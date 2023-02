عمل أوبرالي في واشنطن ينقل صوت المرأة الأفغانية

سياتل‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كانت‭ ‬المخرجة‭ ‬الأفغانية‭ ‬رؤية‭ ‬سادات‭ ‬تهمّ‭ ‬بإطلاق‭ ‬إنتاج‭ ‬عمل‭ ‬أوبرالي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سياتل‭ ‬الأميركية‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬رواية‭ “‬ألف‭ ‬شمس‭ ‬بديعة‭” ‬لمواطنها‭ ‬خالد‭ ‬حسيني‭ ‬عندما‭ ‬علمت‭ ‬بسقوط‭ ‬مسقط‭ ‬رأسها‭ ‬هيرات‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭.‬

وهذا‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬مبيعات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬صدوره‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬ويشكّل‭ ‬اقتباسه‭ ‬التجربة‭ ‬الإخراجية‭ ‬الأوبرالية‭ ‬الأولى‭ ‬لرؤية‭ ‬سادات،‭ ‬يتناول‭ ‬مصير‭ ‬امرأتين‭ ‬اتسمت‭ ‬حياتهما‭ ‬بقمع‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬خلال‭ ‬حكم‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬

كانت‭ ‬المخرجة‭ ‬الأفغانية‭ ‬ترمي‭ ‬من‭ ‬تحويلها‭ ‬هذه‭ ‬الرواية‭ ‬عملاً‭ ‬أوبرالياً،‭ ‬إلى‭ ‬الإضاءة‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬مظلمة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بلدها،‭ ‬لكنّ‭ ‬عودة‭ ‬الحركة‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬نزعت‭ ‬عن‭ ‬عملها‭ ‬الطابع‭ ‬التاريخي‭ ‬وجعلته‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الواقع‭ ‬الراهن‭.‬

فاستعادة‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬غيّرت‭ ‬عالم‭ ‬رؤية‭ ‬سادات‭ ‬والعالم‭ ‬الذي‭ ‬أرادت‭ ‬إحياءه‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭.‬

وأضفى‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬أهمية‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الأوبرالي،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬موضوع‭ ‬القصة‭ ‬بدا‭ ‬مواكباً‭ ‬للواقع،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طالبان‭ ‬تقصدت‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي‭ ‬تشديد‭ ‬قبضتها‭ ‬على‭ ‬حريات‭ ‬المرأة،‭ ‬رغم‭ ‬تعهدها‭ ‬أنها‭ ‬ستتبع‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬نهجاً‭ ‬مختلفاً‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬رؤية‭ ‬سادات‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬العرض‭ ‬الأول‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬‮ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سياتل‭ ‬بولاية‭ ‬واشنطن‭ “‬عندما‭ ‬بدأت،‭ ‬قلت‭ ‬لنفسي‭ + ‬فلنحاول‭ ‬جمع‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الرمزية،‭ ‬بحيث‭ ‬تتناوب‭ ‬السريالية‭ ‬والواقعية‭+” ‬في‭ ‬العرض‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ “‬لم‭ ‬يكن‭ ‬للتغيير‭ ‬أثر‭ ‬عاطفي‭ ‬فحسب‭ ‬عليّ،‭ ‬بل‭ ‬أثّر‭ ‬على‭ ‬نظرتي‭ ‬إلى‭ ‬هيكلية‭ ‬العمل‭ ‬الأوبرالي،‭ ‬وآثرت‭ ‬استخدام‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الواقعية‭ ‬وإبراز‭ ‬الوضع‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الواقع‭”‬،‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الألوان‭ ‬أو‭ ‬الأزياء‭ ‬أو‭ ‬السينوغرافيا‭.‬‮ ‬

وهذا‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬خبرته‭ ‬المخرجة‭ ‬السينمائية‭ ‬جيداً،‭ ‬إذ‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬مواجهته‭ ‬عندما‭ ‬تسلمت‭ ‬طالبان‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وفرضت‭ ‬قيودها‭ ‬المشددة‭ ‬على‭ ‬الفنون،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬سادات‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬المخرجات‭ ‬الأفغانيات‭ ‬بعد‭ ‬الإطاحة‭ ‬بحكم‭ ‬الحركة‭ ‬عام‭ ‬2001‭.‬

وتشكّل‭ ‬النساء‭ ‬ومثابرتهنّ‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العدائية‭ ‬والظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬عنصراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬سادات،‭ ‬ومنها‭ “‬ثري‭ ‬دوتس‭” (‬Three‭ ‬dots‭) ‬و‭”‬إيه‭ ‬لتر‭ ‬تو‭ ‬ذي‭ ‬بريزيدنت‭” (‬A‭ ‬Letter‭ ‬to‭ ‬the‭ ‬President‭).‬‮ ‬

