‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬المحدد‭ ‬سابقاً‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬‮ ‬‭ ‬ويشمل‭ ‬برنامج‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬الرجالية‭ ‬المخصص‭ ‬لتشكيلات‭ ‬ربيع‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬وصيفها،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬نشاطاً،‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬الافتراضية‭ ‬بالكامل‭ ‬منها‭ ‬خمسة،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬بذلك‭ ‬مرحلة‭ ‬العروض‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬القيود‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬احتواء‭ ‬الجائحة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬22‭ ‬عرضاً‭ ‬حياً‭ ‬لدور‭ ‬الأزياء‭ ‬الكبرى،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ “‬دولتشه‭ ‬إيه‭ ‬غابانا‭” ‬و‭”‬برادا‭” ‬و‭”‬أرماني‭” ‬و‭”‬زينيا‭”.‬

ويشهد‭ ‬أسبوع‭ ‬ميلانو‭ ‬الأحد‭ ‬الإطلالة‭ ‬الأولى‭ ‬لماركة‭ “‬أندرسون‭ ‬بيل‭” ‬الطالعة‭ ‬التي‭ ‬أطلِقَت‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬وتدمج‭ ‬أسلوب‭ ‬الشارع‭ ‬الكوري‭ ‬والبساطة‭ ‬الاسكندنافية،‭ ‬واكتسبت‭ ‬شهرة‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بفضل‭ ‬نجم‭ ‬فرقة‭ “‬بي‭ ‬تي‭ ‬إس‭” ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬جانغكوك‭ ‬الذي‭ ‬ينتعل‭ ‬أحذيتها‭ ‬الرياضية‭.‬

جرأة‭ “‬دي‭ ‬سكويرد2‭” ‬

وقوبل‭ ‬عرض‭ ‬أقامته‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬ماركة‭ “‬دي‭ ‬سكويرد2‭” (‬Dsquared2‭) ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬التوأمان‭ ‬الكنديان‭ ‬دين‭ ‬ودان‭ ‬كايتن‭ ‬باستحسان‭ ‬واسع،‭ ‬إذ‭ ‬ضمّ‭ ‬تشكيلة‭ ‬مختلطة‭ ‬للجنسين‭ ‬ملونة‭ ‬جداً‭ ‬وغير‭ ‬تقليدية‭ ‬وجريئة‭ ‬جداً‭.‬‮ ‬

أما‭ “‬غوتشي‭” ‬فقدمت‭ ‬تشكيلة‭ ‬أكثر‭ ‬تحفظاً،‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬البدلات‭ ‬التقليدية‭ ‬المزدوجة‭ ‬الصدر‭ ‬مع‭ ‬سروال‭ ‬واسع‭ ‬بانماط‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬الأحصنة‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬دور‭ ‬الأزياء‭ ‬الغائبة‭ ‬عن‭ ‬الأسبوع‭ “‬فيرساتشي‭” ‬و‭”‬موسكينو‭” ‬و‭”‬ميسوني‭” ‬و‭”‬فيندي‭” ‬التي‭ ‬فضلت‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تشكيلتها‭ ‬الرجالية‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬معرض‭ “‬بيتي‭ ‬أومو‭” ‬في‭ ‬فلورنسا‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬عادةً‭ ‬أسبوع‭ ‬ميلانو‭ ‬للموضة‭.‬

وركزت‭ ‬هذه‭ ‬التشكيلة‭ ‬على‭ ‬الكتان‭ ‬والقطن‭ ‬والجلد‭ ‬والحرير،‭ ‬بألوان‭ ‬رصينة‭ ‬تذكّر‭ ‬بمناظر‭ ‬توسكانا‭ ‬الطبيعية‭.‬