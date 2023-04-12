عملية تبادل الأسرى تدخل حيز التنفيذ في اليمن

صنعاء‭ – ‬عدن‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬يمني‭ ‬الأربعاء‭ ‬تأجيل‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬من‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬الجمعة،‭ ‬فيما‭ ‬يتصاعد‭ ‬الجهد‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لوضع‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬سكة‭ ‬الحل‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬للمنطقة‭.‬

‭ ‬وذكرت‭ ‬صنهعاء‭ ‬ان‭ ‬التبادل‭ ‬حتمي‭ ‬ودخل‭ ‬فعليا‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المباشرة‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬ونقل‭ ‬الاسرى‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الاحتجاز‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬جديد‭ ‬استعدادا‭ ‬للتبادل‭ ‬والسفر‭ ‬الى‭ ‬مدنهم‭ ‬واهاليهم‭ .‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬الأسرى‭ ‬وعضو‭ ‬الوفد‭ ‬المفاوض‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ماجد‭ ‬فضائل‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬تم‭ ‬التاكيد‭ ‬أنّ‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬ستنطلق‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ … ‬وسوف‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬فضائل‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬ستنطلق‭ ‬الخميس‭ ‬وستشمل‭ ‬رحلات‭ ‬طيران‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬بين‭ ‬وصنعاء‭ ‬وعدن‭ (‬جنوب‭) ‬والمخا‭ (‬غرب‭) ‬ومأرب‭ (‬وسط‭ ‬شمال‭) ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وكذلك‭ ‬الرياض‭ ‬وأبها‭ (‬جنوب‭) ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

ولم‭ ‬يوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬سبب‭ ‬التأجيل‭.‬

في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬توصّل‭ ‬الحوثيون‭ ‬والحكومة‭ ‬خلال‭ ‬مفاوضات‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬برن‭ ‬إلى‭ ‬اتّفاق‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬880‭ ‬أسيراً،‭ ‬في‭ ‬بادرة‭ ‬أمل‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬تسارع‭ ‬الجهود‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاق،‭ ‬سيُفرج‭ ‬الحوثيون‭ ‬عن‭ ‬181‭ ‬أسيرًا،‭ ‬بينهم‭ ‬سعوديون‭ ‬وسودانيون،‭ ‬مقابل‭ ‬706‭ ‬معتقلين‭ ‬لهم‭ ‬لدى‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لشؤون‭ ‬الأسرى‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬المرتضى‭ ‬أعلن‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬13‭ ‬أسيرا‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الدولي‭ ‬مقابل‭ ‬أسير‭ ‬سعودي‭ ‬أفرج‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬سابق‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬كبرى‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2020،‭ ‬تمّ‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1050‭ ‬أسيرا‭ ‬وإعادتهم‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم‭ ‬أو‭ ‬بلدانهم‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭.‬

تم‭ ‬التوصل‭ ‬للاتفاق‭ ‬على‭ ‬التبادل‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬اللتين‭ ‬تدعمان‭ ‬أطرافا‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬النزاع،‭ ‬توصلهما‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬القطيعة‭. ‬تقود‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬يدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تدعم‭ ‬إيران‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬دخلوا‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬وأدت‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وغير‭ ‬مباشر‭ ‬واعتماد‭ ‬معظم‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭. ‬وتأتي‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬محاولات‭ ‬حثيثة‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬التقارب‭ ‬السعودي‭ ‬الإيراني‭ ‬وترسيخ‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تكون‭ ‬مقدمة‭ ‬لمرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬تشهد‭ ‬مفاوضات‭ ‬لسلام‭ ‬شامل‭.‬

وأجرى‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬برئاسة‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬جابر‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬هدفها‭ ‬بحسب‭ ‬السفير‭ ‬‮«‬تثبيت‭ ‬الهدنة‮»‬‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬الدفع‭ ‬باتّجاه‭ ‬‮«‬حلّ‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬ومستدام‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الوفد‭ ‬غادر‭ ‬صنعاء‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جارية‭ ‬فيها‭.‬

وقد‭ ‬تحدّث‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬كونه‭ ‬غير‭ ‬مخول‭ ‬التحدث‭ ‬للإعلام‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬وصول‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬الوفد‭ ‬السعودي‭ ‬والحوثيين‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬نهائية‭ ‬لاتمام‭ ‬اتفاق‭ ‬كان‭ ‬سيُوقّع‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬عرض‭ ‬السعوديون‭ ‬تصوّرهم‭ ‬للحل،‭ ‬وهم‭ ‬يريدون‭ ‬أنّ‭ ‬يكونوا‭ ‬وسطاء‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬مع‭ ‬الاشقاء‭ ‬العمانيين،‭ ‬لكن‭ ‬قادة‭ ‬الحوثيين‭ ‬السياسيين‭ ‬والدينيين‭ ‬تمسكوا‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬الرياض‭ ‬طرفا‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬وليس‭ ‬وسيطا‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬مسؤول‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الحوثيين‭ ‬غير‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬عدم‭ ‬وصول‭ ‬المحادثات‭ ‬إلى‭ ‬غايتها‭ ‬بعد‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬مبعوث‭ ‬واشنطن‭ ‬لليمن‭ ‬تيم‭ ‬ليندركينغ‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬الخليج‭ ‬للقاء‭ ‬‮«‬شركاء‭ ‬يمنيين‭ ‬وسعوديين‭ ‬ودوليين‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتأمين‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وعملية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬بوساطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المكثفة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والدعم‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الإقليميين‭ ‬مثل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬يشهد‭ ‬اليمن‭ ‬فرصة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للسلام‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أرست‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬توسطت‭ ‬فيها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ (…) ‬الأسس‭ ‬لتجديد‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭. ‬وبهدف‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا،‭ ‬يمكن‭ ‬للأطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬فقط‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬ورسم‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬لبلدهم،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬الحاجة‭ ‬الماسة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬يمنية‭-‬يمنية‮»‬‭.‬