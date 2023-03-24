صحفيون في ضيافة الرحمن ..طارق امين الخفاجي

عميد الأُسرة الصحفية في كربلاء ومدرستها – طه الربيعي

كان رجلا إعلاميا ناجحا بكل معان الكلمة رجل عصامي مكافح ومثابر ومجيد تخطى الصعاب واجتاز كل أنواع المعوقات البشرية والطبيعية من اجل ان يخدم مدينته كربلاء في مجال عمله ونجح في ذلك وأصبح عميدا الأُسرة الصحفية بلا منازع .نجح في عمله الإعلامي في وقت كان من الصعوبة على الإعلامي أن يحقق له شيئا يخلده التاريخ اذ كان الاتصال وإيصال المعلومة يتم عن طريق الهاتف الذي لم يكن في كل الأوقات سالما من القطوعات بسبب العوارض الطبيعية أو البشرية وكذلك لم تكن طرق المواصلات مبلَّطة كما هي اليوم الذي يعد عصر الإعلام والاتصال الذهبي حيث بلغ التطور أشواطا بعيدة ووصل آفاقا واسعة .وقد تعددت وسائله وتنوعت اختصاصاته ووظائفه.

قيم فاضلة

الاعلامي طارق امين الخفاجي هو واحد ممن تتركوا في ذاكرتنا معين لا ينضب من القيم الخلاقة والسمو والرفعة والتألق ، برغم الصعوبات والمعوقات التي كانت تواجهه آنذاك … زرع البسمة والأمل … والإصرار على مصارعة تقلبات الحياة لتطويعها طوع أمره ومشيئاته ، وبوعي وبصيرة وتبصر .. ليبني جيل مستجد من الصحفيين في شق طريق البناء والتكوين !… مرتكزا في الاستلهام من هذا الأرت الثر لهذه المنظومة القيمية والأخلاقية … من تلك الهامات اللامعة والكبيرة ، من أمثال الراحل طارق امين الخفاجي عميد الأُسرة الصحفية في كربلاء.

بفخر وأعتزاز وعرفان .. ووفاء أستذكرك اليوم في وكل من عرفك وأقتفى سيرتك ، ومن عايشك عن قرب من عائلتك وأولادك وأقاربك وأصدقائك ومحبيك .

ولد طارق أمين الخفاجي في كربلاء سنة 1936وفيها نشا ,أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في مسقط رأسه .واصل دراسته في دار المعلمين الابتدائية وتخرج عام 1958 ,

وفي عام 1959 تم تعيينه معلما في قضاء عين التمر. إلا انه لم يباشر في عمله إلا يوم واحد فقط إذ صدر قرارا بنقله إلى مركز مدينة كربلاء

عملا مشرفا في قسم النشاط المدرسي الذي كان يغطي آنذاك النجف والكوفة والعباسيات وعين التمر والحسينية،

ومن اجل رفد الحركة الفنية والأدبية والرياضية في مدينة كربلاء

ومنذ أن تسلم عمله في القسم النشاط المدرسي قام بمجهود كبير بالبحث عن المواهب والطاقات الإبداعية بين صفوف المعلمين والطلاب. وفي حينها واجهه مشاكل كثيرة كادت تطيح به وذلك بسبب تحفظ المجتمع الكر بلائي التي كانت تسيطر عليه التقاليد والأعراف التي كانت تفرض عليها وعلى الرغم من كل تلك الصعوبات استطاع طارق أمين الخفاجي أن ينجح في تقديم مجموع كبيرة من المبدعين الكربلائيين كانت لها بصمات واضحة في النشاطات الفنية والأدبية واساهم بدور كبير في إقامة الكثير من المعارض الفنية الرائعة والاشتراك في مهرجانات كبيرة للخطابة والشعر داخل مدينة كربلاء وفي خارجها وحصدت مديرية معارف كربلاء وبجهوده الكثير من الجوائز القطرية واحتلت المراكز الأولى في تلك المهرجانات .

ومن خلال الوظائف التي اسند إليه:

مدير وسائل الإيضاح

مدير النشاط المدرسي

مدير مكتب الوسائل التعليمية

مشرف تربوي .

كان الصحفي والاعلامي (رحمه الله) قد أسس أول مكتب اعلامي في كربلاء وذلك في عام 1964 .وقام بإدارته منذ افتتاحه وحتى منتصف الثمانينات إضافة إلى وظيفته التي كان يشغلها آنذاك .

*أسهم طارق أمين الخفاجي(رحمه الله) بإقامة الكثير من الدورات والندوات الصحفية على مستوى ثانويات كربلاء ومدارسها الابتدائية

*أسهم وبشكل كبير بإصدار النشرات المدرسية للتربية وأخرى لعرض النشاطات التي أقيمت خلال العام الدراسي حينها

أُوفد إلى القاهرة في عام 1965 في دورة حول الوسائل التعليمية ودرس التصوير السينمائي والفوتوغرافي في بيروت خلال دورة أُقيمت هناك وبسبب نشاطه الإعلامي والثقافي المتميز نُقِلت خدماته إلى وزارة الثقافة والإعلام وشغل مناصب عديدة منها:

*مدير الإعلام الداخلي من سنة 1980- 1989.

*مدير عام للإعلام الداخلي في الفرات الأوسط.

*ممثل وزارة الثقافة والإعلام في الدوائر الإعلامية والدار

*كان أول مراسل لإذاعة بغداد منذ سنة 1958حتى سنة1989?

كان أول مراسل لوكالة الأنباء العراقية بعد تأسيسها مباشرةً سنة 1959إلى حين تقاعده.

قام بتأسيس أول أستوديو إذاعي وإذاعة مدرسية ،

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