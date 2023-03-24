صحفيون في ضيافة الرحمن ..طارق امين الخفاجي
عميد الأُسرة الصحفية في كربلاء ومدرستها – طه الربيعي
كان رجلا إعلاميا ناجحا بكل معان الكلمة رجل عصامي مكافح ومثابر ومجيد تخطى الصعاب واجتاز كل أنواع المعوقات البشرية والطبيعية من اجل ان يخدم مدينته كربلاء في مجال عمله ونجح في ذلك وأصبح عميدا الأُسرة الصحفية بلا منازع .نجح في عمله الإعلامي في وقت كان من الصعوبة على الإعلامي أن يحقق له شيئا يخلده التاريخ اذ كان الاتصال وإيصال المعلومة يتم عن طريق الهاتف الذي لم يكن في كل الأوقات سالما من القطوعات بسبب العوارض الطبيعية أو البشرية وكذلك لم تكن طرق المواصلات مبلَّطة كما هي اليوم الذي يعد عصر الإعلام والاتصال الذهبي حيث بلغ التطور أشواطا بعيدة ووصل آفاقا واسعة .وقد تعددت وسائله وتنوعت اختصاصاته ووظائفه.
قيم فاضلة
الاعلامي طارق امين الخفاجي هو واحد ممن تتركوا في ذاكرتنا معين لا ينضب من القيم الخلاقة والسمو والرفعة والتألق ، برغم الصعوبات والمعوقات التي كانت تواجهه آنذاك … زرع البسمة والأمل … والإصرار على مصارعة تقلبات الحياة لتطويعها طوع أمره ومشيئاته ، وبوعي وبصيرة وتبصر .. ليبني جيل مستجد من الصحفيين في شق طريق البناء والتكوين !… مرتكزا في الاستلهام من هذا الأرت الثر لهذه المنظومة القيمية والأخلاقية … من تلك الهامات اللامعة والكبيرة ، من أمثال الراحل طارق امين الخفاجي عميد الأُسرة الصحفية في كربلاء.
بفخر وأعتزاز وعرفان .. ووفاء أستذكرك اليوم في وكل من عرفك وأقتفى سيرتك ، ومن عايشك عن قرب من عائلتك وأولادك وأقاربك وأصدقائك ومحبيك .
- ولد طارق أمين الخفاجي في كربلاء سنة 1936وفيها نشا ,أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في مسقط رأسه .واصل دراسته في دار المعلمين الابتدائية وتخرج عام 1958 ,
- وفي عام 1959 تم تعيينه معلما في قضاء عين التمر. إلا انه لم يباشر في عمله إلا يوم واحد فقط إذ صدر قرارا بنقله إلى مركز مدينة كربلاء
- عملا مشرفا في قسم النشاط المدرسي الذي كان يغطي آنذاك النجف والكوفة والعباسيات وعين التمر والحسينية،
- ومن اجل رفد الحركة الفنية والأدبية والرياضية في مدينة كربلاء
- ومنذ أن تسلم عمله في القسم النشاط المدرسي قام بمجهود كبير بالبحث عن المواهب والطاقات الإبداعية بين صفوف المعلمين والطلاب. وفي حينها واجهه مشاكل كثيرة كادت تطيح به وذلك بسبب تحفظ المجتمع الكر بلائي التي كانت تسيطر عليه التقاليد والأعراف التي كانت تفرض عليها وعلى الرغم من كل تلك الصعوبات استطاع طارق أمين الخفاجي أن ينجح في تقديم مجموع كبيرة من المبدعين الكربلائيين كانت لها بصمات واضحة في النشاطات الفنية والأدبية واساهم بدور كبير في إقامة الكثير من المعارض الفنية الرائعة والاشتراك في مهرجانات كبيرة للخطابة والشعر داخل مدينة كربلاء وفي خارجها وحصدت مديرية معارف كربلاء وبجهوده الكثير من الجوائز القطرية واحتلت المراكز الأولى في تلك المهرجانات .
- ومن خلال الوظائف التي اسند إليه:
- مدير وسائل الإيضاح
- مدير النشاط المدرسي
- مدير مكتب الوسائل التعليمية
- مشرف تربوي .
- كان الصحفي والاعلامي (رحمه الله) قد أسس أول مكتب اعلامي في كربلاء وذلك في عام 1964 .وقام بإدارته منذ افتتاحه وحتى منتصف الثمانينات إضافة إلى وظيفته التي كان يشغلها آنذاك .
- *أسهم طارق أمين الخفاجي(رحمه الله) بإقامة الكثير من الدورات والندوات الصحفية على مستوى ثانويات كربلاء ومدارسها الابتدائية
- *أسهم وبشكل كبير بإصدار النشرات المدرسية للتربية وأخرى لعرض النشاطات التي أقيمت خلال العام الدراسي حينها
- أُوفد إلى القاهرة في عام 1965 في دورة حول الوسائل التعليمية ودرس التصوير السينمائي والفوتوغرافي في بيروت خلال دورة أُقيمت هناك وبسبب نشاطه الإعلامي والثقافي المتميز نُقِلت خدماته إلى وزارة الثقافة والإعلام وشغل مناصب عديدة منها:
- *مدير الإعلام الداخلي من سنة 1980- 1989.
