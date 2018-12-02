عودة اﻷساطير.. وقابيل الذي فينا – سمير عبدالله الصائغ

زمان جديد
اﻷيام التي نحيا الساعة أكنا عشناها لقرون خلت أم هي عاشتنا.
مر بي هذا الخاطر وأنا أقلب في اﻷساطير القديمة لوادي الرافدين.
أهو كما يقال التاريخ يعيد نفسه أو يحدث هذا في العالم كله أم عندنا فقط وربما في البلاد التي بها أو كانت بها حضارات شديدة الغور في عمق التاريخ كالعراق ومصر والصين والهند واليونان.
واﻷشياء التي تعاود الحدوث «ولو بعد قرون من الحدث اﻷول» إن صح التعبير هي في الغالب اﻷحداث السيئة الكارثية التي تحدث للشعوب وحضاراتها وتقريبا تبيدها.
بعضها من فعل الطبيعة كالطواعين والزلازل.
والقسم اﻵخر واﻷكبر بتأثير وفعل أقوام عادت أقواما أخرى وسعت إلى تدميرها بل وإبادتها عن بكرة أبيها ولم تدخر في ذلك جهدا!؟
لماذا!؟
لا أحد يعلم على وجه الدقة!؟
ولا حتى اﻷقوام المبيدة، طبعا ولا اﻷقوام المبادة!؟
لكنه العقل حين يغيب والضمير حين يموت!؟
لكن طبعا هناك قوى شر تحركت فأوقدت للحرب نارا إما متمثلة وهو الذي يحدث في الغالب اﻷعم بشخص شيطاني جهنمي واحد!؟
أو بواسطة مجموعة من من شذاذ اﻵفاق المجرمين من الذين تجري في عروقهم دماء شهوة اﻹنتقام والمحق والقتل والتدمير ﻷجل القتل والتدمير كالفن ﻷجل الفن!؟
«وشتان!؟»
أو اﻹثنين معا.
وهذا يحتم علينا نحن أولو النهى.
إن كنا حقا كذلك.
أن نحلل شخصية النفس البشرية ولماذا هي «طبعا ليس الكل» تحمل كل هذه الشرور واﻷسقام في دواخلها.
لنضع علاجا لذلك ماأمكن.
لم نر حيوانا يقتل آخر للاسبب.
فهو يقتل الحيوان اﻵخر إما دفاعا عن حياته غريزيا خوفا من ان يبدأ اﻷول في البطش به والقضاء عليه.
أو بدافع الجوع أي يفترسه ويزدرده كونه يتضور جوعا.
أم ان يقتل حيوان حيوانا آخر لمجرد القتل فهذا لعمري إختصاص بشري بإمتياز!؟
نعم فقط أجل فقط اﻹنسان بروح الشر قابيل التي لديه يعمل على إزاحة اﻹنسان اﻵخر من طريقه.
ويبيده!؟
وطبعا لاسبب لذلك وجيه.
وأخيراً.
ألو يأن لنا نحن كبشر أن نعترف بإبتلائنا بالروح العدائية التي لدينا ونحاول ان نتعافى منها!؟
أما آن لقابيل أن يفنى في دواخلنا.
أم آن
أما!؟