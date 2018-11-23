عملية‭ ‬بإسناد‭ ‬أمريكي‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬بين‭ ‬الموصل‭ ‬وتلعفر‭ ‬

أنقرة‭: ‬واشنطن‭ ‬جعلت‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية‭ ‬مختبر‭ ‬ارهاب‭ ‬

انقرة‭ -‬‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬شنته‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الموصل‭. ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مركز‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقية،‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬رسول،‭.‬

الذي‭ ‬قال،‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬وجهت‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬جبال‭ ‬‮«‬عطشانة‮»‬‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬‭(‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭)‬‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬تلعفر‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬60‭ ‬كلم‭ ‬غرباً‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬ثلاثة‭ ‬معاقل‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ومقتل‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬عناصره،‭ ‬مشيراً‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬كانت‭ ‬تقدم‭ ‬الإسناد‭ ‬الجوي‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ ‬أثناء‭ ‬تمشيط‭ ‬المنطقة‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬مسلحي‭ ‬داعش‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬دولة،‭ ‬يقدم‭ ‬الإسناد‭ ‬الجوي‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬خلال‭ ‬حملات‭ ‬التمشيط‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬خلايا‭ ‬داعش‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الاناضول‭ ‬التركية‭ ‬للانباء،‭ ‬ذكروزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التركي‭ ‬سليمان‭ ‬صويلو،‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حولت‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مختبر‭ ‬للإرهاب‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تعقد‭ ‬صفقات‭ ‬مع‭ ‬الإرهابيين‭ ‬لتقاسم‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬الآبار‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭.‬

وأشار‭ ‬صويلو‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬الثالثة‭ ‬للأمن‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬أكاديمية‭ ‬الشرطة‭ ‬بولاية‭ ‬أنطاليا‭ ‬جنوبي‭ ‬تركيا،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرابة‭ ‬94‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬الإرهاب،‭ ‬مواطنون‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الواقعة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬الصحراء‭ ‬الكبرى‭.‬

وأضاف‭:‬‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬الدول‭ ‬العشر‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬من‭ ‬الهجرة،‭ ‬والهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬وتجارة‭ ‬المخدرات‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬الإرهابيين،‭ ‬بسبب‭ ‬موقعها‭ ‬الجغرافي‮»‬‭.‬

واستعرض‭ ‬صويلو،‭ ‬الصعوبات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬بلاده،‭ ‬وقال‭:‬‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬تستضيف‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و591‭ ‬ألف‭ ‬سوري‭… ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬التركية‭ ‬ضبطت‭ ‬234‭ ‬ألفا‭ ‬و443‭ ‬مهاجرا‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬الشرطة‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬شنت‭ ‬127‭ ‬ألف‭ ‬عملية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬و109‭ ‬آلاف‭ ‬و737‭ ‬عملية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬خلال‭ ‬2018،‭ ‬وضبطت‭ ‬16%‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭.‬