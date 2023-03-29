عميد دوري الصالات يهدّد بالإنسحاب بسبب ظلم التحكيم

بغداد- الزمان

هددت ادارة نادي نفط الوسط، بالانسحاب من الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات وحل الفريق بسبب ما وصفته بـسوء وظلم التحكيم، فيما وصفت الحكام بأنهم أفسدوا حلاوة الدوري.

وقال نائب رئيس النادي هيثم بعيوي في تصريح صحفي لقد تكررت الاخطاء التحكيمية في لقاءات الفريق والتي أثرت بشكل كبير على نتائج صالات نفط الوسط ومركزه، وخسارة غير مستحقة لنفط الوسط أمام المصافي اليوم في دوري الصالات.وأضاف بعيوي أن نادي نفط الوسط يرفض ان يكون فريقه ضحية للأخطاء التحكيمية، ويدرس جدياً الانسحاب من دوري الصالات وحل الفريق رغم انه عميد كرة الصالات والمتسيد على العرش لسنوات طويلة بعدما أفسد الحكام حلاوة الدوري سيما في لقاء فريقنا الأخير. وتابع بعيوي أن الاجحاف التحكيمي والاخطاء التي ربما تكون متعمدة طالت فريقنا وكان آخرها مباراة اليوم التي افقدتنا الاقتراب من الصدارة أمام مصافي الوسط”، مشيرا الى أن “نادي نفط الوسط الذي يعد النادي الأول الذي يرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين كونه نادي يهتم باللعبة، بصدد الانسحاب من البطولة وحل الفريق بسبب الظلم والاجحاف التحكيمي الذي نعاني منه.يذكر أن كرة صالات نفط الوسط حصلت على لقب بطولة الدوري للمرة التاسعة والذي يُعد إنجازاً استثنائيّاً غير مسبوق.

وخسر فريق نادي نفط الوسط اليوم أمام مصافي الوسط 5-4 ضمن منافسات الجولة 19 ليتراجع ويحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

فوز الامانة

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي بلدية البصرة بنتيجة 2-1 وفوز فريق نادي الجيش على فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 3-2 وفوز فريق نادي غاز الجنوب على فريق نادي الشرقية بنتيجة 3-2.

كما فاز فريق نادي آليات الشرطة على فريق نادي المرور بنتيجة 8-5 وفوز فريق نادي أمانة بغداد على فريق نادي الشباب البصري بنتيجة 6-1 وفوز فريق مصافي الوسط على فريق نادي نفط الوسط بنتيجة 5-4 وفوز فريق نادي نفط البصرة على فريق نادي الظفر بنتيجة 7-3.