عودة‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬تعريب‭ ‬كركوك‭ ‬والدفع‭ ‬للشركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬

اربيل كركوك – الزمان
كشف مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك، روند ملا محمود، الاثنين، عن جهود تبذل من أجل تعريب كركوك. ويقول العرب والتركمان في المدينة النفطية الكبيرة ان الاحزاب الكردية تثير موضوعا وهميا لاعدة ترسيخ وضعها في كركوك . وقال المسؤول الذي يعد حزبه الثاني في الاقليم الكردي ومعقله السليمانية ، خلال مؤتمر صحفي عقده في كركوك عقب اجتماع للأحزاب الكردستانية حول الوضع الامني في المحافظة: «لا يوجد أي اتفاق سري بين الأحزاب الكردستانية ومحافظ كركوك راكان الجبوري، ونحن لا نبرم مثل هكذا اتفاقات على حساب شعبنا بل على العكس، نحن نعمل من أجل مصلحة وخدمة المحافظة». وأشار ملا محمود إلى أن «الكرد وأحزابهم في كركوك مجبرون على التعامل مع الجبوري»، مبينا أن «جهودا حثيثة تبذل من أجل تعريب كركوك، لذا، على الأحزاب الكردستانية العمل على حل المشاكل التي تواجهها المحافظة».
وبين ملا محمود قائلا: «نحن كركوكيون وسنبقى، ونرجو من الأحزاب خارج المحافظة ألا تصرح عن الأوضاع فيها»، مشيرا إلى أن «حزبه سيُفشل جميع الجهود التي تُبذل لتعريب المحافظة».
وتابع حديثه قائلا: «نقول لأولئك المسؤولين والجهة التي تعتبر كركوك محتلة والموصل (شام الشريف) إلى الجلوس على طاولة واحدة لاختيار محافظ جديد بدلا من الحالي”. فيما أكدت حكومة اقليم كردستان العراق، الاثنين، التزامها بتسليم 250 الف ب/ي ،من النفط الى الحكومة الاتحادية في بغداد، فيما يصف بعضهم عقبة اربيل لاختلاق أزمة . وقال المتحدث باسم حكومة الأقليم سفين دزيي في تصريح الاثنين، إنه من حيث المبدأ لا توجد اية مشكلة بشأن تسليم 250 الف ب/ي من النفط الى الحكومة الاتحادية في بغداد، وفق ما نص عليها قانون الموازنة للعام الحالي.
وتساءل دزيي، ان الاقليم لديه عقود مع الشركات النفطية التي لديها استثمارات في اراضيه، تقدر بمئات ملايين الدولارات، اذا تم تسليم ذلك المعدل من الانتاج النفطي الى بغداد، من يدفع المستحقات المالية لتلك الشركات، هل حكومة بغداد؟ مبينا ان هذه واحدة من العقبات التي يتطلب معالجتها.
وقال دزيي، أن هذه الاشكالية بحاجة الى جلسة بين حكومة الاقليم، وبغداد لايجاد حل لها .