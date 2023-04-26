عودة تهز الملاعب بعد 13 سنة من الجفاف

بلغراد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ملعب‭ ‬ممتلئ‭ ‬عن‭ ‬بكرة‭ ‬أبيه،‭ ‬قاعدة‭ ‬جماهيرية‭ ‬شغوفة‭ ‬ومولعة،‭ ‬سلسلة‭ ‬نتائج‭ ‬مبهرة‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭…‬هكذا‭ ‬عاد‭ ‬بارتيزان‭ ‬بلغراد‭ ‬الصربي‭ ‬إلى‭ ‬الادوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ (‬يوروليغ‭) ‬منهيًا‭ ‬جفافًا‭ ‬استمر‭ ‬13‭ ‬عامًا‭.‬

بالألوف‭ ‬تدفقت‭ ‬الجماهير‭ ‬باللونين‭ ‬الاسود‭ ‬والابيض،‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بانتظام‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬ستارك‭ ‬أرينا‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ18300‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬بلغراد‭.‬

تصدر‭ ‬الفريق‭ ‬قائمة‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬يوروليغ‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ “‬معدل‭ ‬بلغ‭ ‬17012‭ ‬مشجعًا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭” ‬وفق‭ ‬موقع‭ “‬باسكيت‭ ‬نيوز‭”.‬

يشتهر‭ ‬مشجعو‭ ‬الفريق‭ – ‬المعروفون‭ ‬باسم‭ “‬غرايف‭ ‬ديغرز‭” (‬حفّارو‭ ‬القبور‭) ‬بسبب‭ ‬ألوان‭ ‬النادي‭ – ‬بإخلاصهم‭ ‬الشديد‭.‬

كُرِّم‭ ‬تفانيهم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬ببلوغ‭ ‬بارتيزان‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية،‭ ‬بل‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني،‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الالقاب‭ (‬10‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬الثلاثاء‭.‬

لم‭ ‬يخوضوا‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬أدوار‭ ‬إقصائية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبية‭ ‬منذ‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬باسكيتبول‭ ‬تشامبيونز‭ ‬ليغ‭) ‬2017،‭ ‬ولم‭ ‬يفوزوا‭ ‬بواحدة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬حلوا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬يوروليغ‭ ‬2010‭.‬

يشكّل‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬نادٍ‭ ‬رياضي‭ ‬تأسّس‭ ‬عام‭ ‬1945‭ ‬ويضمّ‭ ‬فرقًا‭ ‬عديدة،‭ ‬بينها‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬فرق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬صربيا‭.‬

يعتبر‭ ‬شغف‭ ‬الألتراس‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬أكثر‭ ‬شيوعًا‭ ‬من‭ ‬ذاك‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬يقودون‭ ‬الجماهير‭ ‬بهتافات‭ ‬وأغان‭ ‬مدوية،‭ ‬بينما‭ ‬يلوحون‭ ‬بالأعلام‭ ‬والأوشحة‭.‬

قال‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماتياس‭ ‬لوسور‭ ‬نجم‭ ‬بارتيزان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬لدينا‭ ‬أقوى‭ ‬أفضلية‭ ‬أرض‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬يمكنه‭ ‬منافسة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭”.‬

وتابع‭ “‬يساعدوننا‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬بطريقة‭ ‬لا‭ ‬توصف‭”.‬

‮ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬صعبة‭ ‬للموسم،‭ ‬قلب‭ ‬بارتيزان‭ ‬الأمور‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬زيليكو‭ ‬أوبرادوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬يوروليغ‭ ‬عام‭ ‬1992‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬درّب‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬واليونان‭ ‬وتركيا‭ ‬حاصدًا‭ ‬الألقاب،‭ ‬عاد‭ ‬أوبرادوفيتش‭ ‬الى‭ ‬بارتيزان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬وأعاد‭ ‬إحياء‭ ‬الفريق‭ ‬وشغف‭ ‬الجماهير‭.‬

قال‭ ‬أمام‭ ‬الإعلام‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ “‬هناك‭ ‬هذا‭ ‬الارتباط‭ ‬مع‭ ‬الدعم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬المدرجات‭. ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬جماهير‭ ‬بارتيزان‭ ‬كذلك‭”.‬

بينما‭ ‬اشتهرت‭ ‬صربيا‭ ‬منذ‭ ‬الزمن‭ ‬بثقافتها‭ ‬الشرسة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬فإن‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬لها‭ ‬جذور‭ ‬عميقة‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ووصلت‭ ‬عبر‭ ‬مبعوث‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الأميركي‭ ‬قبل‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬

بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬استثمرت‭ ‬حكومة‭ ‬يوغوسلافيا‭ ‬الاشتراكية‭ ‬بسخاء‭ ‬في‭ ‬الرياضة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬ملاعب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حي‭ ‬تقريبًا‭.‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬أوروبا‭ ‬مَصدَرًا‭ ‬ومصدّرًا‭ ‬رائدًا‭ ‬للمواهب‭.‬

تسعى‭ ‬كبار‭ ‬الاندية‭ ‬الاوروبية‭ ‬الاكثر‭ ‬ثراء‭ ‬ودوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الاميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصرب‭ ‬المعروفين‭ ‬بصلابتهم‭ ‬وبراعتهم‭.‬

تألق‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬محليًا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬الى‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬الاميركي،‭ ‬ما‭ ‬مكّنه‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ “‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭” ‬في‭ ‬آخر‭ ‬موسمين‭.‬

مع‭ ‬رحيل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصرب‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬كافح‭ ‬بارتيزان‭ ‬وغريمه‭ ‬الأزلي‭ ‬ريد‭ ‬ستار‭ ‬لسنوات‭ ‬وغابا‭ ‬عن‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬في‭ ‬يوروليغ‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

لكن‭ ‬بارتيزان‭ ‬يوقع‭ ‬بدوره‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬الخارج‭. ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬هدافيه‭ ‬الخمسة‭ ‬في‭ ‬يوروليغ‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ثلاثة‭ ‬أميركيين‭ ‬هم‭ ‬كيفن‭ ‬بانتر‭ ‬وزاك‭ ‬ليداي‭ ‬وجيمس‭ ‬نانيلي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأسترالي‭ ‬دانتي‭ ‬إكسوم‭ ‬ولوسور‭.‬‮ ‬

قال‭ ‬ماركو‭ ‬بينا،‭ ‬وهو‭ ‬مشجع‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عامًا‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬باناثينايكوس‭ ‬اليوناني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ “‬لقد‭ ‬انتظرنا‭ ‬طويلًا‭. ‬مكان‭ ‬بارتيزان‭ ‬في‭ ‬اليوروليغ‭”.‬

وتابع‭ “‬سنتأهل‭ ‬الى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭”.‬