عندما تلوث الدعاية ثقافتنا – د‭. ‬محمد‭ ‬غاني

حينما‭ ‬يناقش‭ ‬جان‭ ‬جاك‭ ‬روسو‭ ‬الفلاسفة‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬بحثهم‭ ‬عن‭ ‬الحقيقة،‭ ‬و‭ ‬أن‭ ‬سبيلها‭ ‬في‭ ‬نظره،‭ ‬هو‭ ‬الوجدان‭ ‬و‭ ‬ليس‭ ‬العقل،‭ ‬حين‭ ‬يعلن‭ ‬بلغة‭ ‬عربية‭ ‬فصيحة‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬العروي‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬روسو‭ ‬المترجم‭ ‬للعربية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬“دين‭ ‬الفطرة”‭ ‬قائلا:”لأن‭ ‬من‭ ‬ينفي‭ ‬وجود‭ ‬الضمير‭ ‬كأساس‭ ‬للاخلاق‭ ‬و‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬اجمعت‭ ‬عليه‭ ‬و‭ ‬اعترفت‭ ‬به‭ ‬الانسانية،‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬اي‭ ‬برهان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يدعي‭. ‬يقول‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬كما‭ ‬نقول‭ ‬نحن‭ ‬بوجود‭ ‬الضمير‭. ‬القولان‭ ‬متعادلان‭. ‬لكن‭ ‬لنا‭ ‬عليهم‭ ‬ميزة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬صوت‭ ‬الوجدان،‭ ‬في‭ ‬شهادة‭ ‬الضمير‭ ‬لنفسه”‭.‬

ينطلق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المفكرين‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬الاخلاقية‭ ‬تعتريها‭ ‬ضبابية‭ ‬كبيرة‭ ‬تشوش‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬العقلية‭ ‬وحدها‭ ‬لذلك‭ ‬يدافع‭ ‬روسو‭ ‬على‭ ‬الطرح‭ ‬الوجداني‭ ‬باعتباره‭ ‬سبيلا‭ ‬ناجعا‭ ‬لازالة‭ ‬تلك‭ ‬الغشاوة‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭ ‬العقلانية‭ ‬للمسألة‭ ‬لذلك‭ ‬يكمل‭ ‬قولته‭ ‬السابقة‭ ‬قائلا:”ان‭ ‬بهرنا‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬التمحيص‭ ‬العقلي‭ ‬لهذه‭ ‬المسألة‭ ‬و‭ ‬جعل‭ ‬الاشياء‭ ‬تشتبه‭ ‬علينا‭ ‬فما‭ ‬علينا‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ننتظر‭ ‬قليلا‭ ‬حتى‭ ‬ينقشع‭ ‬الضباب”‭.‬

لتمحيص‭ ‬اي‭ ‬ضباب‭ ‬يقصده‭ ‬روسو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬نحيل‭ ‬القارئ‭ ‬النهم‭ ‬الى‭ ‬الانصات‭ ‬على‭ ‬الوثائقي‭ ‬ذي‭ ‬الاهمية‭ ‬البالغة‭ ‬حول‭ ‬“الاتجاه‭ ‬التجريدي”‭ ‬المعنون‭ ‬ب‭ ‬“minimalisme”،‭ ‬المبثوث‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬الامريكية‭ ‬نت‭ ‬فليكس،‭ ‬و‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬هاته‭ ‬الفكرة‭ ‬بالذات،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حياتنا‭ ‬مليئة‭ ‬بضبابية‭ ‬السلوكات‭ ‬الاعتيادية‭ ‬التلقائية‭ ‬التي‭ ‬تجعنا‭ ‬حسب‭ ‬الكاتب‭ ‬الامريكي‭ ‬دان‭ ‬هاريس‭ ‬منشغلين‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬بقوة‭ ‬عن‭ ‬الماديات‭ ‬لدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬تجعلنا‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬بائسين”‭.‬

