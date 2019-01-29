عودة الإغتيالات مؤشر أمني خطير – سامي الزبيدي

بعد الاستقرار النسبي للأمن في بغداد خلال الأشهر الماضية وانخفاض نسب الجريمة مثل عمليات السطو المسلح والخطف والاغتيالات وتدني العمليات الإرهابية خصوصاً تفجير العجلات المفخخة والعبوات الناسفة عادت هذه الأيام عمليات الاغتيال الى شوارع بغداد لتثير الفزع في نفوس المواطنين وتثير تساؤلات عديدة عن أسباب هذه الاغتيالات في هذه الأيام بالذات, وأسباب بعض عمليات الاغتيال قد يكون جنائيا لكن الأخرى تحمل طابع سياسي وتدخل في باب التصفيات الجسدية لمعارضين لهذا الطرف السياسي أو الميليشياوي أو ذاك وأياً كانت الهدف من هذه العمليات فيجب التصدي لها وإيقافها , والأسباب في عودة هذه الظاهرة الخطيرة ليست جديدة وتنحصر فيما يأتي :

1- حالة الخدر والاطمئنان التي تصيب الأجهزة الأمنية وسيطراتها ومفارزها ودورياتها بين فترة وأخرى خصوصاً عندما تقل نسب العمليات الإجرامية والإرهابية .

2- عدم التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص في السيطرات ونقاط التفتيش

3- غياب الحس الأمني والحدس والتقدير الصائب عن اغلب منتسبي القوات الأمنية ضباطاً ومراتباً والذي يمكنهم من تشخيص المسلحين والمجرمين والعجلات التي تثير الريبة بسبب عدم المهنية أو قلة الخبــــــرة .

4- افتقار اغلب السيطرات ونقاط التفتيش للأجهزة الحديثة التي تكشف الأسلحة والمتفجرات لدى الأشخاص أو في العجلات كتلك التي موجودة في جميع مطارات العالم .

5- الإهمال وعدم التدقيق في ساعات الليل المتأخرة واعتماد السيطرات ونقاط التفتيش خلال هذه الساعات على شخص واحد في مثل هذه الساعات مما يؤدي الى خلل كبير في عمل هذه النقاط والسيطرات.

6- قلة تفقد ومتابعة آمري الوحدات والتشكيلات لنقاط السيطرة والدوريات والمفارز الأمنية التابعة لهم في ساعات الليل المتأخرة للوقوف على جاهزية واستعداد هذه السيطرات والمفارز والدوريات وإعطاء طابع لدى هذه الأجهزة بان هناك من يتابع عملها في جميع الأوقات

7- عدم امتثال عجلات السياسيين والمسؤولين وغيرهم المظللة للتفتيش أو التوقف في نقاط السيطرة وهذه الحالة يستغلها المجرمون والعصابات للمرور من السيطرات بمثل هذه العجلات ودون توقف .

8- عدم امتثال عجلات الحشد الشعبي وما أكثرها لأوامر التوقف في السيطرات ونقاط التفتيش وللدوريات الأمنية وهذه الحالة الأكثر استغلالا لتنفيذ عمليات الاغتيال والسطو المسلح .

9- وهناك سبب مهم آخر لتزايد عمليات الاغتيال في هذه الأيام وهو الضغط من قبل جهات سياسية متنفذة على رئيس الوزراء وعلى الكتل الأخرى لتعيين وزير داخلية تم ترشيحه من قبلهم لإيهام الآخرين ان سبب زيادة نسب عمليات الاغتيال والجريمة المنظمة هو عدم وجود وزير للداخلية وكل شئ ممكن في عراق باتت فيه أرواح الناس رخيصة.

ان عودة عمليات الاغتيال والجريمة المنظمة الى شوارع بغداد وبعض المحافظات مؤشر امني خطير يجب التوقف عنده وإيجاد الحلول السريعة والفاعلة له من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية وأجهزة الاستخبارات بشكل خاص للحد من هذه الأعمال التي تستهدف المواطنين الأبرياء العزل وممتلكاتهم وتثير القلق بل الرعب في نفوس أبناء شعبنا المبتلى .