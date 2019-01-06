عودة‭ ‬سلاح‭ ‬السارق‭ ‬الذهبي‭ ‬بيد‭ ‬قراصنة‭ ‬الانترنت

لندن‭ – ‬الزمان‭: ‬عاد‭ ‬تطبيق‭ ‬«واتساب‭ ‬الذهبي»‭ ‬للتواصل‭ ‬الفوري‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وسط‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬مجرد‭ ‬خدعة‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬قراصنة‭ ‬الإنترنت‭ ‬لسرقة‭ ‬بيانات‭ ‬المستخدمين‭.‬

ويعتبر‭ ‬واتساب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬التطبيقات‭ ‬تحميلا‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬أشارت‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬مستخدم‭ ‬شهري‭ ‬نشط‭ ‬لتطبيق‭ ‬التواصل‭ ‬الفوري،‭ ‬حسب‭ ‬أرقام‭ ‬موقع‭ ‬«ستاتيستا»‭ ‬الخاص‭ ‬بالإحصاءات‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬«إكسبرس»‭ ‬البريطانية،‭ ‬أمس‭ ‬الاول،‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬«التطبيق‭ ‬الخبيث»‭ ‬تعد‭ ‬المستخدمين‭ ‬بميزات‭ ‬إضافية‭ ‬مثل‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬الواحدة‭.‬

ويستخدم‭ ‬القراصنة‭ ‬في‭ ‬الإيقاع‭ ‬بضحاياهم،‭ ‬خدعة‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬التطبيق‭ ‬«كان‭ ‬يستخدم‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشاهير‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬والآن‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬وسع‭ ‬الجميع‭ ‬استخدامه»‭.‬

وظهر‭ ‬التطبيق‭ ‬المزيف‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬ويسهل‭ ‬اختراق‭ ‬هاتف‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بتثبيته‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬«إيفنينغ‭ ‬ستاندر»‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬وصلت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬التطبيق‭ ‬الأصلي‭ ‬تدعوهم‭ ‬إلى‭ ‬تحديثه‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬عبر‭ ‬«النسخة‭ ‬الذهبية»،‭ ‬مرفقة‭ ‬مع‭ ‬رابط‭.‬

وكان‭ ‬واتساب‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬مرارا‭ ‬أن‭ ‬«النسخة‭ ‬الذهبية»‭ ‬مجرد‭ ‬«خدعة»،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يدعم‭ ‬أي‭ ‬نسخة‭ ‬كهذه‭.‬