عودة الغريب.. قصة مقتبسة من الواقع – بغداد- عامر العيثاوي

لن يفهم سوى من ذاق لوعة الحنين، ماذا يعني أن تجبر بالبقاء في أرض غريبة عنك لأكثر من ثلاثين عاماً، وأنك بمكانك المجهول وسط الأوحال التي التصقت بجسدك عنوة وتكبلك من التحرك، بأن ذلك لا يعني شيئاً أمام رغبتك الأخيرة بالموت بين عائلتك وجيرانك.

في لحظة انبثاق مأساتي وسقوطي أسيراً بين ذرات تربة غريبة عني وإحساسي المؤكد بالرحيل استطعت التمسك بهذه الشعرة من الأمل بمواصلة المقاومة تحت حر الصيف وصقيع الشتاء وتقلبات المناخ من أمطار وعواصف وزوابع.

وحتى عندما نمت بين أطرافي النباتات الطفيلية دليلاً ملموساً على آثار الغربة في روحي كنت متيقناً بأني سأعود يوماً أتلمس بأناملي أرض الأجداد وأنام في حضن أمي وأطبع قبلة أخــــــــيرة على جبين زوجتي وأداعب طفلي الذي غدا الآن رجلاً.

حلم غريب

قبل أسبوع من رحيلي زارني ذلك الحلم الغريب بأن ثمة عارضاً سيصيبني في صدري ولعلمي أن عدم البوح بالرؤيا السيئة تفسدها فأني لم أحدث زوجتي واكتفيت بأن أشبع نظري من وجهها النضير وعناق صغيري “حيدر” أبن الثلاثة أعوام.

في تلك الظهيرة كانت زوجتي قد أعدت حقيبة سفر متخمة بثلاث “دشاديش” وبدلة إضافية وملابس داخلية وأدوات حلاقة ومغلفين من معجنات “الكليجة” وضعتها بحنان على كتفي، قالت مبتسمة وهي تثبت قلماً ذهبياً في جيب قميصي:-

– ستذكرني برسالة حال وصولك، وتبقيني على خط تواصل.

– لن أغير مكانه قرب قلبي هذا وعد.

في باحة المنزل كان والدي يجـــــــــلس على كرسي، قبـــــــلت يده ووضعتها على جبيني، ربت على رأسي وشجعني بنظرة ذات معنى.

– نحن بحاجتة اليك، عاهدني أنك سترجع.

– سأفعل يا أبي تأكد من ذلك.

عانقت شقيقتي، أمي كانت تمسح دمعة بغطاء رأسها، قبلتني وهم تستنشقني بعمق حتى ظننت أني طفل صغير، فضحكت للموقف.

– “تغطى زين يمه ودير بالك على نفسك”.

قبل أن أغادر حملت صغيري “حيدر” بين ذراعيي رفعته عالياً في الهواء لعدة مرات مما أثار خوف النسوة لسلامته، عندما أعدته للأرض، قلت بصوت هادئ ومتردد.

– أن حصل لي مكروه..حيدر أمانة في أعناقكم.

صاحوا جميع بصوت واحد.

– عمرك طويل، وترجع بالسلامة.

سكبت أمي آنية ماء خلفي وأنا أغادر فابتسمتُ لهذه التقاليد المتوارثة، ورفعت يدي لهم ملوحاً بالوداع والكلمات الأخيرة.

– أترككم برعاية الله وحفظه.

في شباط من 1982 تم الإيعاز لوحدتنا في القوات الخاصة بالتجمع، ثمة ضابط برتبة عالية ألقى فينا خطاباً حماسياً، وأبلغنا بأننا سنتحرك في هجوم وقائي على جبهة “ديزفول”.

عندما توغلنا بحسب الخطة الموضوعة حصل حولنا التفاف مفاجئ بـمئة وثمانين درجة لم أنتظر طويلاً حتى عرفت معنى ذلك رصاصة أصابتني في صدري تماماً، فاضطجعت على ظهري أستمع وسط أنفاسي المتلاحقة لأزيز النيران من حولي.

تلمست القلم المذهب ورفعت القرص المعدني أمام عيني كان أسمي المنقوش ممزوجاً بدمائي الساخنة لكني كنت واعياً لدرجة تحسسي للسبعين فلساً الموجودة في جيبي بقايا راتبي الشهري وتأملي لدقات عقارب ســــــــاعتي اليدوية واعدها بتــــــأنٍ حتى يعــــــــودني رفــــــــاقي لأمـــــــوت هناك في أحضــــــان أبي كــــــما وعدته.

انغماس جسدي

وحدها خدعة انغماس جسدي في الأوحال جعلتني مختفياً عن الأنظار سبعة وثلاثين عاماً رافضاً مغادرة الحياة في أرض غريبة، وهو وقت جعلني أسامح من فرط بي ، فكلانا وقود لحروب عبثية كأسوأ ما أنتجته البشرية قد تنتهي بلحظة صلح بين المتصارعين وتبقى دمائنا المسكوبة دون عزاء.كنت متيقناً عاجلاً أم آجلاً بأن كلانا سيرفض الآخر، فهاهي الأرض تحررني من أسري مدفوعاً بقوة سيول الأمطار الجارفة نحو أعتاب وطني الحبيب وها هو على مرمى الأنظار.

– يا الله ما أجملها من رائحة، الآن فقط يمكنني الموت.

بعد انتهاء السيول التي جرفت الأراضي وتسببت بخسائر في الدوائر الحكومية والأملاك الخاصة عثــــــــرت فرق الدفاع المدني على هيـــــــكل عظمي لجندي عراقي، في جيبه قـــــلم مذهب وسبعــــــــون فلساً وساعة يدوية واسمه البارز القرص العسكري “عبد الأمير حاج جبار الجادري”.

كان ذلك لأهالي ناحية الفجر بمحافظة ميسان مناســـــــــبة زفاف مهيبة لأبنهــــــــم العائد من غربته الطويلة، يحملونه فوق الأكتاف يطوفون به بــــــــين الشوارع والأزقة لكي يطفئوا أشواقه.مقتبسة بتصرف عن قصة واقعية.