ان‭ ‬لهث‭ ‬الانسان‭ ‬وراء‭ ‬الماديات‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬بحثا‭ ‬جادا‭ ‬دون‭ ‬اعتباره‭ ‬وسيلة‭ ‬لا‭ ‬مقصدا،‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الاحيان‭ ‬الى‭ ‬نقيض‭ ‬المقصود،‭ ‬لذلك‭ ‬تجد‭ ‬اغلب‭ ‬من‭ ‬حقق‭ ‬مقاصده‭ ‬المادية‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬من‭ ‬امره،‭ ‬لانه‭ ‬حيث‭ ‬ظن‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬كنز‭ ‬اكبر‭ ‬قدر‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬الماديات‭ ‬سيحقق‭ ‬سعادته‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬العديد‭ ‬ممن‭ ‬نحوا‭ ‬هذا‭ ‬المنحى‭ ‬اصبتهم‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬و‭ ‬الحزن‭ ‬الشديد‭ ‬لعدم‭ ‬ديمومة‭ ‬شعورهم‭ ‬الاولي‭ ‬بالغنى‭ ‬اذ‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬يمحي‭ ‬هذا‭ ‬الشعور‭ ‬و‭ ‬يصير‭ ‬روتينا‭ ‬اعتياديا‭.‬

تجنّد‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬كل‭ ‬الوسائط‭ ‬التواصلية‭ ‬الحديثة‭ ‬من‭ ‬فيسبوك‭ ‬و‭ ‬انستغرام‭ ‬و‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اقناعنا‭ ‬باقتناء‭ ‬المزيد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬السعادة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الاقتراب‭ ‬منها

يستشهد‭ ‬احد‭ ‬التجريديين‭ ‬و‭ ‬هو‭ ‬الامريكي‭ ‬ريان‭ ‬نيكوديموس‭ ‬بأن‭ ‬احد‭ ‬اهم‭ ‬الاسباب‭ ‬التي‭ ‬دعته‭ ‬للنهج‭ ‬التجريدي،‭ ‬هو‭ ‬شعوره‭ ‬الدائم‭ ‬بالاكتئاب،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬كان‭ ‬يعتبره‭ ‬انسانا‭ ‬ناجحا،‭ ‬لانه‭ ‬في‭ ‬نظرهم‭ ‬حقق‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحلم‭ ‬به‭ ‬اي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬دائم‭ ‬الشعور‭ ‬بفجوة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬حاولا‭ ‬بدءا‭ ‬ملأها‭ ‬باقتناء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشتريات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شعور‭ ‬بالسعادة‭ ‬متوهمة،‭ ‬يقول‭ ‬متوهمة‭ ‬لانه‭ ‬كان‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬و‭ ‬يلهث‭ ‬لاجل‭ ‬اقتناء‭ ‬اشياء‭.‬

يتساءل‭ ‬عالم‭ ‬الاعصاب‭ ‬الامريكي‭ ‬ريك‭ ‬هانسون‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬لهث‭ ‬العديد‭ ‬وراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المقتنيات‭ ‬وسط‭ ‬مجتمع‭ ‬كالمجتمع‭ ‬الامريكي،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬اعلى‭ ‬معدلات‭ ‬الرفاهية‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬فوق‭ ‬المعمورة،‭ ‬و‭ ‬يرجع‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬ذكاء‭ ‬متقد‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬البشرية‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬رغم‭ ‬تفوقها‭ ‬التقني‭ ‬تشعر‭ ‬بجوع‭ ‬متوهم‭ ‬و‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬المستقبل،‭ ‬يجعلها‭ ‬دائمة‭ ‬السعي‭ ‬لسد‭ ‬ثغراته‭ ‬و‭ ‬سبيلها‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الرجوع‭ ‬بخيوط‭ ‬دمى‭ ‬البشرية‭ ‬الى‭ ‬ماض‭ ‬سحيق‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الانسان‭ ‬يعيش‭ ‬فاقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬تلك‭ ‬الفاقة‭ ‬لا‭ ‬زال‭ ‬يصطحبها‭ ‬معه‭ ‬الى‭ ‬اليوم‭. ‬