ولم‭ ‬تشذّ‭ ‬سادات‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬اقتباسها‭ ‬الأوبرالي‭ ‬لرواية‭ “‬ألف‭ ‬شمس‭ ‬بديعة‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬رأت‭ ‬فيها‭ ‬قصة‭ ‬عن‭ ‬صمود‭ ‬النساء،‭ “‬أول‭ ‬من‭ ‬يعاني‭ ‬دائماً‭” ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬والعنف‭ ‬السياسي‭.‬

ولاحظت‭ ‬أن‭ “‬النساء‭ ‬اليوم‭ ‬هنّ‭ ‬الوحيدات‭ ‬اللواتي‭ ‬يعارضن‭ ‬بشجاعة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭”‬،‭ ‬وأنهن‭ “‬يُبقين‭ ‬صوتهنّ‭ ‬عالياً‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬عذبتهنّ‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬واستبعدتهنّ‭”. ‬وقالت‭ ‬إنها،‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الأوبرا،‭ ‬تدعو‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ “‬أن‭ ‬يسمعوا‭ ‬هذا‭ ‬الصوت‭”.‬

‭- ‬تقاليد‭ ‬موسيقية‭ ‬مختلطة‭ -‬

بدأت‭ ‬الملحّنة‭ ‬شيلا‭ ‬سيلفر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاقتباس‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً،‭ ‬بعدما‭ ‬وجدت‭ ‬فيه‭ ‬مادة‭ ‬أوبرالية،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬شخصيتي‭ ‬ليلى‭ ‬ومريم‭ ‬والصلة‭ ‬التي‭ ‬نشأت‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬حياة‭ ‬مشوبة‭ ‬بالاضطرابات‭ ‬السياسية‭ ‬والعائلية‭.‬

ورأت‭ ‬أن‭ ‬‮ ‬‭”‬الأوبرا‭ ‬شيء‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬المألوف،‭ ‬وهما‭ ‬خارجتان‭ ‬عن‭ ‬المألوف‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ “‬قدرتهما‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬وحبّ‭ ‬إحداهما‭ ‬للأخرى‭ ‬يغذيانهما،‭ ‬وهما‭ ‬تعيشان‭ ‬بفضل‭ ‬قوة‭ ‬هذا‭ ‬الحب‭”.‬‮ ‬

وجمعت‭ ‬شيلا‭ ‬سيلفر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معدّ‭ ‬كتيّب‭ ‬العمل‭ ‬ستيفن‭ ‬كيتساكوس،‭ ‬بين‭ ‬التقاليد‭ ‬الأوبرالية‭ ‬الغربية‭ ‬وتلك‭ ‬الخاصة‭ ‬بالموسيقى‭ ‬الأفغانية‭.‬

ودرست‭ ‬التقاليد‭ ‬الموسيقية‭ ‬الهندوستانية،‭ ‬وهي‭ “‬الموسيقى‭ ‬التقليدية‭ ‬لأفغانستان‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬موجودة‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬القرن‭ ‬السادس‭ ‬عشر،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬شرحت،‭ ‬ودمجت‭ ‬بُناها‭ ‬اللحنية‭ ‬والمتناسقة‭.‬

أما‭ ‬المستشارة‭ ‬الثقافية‭ ‬الأفغانية‭ ‬حُمَيرَة‭ ‬غلزاي،‭ ‬فحاولت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تشكّل‭ ‬الأصوات‭ ‬فيه‭ ‬البداية‭ ‬والنهاية،‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬لغة‭ ‬الجسد‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ “‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بالفساتين‭ ‬الأفغانية‭ ‬يتحدثون‭ ‬ويمشون‭ ‬مثل‭ ‬الغربيين‭”.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬أوبرا‭ ‬سياتل‭ ‬التي‭ ‬تتمحور‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬والفن‭ ‬الأفغانيين،‭ ‬سعت‭ ‬غلزاي‭ ‬إلى‭ ‬تقريب‭ ‬المجتمع‭ ‬الأفغاني‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬الأوبرا‭ ‬الذي‭ ‬يجهله،‭ ‬وإلى‭ ‬تشجيع‭ ‬قدر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ “‬تقاطع‭ ‬الثقافات‭”.‬‮ ‬

وعملت‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬سادات‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬العمل‭ ‬أكثر‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬الواقع،‭ ‬ورأت‭ ‬مثلها‭ ‬ضرورة‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ “‬المدمر‭” ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬فرت‭ ‬منه‭ ‬عائلتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬عنيف‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وقالت‭ “‬أشعر‭ ‬بمسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬الإنتاج،‭ ‬لأن‭ ‬العالم‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مهتماً‭ ‬بأفغانستان‭”.‬