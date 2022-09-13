عملية جراحية لفخذ نجمة إيطالية في الخامسة والتسعين

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أصيبت‭ ‬الممثلة‭ ‬الإيطالية‭ ‬جينا‭ ‬لولوبريجيدا‭ ‬البالغة‭ ‬95‭ ‬عاما‭ ‬والمرشحة‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬عظم‭ ‬الفخذ‭ ‬جرّاء‭ ‬سقوطها،‭ ‬وأجريت‭ ‬لها‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬الاثنين‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬أفاد‭ ‬محاميها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وسقطت‭ ‬الممثلة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبت‭ ‬شهرتها‭ ‬بعد‭ ‬فيلم‭ “‬فانفان‭ ‬لا‭ ‬توليب‭” ‬للمخرج‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستيان‭ ‬جاك‭ ‬عام‭ ‬1952‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬بروما‭ ‬الأحد‭ ‬مما‭ ‬استدعى‭ ‬إدخالها‭ ‬المستشفى‭.‬

وقال‭ ‬محاميها‭ ‬أنطونيو‭ ‬إنغرويا‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ” ‬العملية‭ ‬سارت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬وتكللت‭ ‬بالنجاح‭ ‬التام‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮ ‬لولوبريجيدا‭ “‬كانت‭ ‬مستيقظة‭ ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭”.‬

وترشحت‭ ‬جينا‭ ‬لولوبريجيدا‭ ‬لانتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ “‬إيطاليا‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬والشعبية‭” ‬التي‭ ‬تتوقع‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬ألاّ‭ ‬يتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬ستحصل‭ ‬عليها‭ ‬عتبة‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬اللازمة‭ ‬لكي‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تدعو‭ ‬إليه‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬خصوصاً‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬و‭”‬الوطن‭ ‬الاشتراكي‭” ‬انسحاب‭ ‬إيطاليا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬،‭ ‬ووقف‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬،‭ ‬ورفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬روسيا‭ ‬،‭ ‬وتعارض‭ ‬إلزامية‭ ‬التطعيم‭. ‬وكانت‭ ‬جينا‭ ‬لولوبريجيدا‭ ‬‮ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬1927‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬سوبياكو‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أبروتسو‭ ‬الجبلية‭ ‬بوسط‭ ‬إيطاليا‭ ‬لعائلة‭ ‬متواضعة،‭ ‬استقرت‭ ‬لاحقاً‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬مع‭ ‬أهم‭ ‬الممثلين‭ ‬كفرانك‭ ‬سيناترا‭ ‬وشون‭ ‬كونري‭ ‬و‭ ‬مارتشيلو‭ ‬ماستروياني‭ ‬وهمفري‭ ‬بوغارت‭.‬

وبعد‭ ‬مسيرتها‭ ‬السينمائية‭ ‬الحافلة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬1962،‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وبات‭ ‬حضورها‭ ‬السينمائي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ظرفياً،‭ ‬وعاودت‭ ‬إلى‭ ‬نشاطها‭ ‬الفني‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬ثم‭ ‬النحت‭ ‬الذي‭ ‬تفرغت‭ ‬له‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الثمانينات‭.‬