هاته‭ ‬النقطة‭ ‬بالذات‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬يستغلها‭ ‬اصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬و‭ ‬رؤوس‭ ‬الاموال‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الدعاية‭ ‬لمنتوجاتهم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تسويق‭ ‬اكبر،‭ ‬يرى‭ ‬المستثمر‭ ‬الامريكي‭ ‬جيسي‭ ‬جاكوب‭ ‬ان‭ ‬شعورا‭ ‬بالفرح‭ ‬ينتابنا‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬سيارة‭ ‬اولى‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تجتاحنا‭ ‬رغبة‭ ‬جامحة‭ ‬لشراء‭ ‬سيارة‭ ‬جديدة‭ ‬لمللنا‭ ‬من‭ ‬الاولى،‭ ‬انه‭ ‬ادمان‭ ‬حقا‭ ‬يرجع‭ ‬سببه‭ ‬في‭ ‬نظره‭ ‬الى‭ ‬برمجة‭ ‬عقلية‭ ‬نحن‭ ‬مدعوون‭ ‬دوما‭ ‬عبر‭ ‬الدعاية‭ ‬الجيدة‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقنية‭ ‬و‭ ‬المعلومات‭.‬

تجند‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬كل‭ ‬الوسائط‭ ‬التواصلية‭ ‬الحديثة‭ ‬من‭ ‬فيسبوك‭ ‬و‭ ‬انستغرام‭ ‬و‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اقناعنا‭ ‬باقتناء‭ ‬المزيد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬السعادة‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬الاقتراب‭ ‬منها،‭ ‬ترى‭ ‬خبيرة‭ ‬الموضة‭ ‬الامريكية‭ ‬شانون‭ ‬وايتهيد‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬اللهث‭ ‬يرجع‭ ‬وراء‭ ‬غشاوة‭ ‬تنتابنا‭ ‬تجعل‭ ‬الوهم‭ ‬حقيقة‭ ‬نسعى‭ ‬وراءها،‭ ‬وهم‭ ‬ان‭ ‬حياتنا‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬تشبه‭ ‬حياة‭ ‬النجوم‭ ‬لنحصل‭ ‬على‭ ‬السعادة‭ ‬الحقيقة‭.‬

يرى‭ ‬خبير‭ ‬الاعصاب‭ ‬الامريكي‭ ‬سام‭ ‬هاري‭ ‬سان‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬جدا‭ ‬ان‭ ‬تستخدم‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬نماذج‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬ليحتذي‭ ‬بها‭ ‬آخرون‭ ‬فيتم‭ ‬تسويق‭ ‬المنتوجات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بالدعاية‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬مشهورة‭ ‬كفانيتي‭ ‬فير‭ ‬و‭ ‬ايسكواير‭ ‬و‭ ‬غيرها‭ ‬لان‭ ‬منتجات‭ ‬هاته‭ ‬الدور‭ ‬تصبح‭ ‬بفض‭ ‬الدعاية‭ ‬المتقنة‭ ‬مشاريع‭ ‬اغلب‭ ‬الناس‭.‬

ان‭ ‬الدعاية‭ ‬حسب‭ ‬خبيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬و‭ ‬المجتمع‭ ‬الامريكية‭ ‬د‭ ‬جولييت‭ ‬شور‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬لوثت‭ ‬ثقافتنا،‭ ‬دعاية‭ ‬اخترقت‭ ‬ثقافتنا‭ ‬عبر‭ ‬الافلام‭ ‬و‭ ‬الكتب‭ ‬و‭ ‬المجلات‭ ‬و‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزية‭ ‬و‭ ‬المقاهي‭ ‬و‭ ‬الحانات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يظن‭ ‬ظان‭ ‬انه‭ ‬يتبادل‭ ‬حديثا‭ ‬شيقا‭ ‬داخلها‭ ‬مع‭ ‬صديق‭ ‬حميم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انه‭ ‬حسب‭ ‬نفس‭ ‬المفكرة،‭ ‬انما‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬لترويج‭ ‬الخمورتستغل‭ ‬مدخوله‭ ‬لتربح‭ ‬اكثر‭.‬

