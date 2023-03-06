عمليتان جراحيتان نادرتان لطفلين في الناصرية

الناصرية – باسم الركابي

نجح فريق طبي جرحي في مستشفى الناصرية التعليمي في اجراء عملية نادرة لطفل تعرض لطلق ناري عشوائي في الدماغ . وقال الأخصائي علي عواد السعداوي في تصريح امس ان (عملية جراحية نوعية معقدة اجريت لطفل تعرض لطلق ناري عشوائي في الدماغ وتم رفع الطلق النارية). وأضاف انه (تم إجراء عمليتين جراحيتين لاستخراج الطلق الناري من راس الطفل التي تكللت بنجاح وهو الان يرقد حاليا في مستشفى الناصرية التعليمي وبصحة جيدة). على صعيد متصل اعلنت دائرة صحة ذي قار عن نجاح عملية جراحية دقيقة لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تعاني من تشوه ولادي في القلب. وذكر بيان تابعته (الزمان) ان (الطفلة من سكنة مدينة البطحاء تزن 16 كيلو غرام وتبلغ من العمر ثلاث سنوات. واضاف ان (الطفلة تعاني من تشوه ولادي في القلب مخرج المزدوج للبطين الأيمن و تشوة الأوعية الدموية الراجعة للقلب و اتصالها باوردة الدورة الدموية العامة، لافتا ان العملية استغرقت ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح).