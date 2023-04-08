عندما منعني حمودي من الإعتزال المبكّر عن الكاريكاتير – وليد نايف

في أواخر عام 1981 كانت بداية معرفتي با أبو رغد .. الأستاذ زيد الحلي .. استاذي الذي علمني دروسا لن انساها مهما حييت ، فقد كنت ارسم في ملحق الثورة الأسبوعي الذي كان مسؤولا عنه اضافة الى عملي في الصفحة الثانية من الصحيفة ، وكنت اترك له رسومات الشهر وكلها كانت تعبوية عن الحرب .

ملحق خاص

ولكن كانت هنالك ملاحق خاصة لمناسبات معينة وكنت أهيُ رسوما لتلك المناسبات وكان الملحق الخاص اشبه بكتاب من ناحية عدد صفحاته ومواضيعة الخاصة ، وكنت ازور الصحيفة كلما تمتعت باجازتي العسكرية ، وفي الربع الاول من عام 1982 وكانت الحرب في أوجها واحداث – معركة المحمرة – وما رافقها فتأخرت اجازتي فبعثت برسومي بيد صديق الى الملحق لكون الرسوم لها علاقة بمناسبة قادمة وكنت احرص على التزامي الصحفي ، ولكن الغرابة حينما صدر ملحق العدد الخاص والذي كان لا يحتوي على رسمي الذي رسمته للمناسبة ، فاخذت على خاطري من الأستاذ زيد الحلي ، وفي اول أجازة ذهبت للصحيفة وانا أحمل في صدري عتبا عليه ، ولكونه استاذ ومعلم أستل من درج مكتبة في اول لحظة دخولي الى غرفته عدداً من ملحق المناسبة ومده الي قبل أن اتكلم وكانت المفاجأة أن احدى صفحات الملحق تحمل رسمي وعلى صفحة كاملة ، ثم أكمل .. لقد كان عملك مميزا لهذا أفرت له صفحة كاملة ولكن تلفون من ( ……) جعلنا نضطر لاستبدالة منعاً للتأويل وأعادة طبع الملحق، ثم أكمل ولولا الاستاذ سعد قاسم حمودي وتدخلة شخصيا وكلامه الجميل ودفاعه عنك لحصل شيأ لا يحمد عقباه ثم أكمل ، لقد فسروا رسمك بشكل مغاير لما تقصده.. في تلك اللحظة بحثت عن قدمي فلم أجدها من شدة الموقف والخوف ، وعرفت في تلك اللحظة أن الكاريكاتير – ممكن أن يؤدي في ستين داهيه – عندها أخذت نسحة من الملحق ك تذكار في أرشيفي ومع قرار في نفسي أن أعتزل وأترك هذه الهواية والمهنة التي يمكن أن تهدد رقبتي !

عرفان بالجميل

وفعلا توقفت عن الرسم فترة حتى جاءني تلفونه وبصوته الجميل ، وينك ولودي .. أنشغلنا عنك ووو أريد أن اراك وذهبت الى استاذي ابو رغد من باب المحبة و العرفان بالجميل ، وبعد أن أطمئن على حالي تسأل : وين رسوماتك ؟ فأخبرته مبتسماً بأني لم أرسم شيا منذ آخر زيارة له وأني أفكر بترك رسم الكاريكاتير ثم قلت – العمر مش لعبة – فأبتسم، ثم أخذني بيده نحو غرفة الاستاذ سعد قاسم حمودي ,, رئيس التحرير في وقتها الذي أستقبلني بابتسامة قائلا – هاي من أول جولة وتنهزم – ثم اخذ يحدثني عن الكاريكاتير وتاريخ معاركة الصحفية وابرز فرسانه مع مداخلات و- قفشات – من استاذي ابو رغد .. وخرجت من غرفته بعد أن أستطاعا ترويضي وأعادتي الى العشق الأول . الكاريكاتير ، ولكنني تعلمت درسا مهماً .. أن الكاريكاتير سكين قابل لاكثر من أستخدام وعليك حسن التصرف والدرايه وأن أدخل فيي مدرسة جديدة اسمها النكته السوداء..

رحم الله الأستاذ والمعلم سعد قاسم حمودي .. نقيب الصحفيين العراقيـــــــين السابق ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب السابق

( صفحة مستلة من كتابي القادم .. أوراق كاريكاتيرية ملونة )