ترى‭ ‬الدكتورة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاكتناز‭ ‬القهري‭ ‬جايل‭ ‬ستيكيتي‭ ‬ان‭ ‬روابط‭ ‬عاطفية‭ ‬نبنيها‭ ‬في‭ ‬الصغر‭ ‬مع‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يولوننا‭ ‬بالاهتمام‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬نحولها‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬الى‭ ‬الاشياء‭ ‬و‭ ‬الاغراض‭ .‬

تعود‭ ‬الدكتورة‭ ‬جولييت‭ ‬هور‭ ‬لتؤكد‭ ‬ان‭ ‬الاغراض‭ ‬و‭ ‬الاشياء‭ ‬التي‭ ‬نقتنيها‭ ‬باستمرار‭ ‬بفضل‭ ‬الدعاية،‭ ‬نستغني‭ ‬عنها‭ ‬ايضا‭ ‬بسرعة‭ ‬لنفس‭ ‬السبب،‭ ‬لان‭ ‬الاشهار‭ ‬يوهمنا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مواكبة‭ ‬للموضة،‭ ‬حيث‭ ‬انها‭ ‬و‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭.‬

يرى‭ ‬عالم‭ ‬الاعصاب‭ ‬ريك‭ ‬هانسون‭ ‬ان‭ ‬قدر‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬ينقلنا‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الفقر‭ ‬الى‭ ‬استقرار‭ ‬نفسي‭ ‬معين‭ ‬قد‭ ‬يحقق‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬السعادة‭ ‬لكن‭ ‬التمادي‭ ‬في‭ ‬كنز‭ ‬الاموال‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬السعادة‭ ‬لذلك‭ ‬يستشهد‭ ‬بقولة‭ ‬رائعة‭ ‬لجيم‭ ‬كاري‭ ‬يقول‭ ‬فيها‭ ‬اتمنى‭ ‬ان‭ ‬يصبح‭ ‬الجميع‭ ‬اكثر‭ ‬شهرة‭ ‬و‭ ‬مالا‭ ‬ليدركو‭ ‬انها‭ ‬ليست‭ ‬الاجابة‭ ‬الصحيحة”‭.‬

ان‭ ‬فلسفة‭ ‬الاتجاه‭ ‬التجريدي‭ ‬الذي‭ ‬اصبح‭ ‬ينمو‭ ‬شيئا‭ ‬فشيئا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية‭ ‬اننا‭ ‬كبشر‭ ‬نسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الربح‭ ‬المادي‭ ‬لانه‭ ‬يوهمنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬الامن‭ ‬لكن‭ ‬حسب‭ ‬الكاتب‭ ‬الامريكي‭ ‬باتريك‭ ‬رون‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬امكانية‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬بل‭ ‬الذي‭ ‬نملكه‭ ‬هو‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬انفاق‭ ‬اقل‭ ‬و‭ ‬ذلك‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالتمتع‭ ‬بما‭ ‬نملكه‭.‬

يركز‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬ببساطة‭ ‬كفلسفة‭ ‬اساسية‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬حياة‭ ‬بدون‭ ‬بهرجة،‭ ‬حياة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬لكن‭ ‬بسيطة،‭ ‬اتجاه‭ ‬يحاول‭ ‬ان‭ ‬ينقص‭ ‬من‭ ‬جنون‭ ‬اللهث‭ ‬وراء‭ ‬المادة،‭ ‬انه‭ ‬العقل‭ ‬حينما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬وجدان‭ ‬روسو‭ ‬و‭ ‬زهد‭ ‬المتصوفة‭ ‬و‭ ‬رواد‭ ‬الاتجاه‭ ‬التجريدي،‭ ‬اليس‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬مدعاة‭ ‬للتفكير‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬المشترك‭ ‬الانساني‭ ‬و‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬خصوصية‭ ‬بصمات‭ ‬الفكر‭ ‬و‭ ‬العقيدة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬كل‭ ‬انسان؟

كاتب‭ ‬من‭ ‬المغرب