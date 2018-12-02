عودة اﻷساطير.. وقابيل الذي فينا – سمير عبدالله الصائغ

زمان جديد

اﻷيام‭ ‬التي‭ ‬نحيا‭ ‬الساعة‭ ‬أكنا‭ ‬عشناها‭ ‬لقرون‭ ‬خلت‭ ‬أم‭ ‬هي‭ ‬عاشتنا‭.‬

مر‭ ‬بي‭ ‬هذا‭ ‬الخاطر‭ ‬وأنا‭ ‬أقلب‭ ‬في‭ ‬اﻷساطير‭ ‬القديمة‭ ‬لوادي‭ ‬الرافدين‭. ‬

أهو‭ ‬كما‭ ‬يقال‭ ‬التاريخ‭ ‬يعيد‭ ‬نفسه‭ ‬أو‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬أم‭ ‬عندنا‭ ‬فقط‭ ‬وربما‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬بها‭ ‬حضارات‭ ‬شديدة‭ ‬الغور‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬التاريخ‭ ‬كالعراق‭ ‬ومصر‭ ‬والصين‭ ‬والهند‭ ‬واليونان‭. ‬

واﻷشياء‭ ‬التي‭ ‬تعاود‭ ‬الحدوث‭ ‬‮«‬ولو‭ ‬بعد‭ ‬قرون‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬اﻷول‮»‬‭ ‬إن‭ ‬صح‭ ‬التعبير‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬اﻷحداث‭ ‬السيئة‭ ‬الكارثية‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬للشعوب‭ ‬وحضاراتها‭ ‬وتقريبا‭ ‬تبيدها‭.‬

بعضها‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬الطبيعة‭ ‬كالطواعين‭ ‬والزلازل‭.‬

والقسم‭ ‬اﻵخر‭ ‬واﻷكبر‭ ‬بتأثير‭ ‬وفعل‭ ‬أقوام‭ ‬عادت‭ ‬أقواما‭ ‬أخرى‭ ‬وسعت‭ ‬إلى‭ ‬تدميرها‭ ‬بل‭ ‬وإبادتها‭ ‬عن‭ ‬بكرة‭ ‬أبيها‭ ‬ولم‭ ‬تدخر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جهدا‭!‬؟

لماذا‭!‬؟

لا‭ ‬أحد‭ ‬يعلم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة‭!‬؟

ولا‭ ‬حتى‭ ‬اﻷقوام‭ ‬المبيدة،‭ ‬طبعا‭ ‬ولا‭ ‬اﻷقوام‭ ‬المبادة‭!‬؟

لكنه‭ ‬العقل‭ ‬حين‭ ‬يغيب‭ ‬والضمير‭ ‬حين‭ ‬يموت‭!‬؟

لكن‭ ‬طبعا‭ ‬هناك‭ ‬قوى‭ ‬شر‭ ‬تحركت‭ ‬فأوقدت‭ ‬للحرب‭ ‬نارا‭ ‬إما‭ ‬متمثلة‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬اﻷعم‭ ‬بشخص‭ ‬شيطاني‭ ‬جهنمي‭ ‬واحد‭!‬؟

أو‭ ‬بواسطة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬شذاذ‭ ‬اﻵفاق‭ ‬المجرمين‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬عروقهم‭ ‬دماء‭ ‬شهوة‭ ‬اﻹنتقام‭ ‬والمحق‭ ‬والقتل‭ ‬والتدمير‭ ‬ﻷجل‭ ‬القتل‭ ‬والتدمير‭ ‬كالفن‭ ‬ﻷجل‭ ‬الفن‭!‬؟

‮«‬وشتان‭!‬؟‮»‬

أو‭ ‬اﻹثنين‭ ‬معا‭.‬

وهذا‭ ‬يحتم‭ ‬علينا‭ ‬نحن‭ ‬أولو‭ ‬النهى‭.‬

إن‭ ‬كنا‭ ‬حقا‭ ‬كذلك‭. ‬

أن‭ ‬نحلل‭ ‬شخصية‭ ‬النفس‭ ‬البشرية‭ ‬ولماذا‭ ‬هي‭ ‬‮«‬طبعا‭ ‬ليس‭ ‬الكل‮»‬‭ ‬تحمل‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الشرور‭ ‬واﻷسقام‭ ‬في‭ ‬دواخلها‭.‬

لنضع‭ ‬علاجا‭ ‬لذلك‭ ‬ماأمكن‭.‬

لم‭ ‬نر‭ ‬حيوانا‭ ‬يقتل‭ ‬آخر‭ ‬للاسبب‭.‬

فهو‭ ‬يقتل‭ ‬الحيوان‭ ‬اﻵخر‭ ‬إما‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬حياته‭ ‬غريزيا‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يبدأ‭ ‬اﻷول‭ ‬في‭ ‬البطش‭ ‬به‭ ‬والقضاء‭ ‬عليه‭.‬

أو‭ ‬بدافع‭ ‬الجوع‭ ‬أي‭ ‬يفترسه‭ ‬ويزدرده‭ ‬كونه‭ ‬يتضور‭ ‬جوعا‭. ‬

أم‭ ‬ان‭ ‬يقتل‭ ‬حيوان‭ ‬حيوانا‭ ‬آخر‭ ‬لمجرد‭ ‬القتل‭ ‬فهذا‭ ‬لعمري‭ ‬إختصاص‭ ‬بشري‭ ‬بإمتياز‭!‬؟

نعم‭ ‬فقط‭ ‬أجل‭ ‬فقط‭ ‬اﻹنسان‭ ‬بروح‭ ‬الشر‭ ‬قابيل‭ ‬التي‭ ‬لديه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إزاحة‭ ‬اﻹنسان‭ ‬اﻵخر‭ ‬من‭ ‬طريقه‭.‬

ويبيده‭!‬؟

وطبعا‭ ‬لاسبب‭ ‬لذلك‭ ‬وجيه‭. ‬

وأخيراً‭. ‬

ألو‭ ‬يأن‭ ‬لنا‭ ‬نحن‭ ‬كبشر‭ ‬أن‭ ‬نعترف‭ ‬بإبتلائنا‭ ‬بالروح‭ ‬العدائية‭ ‬التي‭ ‬لدينا‭ ‬ونحاول‭ ‬ان‭ ‬نتعافى‭ ‬منها‭!‬؟

أما‭ ‬آن‭ ‬لقابيل‭ ‬أن‭ ‬يفنى‭ ‬في‭ ‬دواخلنا‭. ‬

أم‭ ‬آن‭ ‬

أما‭!‬؟