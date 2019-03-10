عميدة‭ ‬الانسانية‭ ‬تحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

احتفلت‭ ‬اليابانية‭ ‬كين‭ ‬تاناكا‭ ‬بلقب‭ ‬«عمادة‭ ‬الإنسانية»‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬للتقاعد‭ ‬حيث‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليابان‭.‬

وأعلن‭ ‬كتاب‭ ‬غينيس‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬9‭ ‬مارس‭ ‬2019‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬116‭ ‬عاما‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬شخص‭ ‬حياً‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

كين‭ ‬تاناكا،‭ ‬التي‭ ‬درست‭ ‬الرياضيات‭ ‬ومارست‭ ‬مهنة‭ ‬الرسم‭ ‬الخطي،‭ ‬عندما‭ ‬سُئلت‭ ‬عن‭ ‬أسعد‭ ‬لحظة‭ ‬في‭ ‬حياتها،‭ ‬أجابت‭ ‬«الآن»‭.‬

وتشتهر‭ ‬اليابان‭ ‬بالحياة‭ ‬الطويلة‭ ‬لسكانها‭ ‬وكانت‭ ‬موطناً‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬العمداء،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ ‬(francebleu)‭. ‬وبحسب‭ ‬موسوعة‭ ‬غينيس‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬كالينت،‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬العام‭ ‬1997‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬122‭ ‬عاماً‭ ‬و164‭ ‬يوماً،‭ ‬يحتفظ‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لأطول‭ ‬عمر‭ ‬رسمي‭ ‬لدى‭ ‬كلا‭ ‬الجنسين‭.‬

وقد‭ ‬شكك‭ ‬الباحثون‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬المعمر‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬دليل‭ ‬اقناع‭ ‬للخبراء‭ ‬الفرنسيين،‭ ‬الذين‭ ‬بدورهم‭ ‬أجروا‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭.‬