- *مدير عام للإعلام الداخلي في الفرات الأوسط.
- *ممثل وزارة الثقافة والإعلام في الدوائر الإعلامية والدار
- *كان أول مراسل لإذاعة بغداد منذ سنة 1958حتى سنة1989?
- كان أول مراسل لوكالة الأنباء العراقية بعد تأسيسها مباشرةً سنة 1959إلى حين تقاعده.
- قام بتأسيس أول أستوديو إذاعي وإذاعة مدرسية ،
ابرز الكتب
- *اصدر طارق أمين الخفاجي كتباً عديدة عن المناطق الأثرية والسياحية في كربلاء ،وكان آخرها(كربلاء بين التراث والمعاصرة) و لديه بعض المخطوطات أبرزها كتابه المخطوط(إداريون ومحافظون عرفتهم)وهو يتضمن انطباعات حية عن متصرفي ومحافظي كربلاء،بدأً بـ(نعيم ممتاز الدفتري) إلى الأُستاذ صابر عبد العزيز حسين الدوري.
- يُعد هذا الكتاب سجلاً بإدارياتهم كلها سلبا وإيجابا. ولا اعرف مصره الان ( عسى أن يرى النور قريبا)
- *قدم طارق أمين الخفاجي برنامجا مدرسيا تلفزيونيا من تلفزيون بغداد ، حيث كان يصطحب معه مدرستين وفرقة موسيقية تشارك معه في تقديم البرنامج.
- شغل الإعلام العراقي فترة من الوقت بإنجازاته التي كانت تصب في خدمة مدينة كربلاء وكان ابرزها تأسيسه متحفا في كربلاء للتراث والمعاصرة افتتحه رئيس الوزراء ( عبد الرحمن البزاز ) ومحافظ كربلاء آنذاك ،
- *أُوفد إلى القاهرة أكثر من مره لتسجيل لقاءات لإذاعة بغداد مع شخصيات سياسية وثقافية وفكرية في مصر..كانت أبرزها مع الدكتور أحمد زكي،الكاتب المصري المعروف ورئيس تحرير مجلة العربي في حينها.
- *عمل طارق أمين الخفاجي مراسلاً لصحف عراقية عديدة ،أمثال: الجماهير، الجمهورية، وقبلهما: لبلاد، الحرية ،كل شيء ،الفجر الجديد..إلخ. كما كان – مدة طويلة – مراسلا لجريدة الثورة، وكُرِّم كأحسن مراسل لإذاعة بغداد .حتى أنه صار نائباً لرئيس تحرير جريدة الإخيضر، التي كانت تصدر في كربلاء أثناء احتفالات المحافظة بـ(يوم الإخيضر).
- *عمل طارق أمين الخفاجي ولسنوات مراسلا إعلاميا للكثير من الإذاعات منها : الضمير الجديد ، الجمهورية ، الحرية ، وصوت الخليج الكويتية
- زوَّد طارق أمين الخفاجي تلفزيون بغداد بمئات الأشرطة الإخبارية عن نشاطات المحافظة والوفود الرسمية التي كانت تزور كربلاء.. إضافةً إلى ذلك فقد أعد برامج تلفزيونية بالتعاون مع المرحوم الفنَّان نعمة أبو سبع وإخراج الفنَّان حمدي ألحارثي وكمال عاكف.. وفي الوقت نفسه كان يعد برامج إذاعية أمثال:
- من تراثنا القديم.. نهضتنا الصناعية.. بلادي الجديدة.. وهي برامج أُسبوعية استمرت سنينَ من ستينيات القرن العشرين ،وكانت تُقدَّم بصوت المرحوم المذيع قاسم نعمان السعدي.
- ولأنه من الإعلاميين البارزين فقد كان ضمن الوفود الرسمية التي زارت إيران والكويت ومصر.
- كان له الفضل الكبير في تشييد(قصر الثقافة)في كربلاء، الذي افتتحه محافظ كربلاء عدنان داود سلمان في الثمانينيات.
- *استطاع طارق أمين الخفاجي من إقناع متصرف كربلاء(جابر حسن الحداد)- في ستينيات القرن العشرين بإدخال التاكسي إلى كربلاء وهذه مبادرة طيبة تذكر له.
- *في عام 1967 وبعد نكسة حزيران مباشرة قاد أول حملة تبرعات بجمع المعونات الغذائية والطبية للشعب الأُردني،وكانت كربلاء سباقة في تلك المبادرة وكانت الأولى على المحافظات العراقية مما شجع المحافظات الأُخرى أن تحذو حذوها في جمع المعونات.
- توفي صباح يوم 11-5-2014, عن عمر قارب الثمانين عاما.