عودة ثلاثة رواد فضاء صينيين الى الأرض بعد ستة أشهر

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬صينيين‭ ‬بسلام‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬بعدما‭ ‬أنجزوا‭ ‬مهمة‭ ‬فضائية‭ ‬في‮ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الصينية‭ ‬وُصفت‭ ‬بـ‭”‬الناجحة‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬الأحد‭.‬

وهبطت‭ ‬الكبسولة‭ ‬النحاسية‭ ‬للمركبة‭ ‬الفضائية‭ “‬شنجو‭-‬15‭” ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬منغوليا‭ ‬الداخلية،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬شينخوا‭ ‬للأنباء‭.‬

وأكّدت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنّ‭ ‬فاي‭ ‬جونلونغ‭ ‬ودنغ‭ ‬تشينغمينغ‭ ‬وتشانغ‭ ‬لو‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬الكبسولة‭ “‬وهم‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭”‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المهمة‭ ‬حققت‭ “‬نجاحاً‭ ‬تاماً‭”. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬بثّتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬أطباء‭ ‬يرتدون‭ ‬لباساً‭ ‬أبيض‭ ‬وهم‭ ‬يلفّون‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬ببطانيات‭ ‬زرقاء‭.‬

وكان‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬الثلاثة‭ ‬أمضوا‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬تيانغونغ،‭ ‬وأنجزوا‭ ‬مهمات‭ ‬بينها‭ ‬المشي‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬وتجارب‭ ‬مختلفة‭.‬

وكانت‭ ‬الصين‭ ‬أرسلت‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬باتجاه‭ ‬محطة‭ ‬تيانغونغ‭ ‬ثلاثة‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مدني‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬ضمن‭ ‬مهمة‭ “‬شنجو-16‭”.‬

وتستثمر‭ ‬الصين‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬الفضائي‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وتعتزم‭ ‬إرسال‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬وبناء‭ ‬قاعدة‭ ‬عليه‭.‬