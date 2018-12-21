عودة‭ ‬فيفي‭ ‬عبدة‭ ‬للرقص‭ ‬تثير‭ ‬جدلاً‭ ‬في‭ ‬مصر

القاهرة -الزمان اثارت الراقصة المصرية فيفي عبده، جدلا في الاوساط الاعلامية بمصر اثر إعلان عودتها للرقص الشرقي بعد اعتزال سنوات. وقال الاعلامي تامر أمين، الذي اعتاد استهداف عبدة خلال حلقة برنامج «أخر النهار»، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «كنت أتوقع أن تقول مثلا أنها ستظل تقوم بأعمال الخير بدلا من أن تظل ترقص».وأضاف: «عطيات.. هذا اسم فيفي عبده الحقيقي، ولا أعرف كيف تفكر! هل من الممكن أي يعبث الشيطان بعقول الناس ليسيروا في طريق الخطأ وبلا رجعة!». وتساءل: ما المفروض أن تفعله سيدة في الـ65 من عمرها، لقد وصلت من العمر أرذله! هل من المفروض أن تفكر في الدينا و”الهشك بشك” أم تفكر في آخرتها!
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وتابع: «فيفي عبده تفتخر بأن الراقصات الأجنبيات يتعلمن الرقص منها، وتقول إن شاكيرا تعلمت الرقص من سيديهاتها.. ما هذا الفخر؟». وأنهى كلامه قائلًا: «المفروض أن تحمد الله أنها بصحتها وتفكر في الأيام المقبلة وتنسى ما فعلته في الماضي وأن تقول لنفسها “اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني” ولكن للأسف اللي جاي “حمادة بالنعناع، أنا الحقيقة لست غاضبًا منها ولكن زعلان عليها لإن ربنا هو اللي هيحاسبها».
وكانت فيفي عبده، قد قالت خلال المؤتمر الصحفي: «طول ما فيا نفس سأظل أرقص، وقال الإعلامي في حلقة برنامجه “آخر النهار” وأضاف تامر أمين أنه ينتقد الفعل وليس الفاعل، أو يقتل المرض وليس المريض، فهو لا يهاجم فيفي عبده بشخصها ولكن بتصرفاتها».