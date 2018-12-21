عودة‭ ‬فيفي‭ ‬عبدة‭ ‬للرقص‭ ‬تثير‭ ‬جدلاً‭ ‬في‭ ‬مصر

القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬اثارت‭ ‬الراقصة‭ ‬المصرية‭ ‬فيفي‭ ‬عبده،‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬الاوساط‭ ‬الاعلامية‭ ‬بمصر‭ ‬اثر‭ ‬إعلان‭ ‬عودتها‭ ‬للرقص‭ ‬الشرقي‭ ‬بعد‭ ‬اعتزال‭ ‬سنوات‭. ‬وقال‭ ‬الاعلامي‭ ‬تامر‭ ‬أمين،‭ ‬الذي‭ ‬اعتاد‭ ‬استهداف‭ ‬عبدة‭ ‬خلال‭ ‬حلقة‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أخر‭ ‬النهار‮»‬،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬‮«‬النهار‮»‬‭:‬‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬مثلا‭ ‬أنها‭ ‬ستظل‭ ‬تقوم‭ ‬بأعمال‭ ‬الخير‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬ترقص‮»‬‭.‬وأضاف‭:‬‭ ‬‮«‬عطيات‭.. ‬هذا‭ ‬اسم‭ ‬فيفي‭ ‬عبده‭ ‬الحقيقي،‭ ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬تفكر‭!‬‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أي‭ ‬يعبث‭ ‬الشيطان‭ ‬بعقول‭ ‬الناس‭ ‬ليسيروا‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬وبلا‭ ‬رجعة‭!‬‮»‬‭. ‬وتساءل‭:‬‭ ‬ما‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تفعله‭ ‬سيدة‭ ‬في‭ ‬الـ65‭ ‬من‭ ‬عمرها،‭ ‬لقد‭ ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬أرذله‭!‬‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬الدينا‭ ‬و”الهشك‭ ‬بشك”‭ ‬أم‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬آخرتها‭!‬‭ ‬

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وتابع‭:‬‭ ‬‮«‬فيفي‭ ‬عبده‭ ‬تفتخر‭ ‬بأن‭ ‬الراقصات‭ ‬الأجنبيات‭ ‬يتعلمن‭ ‬الرقص‭ ‬منها،‭ ‬وتقول‭ ‬إن‭ ‬شاكيرا‭ ‬تعلمت‭ ‬الرقص‭ ‬من‭ ‬سيديهاتها‭.. ‬ما‭ ‬هذا‭ ‬الفخر؟‮»‬‭. ‬‭ ‬وأنهى‭ ‬كلامه‭ ‬قائلًا‭:‬‭ ‬‮«‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تحمد‭ ‬الله‭ ‬أنها‭ ‬بصحتها‭ ‬وتفكر‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬وتنسى‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬وأن‭ ‬تقول‭ ‬لنفسها‭ ‬“اللي‭ ‬فات‭ ‬حمادة‭ ‬واللي‭ ‬جاي‭ ‬حمادة‭ ‬تاني”‭ ‬ولكن‭ ‬للأسف‭ ‬اللي‭ ‬جاي‭ ‬“حمادة‭ ‬بالنعناع،‭ ‬أنا‭ ‬الحقيقة‭ ‬لست‭ ‬غاضبًا‭ ‬منها‭ ‬ولكن‭ ‬زعلان‭ ‬عليها‭ ‬لإن‭ ‬ربنا‭ ‬هو‭ ‬اللي‭ ‬هيحاسبها‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬فيفي‭ ‬عبده،‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭:‬‭ ‬‮«‬طول‭ ‬ما‭ ‬فيا‭ ‬نفس‭ ‬سأظل‭ ‬أرقص،‭ ‬وقال‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬برنامجه‭ ‬“آخر‭ ‬النهار”‭ ‬وأضاف‭ ‬تامر‭ ‬أمين‭ ‬أنه‭ ‬ينتقد‭ ‬الفعل‭ ‬وليس‭ ‬الفاعل،‭ ‬أو‭ ‬يقتل‭ ‬المرض‭ ‬وليس‭ ‬المريض،‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يهاجم‭ ‬فيفي‭ ‬عبده‭ ‬بشخصها‭ ‬ولكن‭ ‬بتصرفاتها‮»‬‭.‬