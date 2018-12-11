عن مصير موظفي العقود في وزارة الكهرباء – نوزاد حسن

اتصل بي احد اصدقائي طالبا مني ان اكتب كلمة عن اعتصام موظفي العقود والاجراء اليوميين العاملين في وزارة الكهرباء.سالته عن المشكلة فروى لي انهم يطالبون الوزارة بتعيينهم على الملاك الدائم خاصة وانهم قضوا سنوات عديدة تصل الى سبعة وثمانية اعوام دون حصول اي تغيير في وضعهم.ولعل ما يميز العاملين في وزارة الكهرباء بصفة عقد او اجر يومي ان الموظف قد يتعرض لحادثة تودي بحياته،وعندها لن تجد عائلته اي معيل لها.وحدثني صديقي المتحمس للتظاهر والاعتصام عن شهداء خسروا حياتهم وتم نسيانهم. في الحقيقة تالمت لرحيل شخص خدم وزارة الكهرباء ثم توفي جراء العمل دون ان يحصل على حقوقه.ويبدو ان موظفي العقود والاجراء اليوميين يريدون ان يحسوا بالامان الكامل لا سيما وان تعيينهم على الملاك لن يرفع كما روى لي صديقي رواتبهم كثيرا.وكأنهم يرسلون رسالة بليغة للحكومة وللوزارة اننا لن نكلف الميزانية شيئا في بلد يتمتع بقدرات مالية معروفة. وعدت صديقي ان اكتب عن هذه القضية،وتمنيت لو اني سمعت شهادة احد المتوفين من العقود او الاجراء اليوميين لكني قررت مبدئياً قول رايي في هذا الموضوع ومتابعة ما سيحصل في الايام القادمة. علمت ان الوزارة طالبت بتعيين ملاكاتها من العقود والاجراء اليوميين،لكن خطوة حقيقية لم تتخذ على ارض الواقع.وانا اتمنى ان تبادر الحكومة الى تعيينهم على ملاك الوزارة الدائم وانهاء معاناتهم.ويبدو ان موظفي العقود شكلوا تنسيقية باسم التثبيت حقنا.تطالب الوزارة بخطوة جادة،كما تطالب الحكومة بموقف ازاء مطلبهم المشروع.