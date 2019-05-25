عندما تتبدل مفاهيم الوطنية – احمد عبد الصاحب

الوطنية مفردة كبيرة،لا يستطيع ان يحملها من ليس له ولاء ووفاء للارض والانسان ،فهي ليست قبعة نلبسها على رؤوسنا ،او بدلة شيك من خارج الوطن نرتديها،او كتاباً نقراه،او حبة نشتريها من الصيدلية ونبلعها ليتحول الناس عندها وطنيون .

الوطنية ليست كذلك ،فهي فعل يومي يعيشه العراق ويلمسه،وهي كدح قبل كل شي ،وفي احيان كثيرة هي دم مراق على اطرافها كي يعيش الاخرون ،وهي تراهن دائماً على سيـــــــادة ارض الوطن وسمو ابنائه،لكن الوطنية عند السياسيين الفاشلين كسرت الحدود ومزقت اوراقها المتعارف عليها ،فكانت جسداً في الوطن وولاء عابر للحدود .

للوطنية في كل اصقاع الارض مفهوم واحد.

وهو ان يضحي من يسمي نفسه وطنياً بدمـــــــه وروحه من اجل اسعاد الاخرين ،لكن الوطنية في بلادي تغــــــيرت هويتها،واصبحت الوطنية المادية ،أي كيف تجمع اكبـــــر قدر من المال كي تصير وطنياً؟

واعنيهنا ان الوطنيين الماديـــــين اصبحت لهم ثروات طائـــــلة من الاموال والعقارات والمناصب على حساب الشعب من الفقراء والجياع،وليـــــــس بجهدهم كما يحلوا لبعضهم تسمـــــــيته كذلك من خلال التصريـــــــحات الوطنية المزيفـــــــة الرنانة عبر شاشات التلفزيون .

لقد تحولنا من كومة ذكريات لا تضر ولا تنفع ،اطفاوا كل شمعات الامل الذي كان يحدونا ،احرقوا كل الاشرعة او ربما غيروا اتجاهها وهي تهم بنا الى شاطئ الامن والسلام ،فاضطر الى القول للمرة الالف ان من يبدا وطنياً لا يمكن ان ينتهي بلا وطنية على عكس العملاء ،فمن كان عميلاً لن يموت الا عميلاً،والوطنية عندما تتعامل مع دول خارجية انما تاخذ بيدها مصلحة الوطن والشعب وليس ما تجنيه من اموال .

هناك حكمة تقول (نرى ما لا نريد ونريد ما لا نرى فنفـــــــقد مانرى ونضيع في سراب ما لا نرى) ،انـــــــنا نرى يومـــــــياً اشياء لا نحبها ،ولا نستــــــــحمل رؤيتها بل نتمنى ان نتخـــــــلص مـــــــنها باية طريقــــة كانت ،بالمقابل هناك اشياء نتمناها ونريد الحصول عليــــها ،وبهذا فان الوطنيــــــــة الحقة النابعة من ضمير وطني ومغادرة المصلحــــــــة الشخصية وعدم الرهان على مواقع خارج حدود البلاد تعد الضمانة الاساسية لكل فعل خير يريده الوطن والشعب .

وهنا اريد القول ان الوطنية عـــــــادة ما ترتبــــــط بالضمير ومن حقنا ان نطلق على من يحب الخير لاهله وشعبه بانه يمتلك ضميراً وطنياً.

الضمير هو الحكم في استفتاء الحياة،فكم من السياسيين قد استجاب لحكم الضمير الوطني ؟

وكم منهم عرف قرار الحكم لكنه نقضه واستبدل ضميره باخر لا وطني ،وهو اليوم بلا ضمير لان من باع وطنه وترك شعبه تحت ظلم بنادق مجاميع الموت والفساد لا يستحق ان يحمل اسم العراق ،وسيدفن مع ضميره الميت في مقابر ارض نتنة تبيع وتشتري عقولاً وضمائر مريضة .