عمل أوبرالي في واشنطن ينقل صوت المرأة الأفغانية

سياتل (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – كانت المخرجة الأفغانية رؤية سادات تهمّ بإطلاق إنتاج عمل أوبرالي في مدينة سياتل الأميركية يستند الى رواية “ألف شمس بديعة” لمواطنها خالد حسيني عندما علمت بسقوط مسقط رأسها هيرات في أيدي حركة طالبان.
وهذا الكتاب الذي حقق مبيعات عالية بعد صدوره عام 2007، ويشكّل اقتباسه التجربة الإخراجية الأوبرالية الأولى لرؤية سادات، يتناول مصير امرأتين اتسمت حياتهما بقمع الحقوق والحريات خلال حكم طالبان في تسعينات القرن العشرين.
كانت المخرجة الأفغانية ترمي من تحويلها هذه الرواية عملاً أوبرالياً، إلى الإضاءة على مرحلة مظلمة من تاريخ بلدها، لكنّ عودة الحركة إلى السلطة عام 2021 نزعت عن عملها الطابع التاريخي وجعلته في صلب الواقع الراهن.
فاستعادة حركة طالبان مقاليد الحكم، غيّرت عالم رؤية سادات والعالم الذي أرادت إحياءه على خشبة المسرح.
وأضفى هذا التطور أهمية إضافية على هذا العمل الأوبرالي، إذ إن موضوع القصة بدا مواكباً للواقع، نظراً إلى أن طالبان تقصدت بشكل منهجي تشديد قبضتها على حريات المرأة، رغم تعهدها أنها ستتبع في حكمها هذه المرة نهجاً مختلفاً.
وقالت رؤية سادات في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل العرض الأول للعمل في 25 شباط/فبراير في مدينة سياتل بولاية واشنطن “عندما بدأت، قلت لنفسي + فلنحاول جمع مزيد من العناصر الرمزية، بحيث تتناوب السريالية والواقعية+” في العرض.
وأضافت “لم يكن للتغيير أثر عاطفي فحسب عليّ، بل أثّر على نظرتي إلى هيكلية العمل الأوبرالي، وآثرت استخدام مزيد من الواقعية وإبراز الوضع كما هو في الواقع”، إن من حيث الألوان أو الأزياء أو السينوغرافيا.
وهذا الوضع القائم على الأرض، خبرته المخرجة السينمائية جيداً، إذ اضطرت إلى مواجهته عندما تسلمت طالبان السلطة في المرة الأولى، وفرضت قيودها المشددة على الفنون، قبل أن تصبح سادات إحدى أبرز المخرجات الأفغانيات بعد الإطاحة بحكم الحركة عام 2001.
وتشكّل النساء ومثابرتهنّ في مواجهة العدائية والظروف الصعبة عنصراً محورياً في أفلام سادات، ومنها “ثري دوتس” (Three dots) و”إيه لتر تو ذي بريزيدنت” (A Letter to the President).
ولم تشذّ سادات عن هذه القاعدة في اقتباسها الأوبرالي لرواية “ألف شمس بديعة”، إذ رأت فيها قصة عن صمود النساء، “أول من يعاني دائماً” من النزاعات والعنف السياسي.
ولاحظت أن “النساء اليوم هنّ الوحيدات اللواتي يعارضن بشجاعة في أفغانستان”، وأنهن “يُبقين صوتهنّ عالياً حتى لو عذبتهنّ حركة طالبان واستبعدتهنّ”. وقالت إنها، عبر هذه الأوبرا، تدعو الجميع إلى “أن يسمعوا هذا الصوت”.
- تقاليد موسيقية مختلطة -
بدأت الملحّنة شيلا سيلفر العمل على هذا الاقتباس قبل نحو خمسة عشر عاماً، بعدما وجدت فيه مادة أوبرالية، انطلاقاً من عمق شخصيتي ليلى ومريم والصلة التي نشأت بينهما في خضم حياة مشوبة بالاضطرابات السياسية والعائلية.
ورأت أن ”الأوبرا شيء خارج عن المألوف، وهما خارجتان عن المألوف”، إذ أن “قدرتهما على الصمود وحبّ إحداهما للأخرى يغذيانهما، وهما تعيشان بفضل قوة هذا الحب”.
وجمعت شيلا سيلفر بالتعاون مع معدّ كتيّب العمل ستيفن كيتساكوس، بين التقاليد الأوبرالية الغربية وتلك الخاصة بالموسيقى الأفغانية.
ودرست التقاليد الموسيقية الهندوستانية، وهي “الموسيقى التقليدية لأفغانستان”، إذ إنها موجودة فيها منذ القرن السادس عشر، على ما شرحت، ودمجت بُناها اللحنية والمتناسقة.
أما المستشارة الثقافية الأفغانية حُمَيرَة غلزاي، فحاولت في هذا العمل الذي تشكّل الأصوات فيه البداية والنهاية، التركيز على لغة الجسد ، حتى لا تظهر على خشبة المسرح “مجموعة من الناس بالفساتين الأفغانية يتحدثون ويمشون مثل الغربيين”.
وبالإضافة إلى مساهمتها في الكثير من أنشطة أوبرا سياتل التي تتمحور على الثقافة والفن الأفغانيين، سعت غلزاي إلى تقريب المجتمع الأفغاني من عالم الأوبرا الذي يجهله، وإلى تشجيع قدر أكبر من “تقاطع الثقافات”.
وعملت مع رؤية سادات على جعل العمل أكثر تعبيراً عن الواقع، ورأت مثلها ضرورة لفت الانتباه إلى الوضع “المدمر” في البلد الذي فرت منه عائلتها في عام 1979 خلال فصل عنيف آخر في تاريخه.
وقالت “أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هذا الإنتاج، لأن العالم لم يعد مهتماً بأفغانستان”.