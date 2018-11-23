عملية‭ ‬بإسناد‭ ‬أمريكي‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬بين‭ ‬الموصل‭ ‬وتلعفر‭ ‬

أنقرة: واشنطن جعلت الحدود العراقية السورية مختبر ارهاب
انقرة - بغداد – الزمان
قالت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، إن 14 من تنظيم داعش، قتلوا في قصف جوي شنته طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محيط الموصل. بحسب بيان للمتحدث باسم مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الدفاع العراقية، العميد يحيى رسول،.
الذي قال، أن طائرات التحالف الدولي وجهت ضربات جوية على أهداف لداعش في سلسلة جبال «عطشانة» الممتدة من شمال غرب الموصل (مركز محافظة نينوى) وصولاً إلى مقربة من مدينة تلعفر الواقعة على بعد 60 كلم غرباً.
وأضاف أن القصف الجوي أسفر عن تدمير ثلاثة معاقل لتنظيم داعش ومقتل 14 من عناصره، مشيراً أن طائرات التحالف كانت تقدم الإسناد الجوي للجيش العراقي أثناء تمشيط المنطقة بحثاً عن مسلحي داعش.
ولا يزال التحالف الدولي المكون من نحو 60 دولة، يقدم الإسناد الجوي للقوات العراقية خلال حملات التمشيط بحثاً عن خلايا داعش.
وبحسب وكالة الاناضول التركية للانباء، ذكروزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الولايات المتحدة حولت الحدود السورية العراقية إلى «مختبر للإرهاب»، وهي تعقد صفقات مع الإرهابيين لتقاسم النفط من الآبار الواقعة على الحدود.
وأشار صويلو في كلمته في الندوة الثالثة للأمن التي تنظمها أكاديمية الشرطة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إلى أن قرابة 94 % من ضحايا الإرهاب، مواطنون في الدول الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والدول الإفريقية الواقعة تحت الصحراء الكبرى.
وأضاف: «تركيا تحتل المركز التاسع في لائحة الدول العشر الأكثر تضررا من الهجرة، والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والمقاتلين الأجانب الإرهابيين، بسبب موقعها الجغرافي».
واستعرض صويلو، الصعوبات والتحديات التي تتعرض لها بلاده، وقال: «تركيا تستضيف على أراضيها 3 ملايين و591 ألف سوري… قوات الأمن التركية ضبطت 234 ألفا و443 مهاجرا منذ مطلع العام الحالي فقط».
وأفاد بأن الشرطة وقوات الأمن شنت 127 ألف عملية لمكافحة المخدرات و109 آلاف و737 عملية لمكافحة الإرهاب خلال 2018، وضبطت 16% من عمليات تهريب المخدرات في العالم للعام الجاري.