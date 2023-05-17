عودة‭ ‬زرادشت‭ ‬-عباس الحسيني

يؤخذ‭ ‬على‭ ‬اغلب‭ ‬الدراسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتاريخ‭ ‬الاديان‭ ‬وعلم‭ ‬الاديان‭ ‬عدم‭ ‬اعتمادها‭ ‬النص‭ ‬الديني‭ ‬مرجعا‭ ‬في‭ ‬التداول‭ ‬الدراسي‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لوحظ‭ ‬في‭ ‬دراسات‭ ‬وآثار‭ ‬المتاخرين‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاديان‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الدين‭ ‬تمظهر‭ ‬فكري‭ ‬لا‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬اطار‭ ‬الوعي‭ ‬الانساني‭ ‬المتعالي‭ ‬ضمن‭ ‬حقبة‭ ‬بعينها‭ . ‬لكن‭ ‬الدراسات‭ ‬المعاصرة‭ ‬ومنها‭ ‬المنهجية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬تاون‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬تعتمد‭ ‬النظر‭ ‬والتحليل‭ ‬للنصوص‭ ‬الدينية‭ ‬اليهودية‭ ‬والمسيحية‭ ‬والاسلامية،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬الزرادشتية‭ ‬،‭ ‬فهل‭ ‬الزرادشتية‭ ‬،‭ ‬وبرغم‭ ‬اسبقيتها‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬وريادتها‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬الفكر‭ ‬الديني‭ ‬هي‭ ‬المعيار‭ ‬الحقيقي‭ ‬للتشابه‭ ‬بين‭ ‬الملل‭ ‬في‭ ‬العبادات‭ ‬والممارسات؟

في‭ ‬رأيين‭ ‬متشابهين‭ ‬يؤكد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المفكر‭ ‬وعالم‭ ‬الاديان‭ ‬فراس‭ ‬السواح‭ ‬وكذلك‭ ‬المفكر‭ ‬الدكتور‭ ‬خزعل‭ ‬الماجدي‭ ‬ان‭ ‬زرادشت‭ ‬والذيتبغه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مانو‭ ‬رائد‭ ‬التعاليم‭ ‬المانوية‭ ‬،‭ ‬هما‭ ‬اول‭ ‬نبيين‭ ‬موحدين‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬لم‭ ‬يذكرهما‭ ‬القران‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬واضح‭ ‬ولم‭ ‬تذكرهما‭ ‬باقي‭ ‬الكتب‭ ‬السماوية‭ ‬الرجالية‭ ‬

والجواب‭ ‬يتلخص‭ ‬فيما‭ ‬تركته‭ ‬الزرادشتية‭ ‬المتقدمة‭ ‬على‭ ‬المانوية‭ ‬بخمسة‭ ‬الاف‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬اثر‭ ‬في‭ ‬الاديان‭ ‬الابراهيمية‭ ‬الثلاث‭ ‬،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬التعاليم‭ ‬الزرادشتية‭ ‬المسمى‭ ‬الافيستا‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬الصلواة‭ ‬في‭ ‬الزرادشتية‭ ‬بواقع‭ ‬خمسة‭ ‬صلوات‭ ‬تسبقها‭ ‬طقوس‭ ‬الوضوء‭ ‬وتتضمن‭ ‬الصلوات‭ ‬الوقوف‭ ‬والانحناء‭ ‬والجلوس‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬صلاة‭ ‬الفجر‭ ‬كونها‭ ‬تبدا‭ ‬مع‭ ‬زمن‭ ‬ظهور‭ ‬مبعث‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬الشمس‭ ‬والنار‭ ‬والحكمة‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬يتجلى‭ ‬في‭ ‬جوهر‭ ‬العبادة‭ ‬الزرادشتية‭ ‬وهناك‭ ‬صلاة‭ ‬العيد‭ ‬الاكبر‭ ‬وصلاة‭ ‬الاستسقاء‭ ‬

تبدا‭ ‬الزرادشتية‭ ‬من‭ ‬الحقل‭ ‬في‭ ‬تحريم‭ ‬قطع‭ ‬الاشجار‭ ‬والنباتات‭ ‬الخضراء‭ ‬الغضة،‭ ‬وتحريم‭ ‬قتل‭ ‬الحيوانا‭ ‬والطيور‭ ‬الداجنة‭ ‬واحترام‭ ‬الانسان‭ ‬،‭ ‬ابا‭ ‬كان‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬بني‭ ‬البشر‭ ‬مع‭ ‬ورود‭ ‬التعاليم‭ ‬الثلاث‭ ‬الاهم‭.‬