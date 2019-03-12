عمليات سامراء تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العسكريين

صلاح الدين – الزمان

اعلنت قيادة عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة مرقد الإمامين العسكريين لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام. وقال بيان مشترك لقيادة العمليات والحشد الشعبي إن (القوات الأمنية تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الامام الهادي في ذكرى استشهاده دون تسجيل اي حوادث او خروقات امنية تذكر)، مشيرا الى ان (أكثر من مليون و150 الف زائر شاركوا في احياء المناسبة وسط اجواء آمنة وفرتها القوات الأمنية والحشد على مدى الايام الماضية)، واضاف ان (نحو الفي موكب خدمي شارك في تقديم الخدمة للزائرين)، وتابع البيان ان (القوات الأمنية والحشد قاما خلال الايام التي سبقت الزيارة بعمليات استباقية لالقاء القبض على بعض الاشخاص المشتبه). وكانت المحافظة قد ممدت العطلة في ثلاثة اقضية.وقالت المحافظة في بيان ان (المحافظ عمار جبر خليل مدد عطلة الزيارة في اقضية سامراء وبلد والدجيل)، واضاف ان (ذلك جاء بعد الزخم الكبير لزيارة العتبات في سامراء لمناسبة ذكرى وفاة الهادي).

وواصلت مديرية الطيران في الحشد عملية المسح الجوي ضمن خطة تأمين الزيارة في سامراء. واكد بيان في وقت سابق انه (وضمن الخطة الموضوعة من قبل معاونية العمليات المركزية للحشد الخاصة بتأمين الزيارة شرعت مديرية الطيران بالمسح الجوي وتأمين مساحة 70 كيلومترا من مدينة سامراء وأطرافها)، مشيرا الى انه (مسح وتأمين منطقة تل الذهب والسيد غريب ومدرسة سيد جاسم فضلا عن اطراف مدينة سامراء من الخروقات الأمنية)، مبينا ان (قوات اللواء الأول في الحشد شددت من إجراءاتها لتأمين طريق الدجيل سامراء للزائرين)، وتابع أن (قوات اللواء واصلت إجراءاتها الأمنية لتأمين الزائرين الذين توجهوا الى سامراء لإحياء الزيارة).