فم مفتوح .. فم مغلق

عمود صحفي عمره ربع قرن – زيد الحلّي

في منتصف تسعينات القرن المنصرم ، بدأت كتابة عمود صحفي تحت عنوان ( فم مفتوح .. فم مغلق ) بجريدة ” الاتحاد ” البغدادية ، كان رئيس تحريرها العزيز د. احمد عبد المجيد ، وهو عنوان يحمل في طياته ، تضادا وتناقضا مقصودا بين ثنائية (الفتح والغلق) .. وظل هذا العنوان يرافقني ، حتى الان .. أي ان عمره زاد على ربع قرن . الم يقل ابن الأنباري : ” ومما يشبه الأضداد أيضا قولهم للعاقل : يا عاقل وللجاهل يا عاقل إذا استهزأوا به ، فالاستهزاء هنا أدى إلى تغير الدلالة إلى الضدية وهو أمر أيده الكثير من اللغويين اذاً، ان التقابل أو المقابلة في اللغة ، أسلوب تعبيري يقوم على مبدأ التضاد بين المعاني والألفاظ والأفكار والصور من أجل غايات مقصودة ، وهي طريقة في اداء المعاني عرفت بالطباق في بلاغة العرب، وإبراز تضادها وتناقضها. وتعود إلى مقابلة الشيء بالشيء إذا واجهه من ذلك يصبح لها معنى المواجهة.. والمقابلة فن من فنون البلاغة العربية ، ولهذا الفن عدة تعريفات تشترك في التأكيد على أن المقابلة هي الإتيان بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ، ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضداد، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة وتكون غالباً بالجمع بين أربعة أضداد وقد تصل المقابلة إلى الجمع بين عشرة أضداد أو أكثر!! وهنا ، استحضر للأمانة التاريخية ، قول الصديق رئيس التحرير في بدء النشر، ( اكتب كل ما يعتمل في صدرك وقلبك ، فالجريدة تعيش حرية التعبير البناء) وهنا اقول : نحن عندما نكتب لا نكتب بحبر القلم….بل نكتب بدماء القلوب…فعذرا ان ظهرت بعض الجراح على السطور. وعندما اخترت عنوان ( فم مفتوح .. فم مغلق ” لخيمتي الصحفية ، لا يعني بالضرورة سذاجتنا أو أننا لا نعي ما يدور من حولنا .. بل ان في ذلك إرضاء لرغبتنا في استكشاف الآخر و العمق في أغوار شخصيته لإدراك خفاياها، فحين يكون الزمــان ليس زماننـــا ، والاشياء التي من حولنــا لم تعد تشبهنــا ، وكلماتنــا لِا تصــل ، وأن مدن أحلامنــا ما عادت تتسع .. فعلينا عندئذ، فتح فمنا وغلقه في الوقت ذاته! لم اجد أجمل فـي الحـياة من انسان ، يـقرأ دواخلك دون حـروف ، ويفهمك دون كلام …ويحبك دون مـقابل ، لاسيما حينما تعجز كلماتنا عن وصف احساسنا ، فعند ذاك يصبح صمتنا اصدق تعبير عن ما بداخلنا. شكرا صديقي رئيس التحرير، لأنك اب ، وراعي عمود ( فم مفتوح .. فم مغلق ) منذ ولادته ، ولا زلت تحبه ، كما احبه !

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